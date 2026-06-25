Sabesp começa atendimento no Poupatempo de Caieiras e Franco da Rocha; Morato está na próxima etapa

Moradores de Caieiras e Franco da Rocha passam a contar com atendimento presencial da Sabesp dentro do Poupatempo a partir desta quarta-feira, 25 de junho. A abertura das unidades faz parte de uma nova etapa de expansão da companhia em diferentes regiões do estado de São Paulo.

Na Região do Juquery, a mudança atinge diretamente consumidores que precisam resolver assuntos ligados à conta de água, atendimento comercial, cadastro, orientações sobre consumo, canais digitais, solicitações de serviços e dúvidas sobre benefícios como a Tarifa Social.

Francisco Morato também está na programação da Sabesp, mas em uma fase seguinte. Segundo a companhia, a unidade da cidade deve receber atendimento presencial nos próximos 45 dias.

Caieiras e Franco da Rocha têm atendimento a partir de 25 de junho

Em Caieiras, a nova loja da Sabesp funciona no Poupatempo localizado na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 394, no Centro.

Em Franco da Rocha, o atendimento será realizado no Poupatempo da Avenida dos Expedicionários, nº 77, na região da Companhia Fazenda Belém.

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As duas unidades passam a ser uma alternativa para moradores que preferem atendimento presencial ou que precisam de orientação mais detalhada antes de resolver uma solicitação relacionada à Sabesp.

A recomendação é consultar previamente os canais oficiais da companhia ou do Poupatempo antes de se deslocar, especialmente para confirmar horário de funcionamento, disponibilidade do serviço e documentos necessários.

Morato deve entrar na próxima fase

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Em Francisco Morato, a previsão é que o atendimento da Sabesp seja aberto nos próximos 45 dias no Poupatempo da Rua Gerônimo Caetano Garcia, s/n, no Centro.

Com a inclusão da cidade, três municípios da Região do Juquery passam a ter atendimento da Sabesp integrado ao Poupatempo. A medida pode facilitar o acesso de moradores que dependem do atendimento presencial e reduzir deslocamentos para resolver pendências relacionadas a água e esgoto.

O que o morador deve verificar antes de ir ao Poupatempo

Antes de procurar uma unidade presencial, o consumidor deve separar documentos básicos e conferir se o serviço desejado pode ser feito no local. Em atendimentos relacionados à conta de água, cadastro ou solicitação de serviços, pode ser necessário apresentar documento pessoal, número do fornecimento, conta recente ou comprovante de vínculo com o imóvel.

Também é importante verificar se a solicitação exige atendimento presencial. Muitos serviços podem ser resolvidos pela Agência Virtual, aplicativo, WhatsApp ou telefone, sem necessidade de deslocamento.

O atendimento presencial tende a ser mais indicado para casos em que o consumidor precisa de orientação individualizada, tem dificuldade com canais digitais ou não conseguiu concluir a solicitação pelos meios remotos.

Serviços digitais continuam disponíveis

Mesmo com a abertura das lojas, a Sabesp mantém canais digitais e telefônicos para atendimento ao consumidor. Segundo a companhia, a Agência Virtual, o WhatsApp, o aplicativo e a central telefônica funcionam 24 horas por dia.

Entre os canais disponíveis estão:

Agência Virtual da Sabesp

WhatsApp: (11) 3388-8000, por mensagens de texto

Aplicativo Sabesp Mobile, disponível gratuitamente para Android e iOS

Central Telefônica: 0800 055 0195

Chat com atendimento automatizado 24 horas

Atendimento com atendentes pelo chat, de segunda a sábado, das 8h às 21h

A companhia também informa atendimento acessível por meio da Central de Atendimento em Libras, voltada a pessoas com deficiência auditiva e de fala, disponível 24 horas por dia. Há ainda telefone adaptado pelo número 0800 016 0195, com uso de aparelho TDD.

Expansão inclui 20 novas lojas no Estado

A abertura das unidades de Caieiras e Franco da Rocha integra um pacote de 20 novas lojas da Sabesp em unidades do Poupatempo.

Além das cidades da Região do Juquery, a expansão contempla pontos na capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte e interior.

As primeiras unidades foram abertas em 22 de junho, em Santo Amaro, na capital, e em São Bernardo do Campo. A partir de 25 de junho, também estão previstas unidades em cidades como Caraguatatuba, Cotia, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Guarujá, Jales, Mongaguá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté, além de pontos nos bairros do Canindé e da Lapa, na capital.

Na etapa prevista para os próximos 45 dias, além de Francisco Morato, também aparecem Arujá, Cubatão e Itapecerica da Serra.

Para os moradores da Região do Juquery, a chegada da Sabesp ao Poupatempo amplia as opções de atendimento e cria um novo ponto de apoio para quem precisa tratar de conta de água, cadastro, consumo, solicitações e serviços ligados ao abastecimento e esgoto.