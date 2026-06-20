Aposentados de Franco têm até 30 de junho para pedir isenção do IPTU

Aposentados e pensionistas de Franco da Rocha têm até 30 de junho de 2026 para solicitar a isenção do IPTU referente aos exercícios de 2027 e 2028. O pedido deve ser feito na Prefeitura, localizada na Avenida Liberdade, nº 250, no Centro, dentro do prazo informado pela administração municipal.

A medida interessa diretamente a moradores que vivem de aposentadoria, pensão ou renda limitada e querem reduzir o peso dos tributos no orçamento. Para muitas famílias, deixar de pagar o IPTU ou conseguir desconto parcial pode representar alívio importante em meses de remédios, mercado, contas de consumo e despesas da casa.

Segundo os critérios divulgados, a isenção pode chegar a 100% para quem tem renda de até R$ 2.970,11. Já a isenção de 50% vale para renda de até R$ 4.226,70, sempre com análise dos documentos apresentados pelo contribuinte.

Quem pode pedir a isenção do IPTU

Aposentados conferem documentos e organizam as contas antes de solicitar benefícios e avaliar o impacto do IPTU no orçamento doméstico.

O benefício é voltado a aposentados e pensionistas de Franco da Rocha que se enquadram nos critérios definidos pela Prefeitura. A solicitação não é automática, mesmo quando o morador já recebe aposentadoria ou pensão.

O contribuinte precisa fazer o pedido dentro do prazo e apresentar a documentação exigida para análise. A Prefeitura avalia renda, vínculo com o imóvel e demais condições necessárias para conceder a isenção total ou parcial.

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O ponto mais importante é o prazo. Quem deixar passar o dia 30 de junho pode perder a chance de pedir a isenção para os exercícios de 2027 e 2028.

Quanto pode ser a isenção

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A regra divulgada prevê duas faixas de benefício, conforme a renda do aposentado ou pensionista.

Os critérios informados são:

Isenção de 100% para renda de até R$ 2.970,11

Isenção de 50% para renda de até R$ 4.226,70

Pedido presencial na Prefeitura de Franco da Rocha

Prazo final em 30 de junho de 2026

Validade para IPTU de 2027 e 2028

Na prática, o desconto depende da análise do setor responsável. Por isso, o morador não deve considerar o benefício aprovado antes de protocolar o pedido e aguardar a avaliação da Prefeitura.

Onde fazer o pedido em Franco da Rocha

A solicitação deve ser feita diretamente na Prefeitura de Franco da Rocha, na Avenida Liberdade, nº 250, no Centro.

Para tirar dúvidas, o morador pode entrar em contato com o setor de Dívida Ativa pelo telefone (11) 4800-1706, conforme orientação divulgada junto ao aviso do prazo.

Antes de sair de casa, vale separar documentos pessoais, comprovantes de renda, informações do imóvel e qualquer documento que ajude a comprovar a condição de aposentado ou pensionista.

O que separar antes de ir à Prefeitura

Como o pedido depende de análise, chegar com a documentação organizada pode evitar retorno desnecessário e perda de prazo.

O morador deve preparar:

Documento com foto

CPF

Comprovante de residência

Comprovante de aposentadoria ou pensão

Comprovante de renda atualizado

Dados do imóvel

Carnê ou inscrição do IPTU, se tiver

Outros documentos solicitados pelo setor responsável

Quem tiver dúvida deve ligar antes para confirmar se há exigência adicional. Esse cuidado é importante porque cada pedido passa por avaliação individual.

Benefício pode aliviar o orçamento de quem vive de renda fixa

Para aposentados e pensionistas, o IPTU costuma competir com gastos essenciais. Remédios, alimentação, energia, água, transporte e consultas podem ocupar boa parte da renda mensal.

A isenção total ou parcial não aumenta a renda, mas pode reduzir uma despesa previsível da casa. Esse tipo de economia ajuda o morador a planejar melhor o ano e evitar atraso em outras contas.

Também é um benefício que exige atenção documental. Perder o prazo por falta de informação pode gerar cobrança futura e obrigar a família a reorganizar o orçamento.

Cuidados com benefícios e cobranças

Aposentados e pensionistas costumam receber muitas ofertas, ligações e mensagens sobre dinheiro, benefícios e serviços. Em assuntos que envolvem renda, documentação e pagamentos, a recomendação é sempre confirmar informações nos canais oficiais antes de entregar dados pessoais.

Essa cautela vale também para outros temas ligados a benefícios, como as mudanças no consignado do INSS e na biometria facial para aposentados e pensionistas, que exigem atenção com documentos, prazos e confirmação de informações antes de qualquer solicitação.

No caso da isenção do IPTU em Franco da Rocha, o pedido deve ser tratado diretamente com a Prefeitura. O contribuinte deve evitar intermediários sem identificação e guardar comprovantes do atendimento.

Prazo curto exige ação rápida

O prazo termina em 30 de junho de 2026. Quem tem direito ou acredita que pode se enquadrar nos critérios deve procurar a Prefeitura antes da data final.

A orientação mais segura é não deixar para o último dia. A organização antecipada reduz risco de fila, documento faltando ou dúvida não resolvida a tempo.

Para quem vive de aposentadoria ou pensão, a isenção do IPTU pode fazer diferença real no orçamento dos próximos anos. Conferir os critérios, separar documentos e protocolar o pedido dentro do prazo é o passo decisivo para não perder o benefício.