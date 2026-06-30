Mairiporã abre capacitação para turismo nesta terça e cadastro pode ampliar divulgação de negócios

Encontro da Prefeitura vai orientar empreendedores do setor turístico a cadastrar serviços no aplicativo oficial da cidade e ampliar a visibilidade diante dos visitantes.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 30/06/2026, às 08:10

Empreendedora do turismo em Mairiporã usa notebook e celular para organizar cadastro de seu negócio.

Empresários, empreendedores e prestadores de serviços ligados ao turismo de Mairiporã terão uma chance prática de entrar no radar de quem visita a cidade. A Prefeitura vai promover nesta terça-feira, 1º de julho, uma capacitação voltada ao uso do aplicativo oficial de marketing e divulgação turística do município.

A proposta é ajudar restaurantes, pousadas, hotéis, guias, artesãos e outros negócios do setor a cadastrar seus serviços na plataforma. Para quem depende de reserva, consumo, indicação e circulação de visitantes, ficar fora dos canais oficiais pode significar perda de alcance, menos procura e menos receita.

O encontro também atende uma dificuldade comum entre pequenos negócios. Muitos têm boa estrutura, preço competitivo e serviço de qualidade, mas ainda não aparecem com facilidade para quem pesquisa o que fazer, onde comer ou onde se hospedar em Mairiporã.

Quem pode participar da capacitação

O público-alvo reúne negócios e profissionais que fazem parte da experiência turística da cidade. A capacitação é aberta a:

• restaurantes
• hotéis
• pousadas
• atrativos turísticos
• guias de turismo
• artesãos
• outros empreendedores ligados ao setor

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Esse grupo tem em comum a necessidade de ser encontrado com mais facilidade. Em cidades com vocação turística, visibilidade também tem valor comercial. Quem aparece melhor tende a ganhar mais consultas, pedidos de informação e chance de conversão em venda.

O que será ensinado no encontro

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Segundo a divulgação do evento, a equipe vai apresentar as funcionalidades do aplicativo e mostrar como incluir cada empreendimento na plataforma oficial. O foco está no cadastro, na apresentação dos serviços e no uso da ferramenta para alcançar visitantes interessados na cidade.

Na prática, a orientação deve ajudar o empreendedor a organizar melhor a divulgação do próprio negócio. Isso pode fazer diferença para quem precisa vender hospedagem, refeições, passeios, artesanato ou experiências locais sem depender apenas de redes sociais e indicação informal.

Boa parte dos pequenos negócios também precisa explicar melhor preço, atendimento, serviço e proposta de valor ao cliente. Esse ponto conversa com outras capacitações úteis para o dia a dia dos empreendedores, como o curso gratuito do SENAI que busca melhorar a comunicação com clientes e apresentações.

Onde será a capacitação e quais horários estarão disponíveis

Empreendedores Participam De Capacitação Sobre Divulgação Digital E Cadastro De Serviços Turísticos Em Mairiporã.
Treinamento vai mostrar como incluir negócios do setor turístico na plataforma oficial de divulgação do município.

A atividade será realizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Rua XV de Novembro, 101, em Mairiporã.

Os participantes poderão escolher entre dois períodos:

• manhã, das 9h às 11h30
• tarde, das 13h30 às 16h

Essa divisão ajuda quem tem rotina de atendimento, produção ou deslocamento e precisa encaixar a participação sem comprometer o funcionamento do negócio.

Como fazer a inscrição e tirar dúvidas

A capacitação será promovida pela Prefeitura de Mairiporã, por meio do setor de Turismo. A orientação é realizar a inscrição pelo link disponível na bio da publicação oficial.

Para dúvidas, os contatos divulgados foram:

• telefone: (11) 4419-7357
• WhatsApp: (11) 97147-9835

Quem trabalha com agenda apertada deve se antecipar. Como a atividade acontece já nesta terça, deixar a inscrição para a última hora pode atrapalhar o planejamento.

Por que esse cadastro pode ajudar o caixa de quem vive do turismo

Mairiporã recebe público interessado em natureza, gastronomia, lazer e hospedagem. Mesmo com esse potencial, muitos negócios ainda dependem de canais limitados para atrair clientes.

Entrar em uma plataforma oficial pode aumentar a chance de ser encontrado por quem está planejando uma visita ou procurando opções já durante a estadia. Para o empreendedor, isso pode representar:

• mais visibilidade
• mais contatos
• mais chance de reserva ou venda
• menor dependência de divulgação improvisada
• melhor presença digital em canal institucional

Quando um negócio aparece no lugar certo, o custo de aquisição de cliente tende a ficar mais eficiente. Nem sempre o empreendedor precisa gastar mais. Em muitos casos, ele precisa aparecer melhor.

O que vale fazer antes de sair de casa

Quem pretende participar pode ganhar tempo se já chegar com algumas informações organizadas.

Vale separar:

• nome do negócio
• tipo de serviço prestado
• telefone e WhatsApp de atendimento
• endereço
• redes sociais
• fotos do local ou do serviço
• descrição curta do que oferece

Esse preparo facilita o cadastro e ajuda o empreendedor a aproveitar melhor a orientação.

A capacitação de 1º de julho surge como uma oportunidade direta para quem quer transformar presença digital em mais procura e mais resultado comercial. Para um setor que depende de atenção, escolha e consumo do visitante, aparecer bem pode custar menos do que ficar invisível.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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