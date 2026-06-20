Aposentados de Franco têm até 30 de junho para pedir isenção do IPTU

Aposentados e pensionistas de Franco da Rocha têm até 30 de junho de 2026 para solicitar a isenção do IPTU referente aos exercícios de 2027 e 2028. O pedido deve ser feito na Prefeitura, localizada na Avenida Liberdade, nº 250, no Centro, dentro do prazo informado pela administração municipal.
A medida interessa diretamente a moradores que vivem de aposentadoria, pensão ou renda limitada e querem reduzir o peso dos tributos no orçamento. Para muitas famílias, deixar de pagar o IPTU ou conseguir desconto parcial pode representar alívio importante em meses de remédios, mercado, contas de consumo e despesas da casa.
Segundo os critérios divulgados, a isenção pode chegar a 100% para quem tem renda de até R$ 2.970,11. Já a isenção de 50% vale para renda de até R$ 4.226,70, sempre com análise dos documentos apresentados pelo contribuinte.
Quem pode pedir a isenção do IPTU
O benefício é voltado a aposentados e pensionistas de Franco da Rocha que se enquadram nos critérios definidos pela Prefeitura. A solicitação não é automática, mesmo quando o morador já recebe aposentadoria ou pensão.
O contribuinte precisa fazer o pedido dentro do prazo e apresentar a documentação exigida para análise. A Prefeitura avalia renda, vínculo com o imóvel e demais condições necessárias para conceder a isenção total ou parcial.
Acompanhe mais de Franco da Rocha
Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria.
O ponto mais importante é o prazo. Quem deixar passar o dia 30 de junho pode perder a chance de pedir a isenção para os exercícios de 2027 e 2028.
Quanto pode ser a isenção
Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região.Seguir o RNews no WhatsApp
A regra divulgada prevê duas faixas de benefício, conforme a renda do aposentado ou pensionista.
Os critérios informados são:
- Isenção de 100% para renda de até R$ 2.970,11
- Isenção de 50% para renda de até R$ 4.226,70
- Pedido presencial na Prefeitura de Franco da Rocha
- Prazo final em 30 de junho de 2026
- Validade para IPTU de 2027 e 2028
Na prática, o desconto depende da análise do setor responsável. Por isso, o morador não deve considerar o benefício aprovado antes de protocolar o pedido e aguardar a avaliação da Prefeitura.
Onde fazer o pedido em Franco da Rocha
A solicitação deve ser feita diretamente na Prefeitura de Franco da Rocha, na Avenida Liberdade, nº 250, no Centro.
Para tirar dúvidas, o morador pode entrar em contato com o setor de Dívida Ativa pelo telefone (11) 4800-1706, conforme orientação divulgada junto ao aviso do prazo.
Antes de sair de casa, vale separar documentos pessoais, comprovantes de renda, informações do imóvel e qualquer documento que ajude a comprovar a condição de aposentado ou pensionista.
O que separar antes de ir à Prefeitura
Como o pedido depende de análise, chegar com a documentação organizada pode evitar retorno desnecessário e perda de prazo.
O morador deve preparar:
- Documento com foto
- CPF
- Comprovante de residência
- Comprovante de aposentadoria ou pensão
- Comprovante de renda atualizado
- Dados do imóvel
- Carnê ou inscrição do IPTU, se tiver
- Outros documentos solicitados pelo setor responsável
Quem tiver dúvida deve ligar antes para confirmar se há exigência adicional. Esse cuidado é importante porque cada pedido passa por avaliação individual.
Benefício pode aliviar o orçamento de quem vive de renda fixa
Para aposentados e pensionistas, o IPTU costuma competir com gastos essenciais. Remédios, alimentação, energia, água, transporte e consultas podem ocupar boa parte da renda mensal.
A isenção total ou parcial não aumenta a renda, mas pode reduzir uma despesa previsível da casa. Esse tipo de economia ajuda o morador a planejar melhor o ano e evitar atraso em outras contas.
Também é um benefício que exige atenção documental. Perder o prazo por falta de informação pode gerar cobrança futura e obrigar a família a reorganizar o orçamento.
Cuidados com benefícios e cobranças
Aposentados e pensionistas costumam receber muitas ofertas, ligações e mensagens sobre dinheiro, benefícios e serviços. Em assuntos que envolvem renda, documentação e pagamentos, a recomendação é sempre confirmar informações nos canais oficiais antes de entregar dados pessoais.
Essa cautela vale também para outros temas ligados a benefícios, como as mudanças no consignado do INSS e na biometria facial para aposentados e pensionistas, que exigem atenção com documentos, prazos e confirmação de informações antes de qualquer solicitação.
No caso da isenção do IPTU em Franco da Rocha, o pedido deve ser tratado diretamente com a Prefeitura. O contribuinte deve evitar intermediários sem identificação e guardar comprovantes do atendimento.
Prazo curto exige ação rápida
O prazo termina em 30 de junho de 2026. Quem tem direito ou acredita que pode se enquadrar nos critérios deve procurar a Prefeitura antes da data final.
A orientação mais segura é não deixar para o último dia. A organização antecipada reduz risco de fila, documento faltando ou dúvida não resolvida a tempo.
Para quem vive de aposentadoria ou pensão, a isenção do IPTU pode fazer diferença real no orçamento dos próximos anos. Conferir os critérios, separar documentos e protocolar o pedido dentro do prazo é o passo decisivo para não perder o benefício.