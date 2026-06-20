Mamografia gratuita em Franco da Rocha tem prazo e pode evitar fila na rede pública

A carreta do programa Mulheres de Peito começa a atender em Franco da Rocha no dia 23 de junho e segue até 4 de julho com exames gratuitos de mamografia. A ação será realizada no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, no Centro, e deve atrair moradoras que dependem do SUS e buscam acesso mais rápido ao exame preventivo.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento será das 8h às 12h, com 25 senhas. A proposta é ampliar o acesso ao exame e reduzir a dificuldade de quem enfrenta espera, deslocamento ou falta de vagas na rede fixa.

A mamografia é usada no rastreamento e na investigação de alterações nas mamas. Quando a oferta chega mais perto da rotina das moradoras, a chance de adesão cresce, principalmente entre mulheres que adiaram o exame por falta de tempo, dificuldade de marcação ou obstáculos de transporte.

Onde será o atendimento em Franco da Rocha

A unidade móvel ficará no Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, na Rua Nelson Rodrigues, 400, na região central de Franco da Rocha.

O local foi escolhido para facilitar o acesso de moradoras de diferentes bairros. Como o atendimento depende de senha distribuída no próprio dia, a orientação é chegar com antecedência e já levar toda a documentação correta.

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O funcionamento será assim:

De 23 de junho a 4 de julho

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Sábados, das 8h às 12h

50 senhas por dia durante a semana

25 senhas aos sábados

Quem comparecer sem os documentos exigidos pode perder a chance de atendimento naquele dia.

Quem pode fazer o exame e o que levar

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A documentação muda conforme a faixa etária da paciente. Esse detalhe é importante porque muita gente chega ao local achando que o exame será liberado para todas nas mesmas condições.

As regras informadas para atendimento são estas:

Mulheres de 35 a 49 anos: pedido médico do SUS, cartão SUS e RG

Mulheres de 50 a 69 anos: RG e cartão SUS

Mulheres acima de 70 anos: pedido médico do SUS, cartão SUS e RG

Para mulheres de 50 a 69 anos, o acesso é mais simples, sem necessidade de pedido médico. Já nas demais faixas etárias, o encaminhamento do SUS é obrigatório.

Essa diferença pesa bastante na rotina de quem precisa se organizar. Uma moradora que sai de casa sem o pedido médico, quando ele é exigido, pode enfrentar deslocamento perdido e ainda ter de voltar em outro dia.

Exame perto de casa ajuda quem depende do SUS

A chegada da carreta chama atenção porque aproxima um exame importante da rotina das mulheres da cidade. Em muitos casos, a dificuldade não está apenas no procedimento em si, mas no caminho até ele.

Agendamento, consulta prévia, distância até a unidade, custo com passagem e tempo fora do trabalho costumam atrasar a procura pelo exame. Com a unidade móvel em Franco da Rocha por quase duas semanas, parte dessa barreira diminui.

O acesso mais simples ao cuidado preventivo já apareceu também em ações como a oferta de mamografia e outros atendimentos gratuitos em estações da Linha 7-Rubi, iniciativa que mostrou como levar o serviço para perto da circulação diária pode ampliar o alcance da prevenção.

Por que o prazo merece atenção

O atendimento vai até 4 de julho, o que cria uma janela curta para quem pretende aproveitar a presença da carreta na cidade. Como o número de senhas é limitado por dia, deixar para a última semana pode aumentar a chance de fila e dificultar o acesso.

Esse tipo de serviço costuma ter grande procura porque reúne três fatores importantes para a população:

exame gratuito

local de fácil acesso

atendimento sem necessidade de agendamento prévio para parte do público

Para quem está na faixa de 50 a 69 anos, a oportunidade pode ser ainda mais prática, já que basta levar RG e cartão SUS.

Cuidado preventivo também mexe com o orçamento da família

Quando o exame gratuito chega mais perto da moradora, o impacto não é só na saúde. Há reflexo também no bolso. Menos deslocamento, menos necessidade de faltar ao trabalho e menos gasto com transporte pesam muito no orçamento de quem já convive com contas apertadas.

Para mulheres que cuidam da casa, acompanham filhos, trabalham fora e ainda dependem de horários limitados no serviço público, uma ação como essa facilita o acesso e reduz parte da correria que costuma adiar o cuidado.

A orientação mais segura é simples: conferir a faixa etária, separar os documentos certos e tentar ir cedo. Quem deixar para depois pode encontrar mais procura e menos chance de senha.

Com a carreta em Franco da Rocha até 4 de julho, a cidade passa a ter uma oportunidade concreta de ampliar o acesso ao exame preventivo sem exigir deslocamentos longos ou custos extras. Para muitas moradoras, isso pode ser o empurrão que faltava para colocar o cuidado com a saúde em dia.