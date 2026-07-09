Julho Amarelo alerta para hepatites virais; veja cuidados e quando procurar atendimento

Campanha reforça prevenção, testagem, vacinação e orientação na rede de saúde para evitar diagnóstico tardio.

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Publicado por: Valentina De Lucca

Publicado: 09/07/2026, às 10:00

Fachada de uma Unidade Básica de Saúde com banner do Julho Amarelo sobre prevenção às hepatites virais.

Julho é marcado pela campanha Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais. A iniciativa chama atenção para infecções que atingem o fígado e podem passar despercebidas por muito tempo, principalmente quando não causam sintomas logo no início.

Para moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã, o alerta serve como orientação prática: manter a vacinação em dia, procurar testagem quando houver dúvida e buscar atendimento na rede de saúde diante de sinais persistentes.

As hepatites virais podem ser causadas por diferentes vírus, como os tipos A, B, C, D e E. Algumas formas têm relação com água e alimentos contaminados. Outras podem ser transmitidas pelo contato com sangue, relações sexuais sem proteção ou compartilhamento de objetos perfurantes.

Durante o mês de julho, campanhas de saúde costumam reforçar a importância do diagnóstico precoce. Em temas de prevenção, também vale acompanhar orientações sobre vacinação e cuidados de saúde na rotina das famílias, especialmente para quem depende das unidades públicas.

Por que o Julho Amarelo é importante

A campanha existe porque muitas pessoas só descobrem a hepatite quando a infecção já avançou. Em alguns casos, a doença pode evoluir de forma silenciosa e causar danos ao fígado ao longo dos anos.

O objetivo do Julho Amarelo é ampliar a informação. Quando a pessoa entende os riscos, fica mais fácil procurar teste, conferir vacinas e adotar cuidados simples no dia a dia.

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A campanha não substitui consulta nem diagnóstico médico. Ela funciona como alerta para que o morador procure orientação profissional quando tiver dúvida.

Quais cuidados ajudam na prevenção

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A prevenção depende do tipo de hepatite, mas alguns cuidados reduzem riscos importantes.

Entre as orientações gerais estão:

• lavar bem as mãos
• consumir água tratada
• higienizar alimentos
• não compartilhar alicates, lâminas ou seringas
• usar preservativo
• conferir a vacinação contra hepatite B
• procurar testagem quando houver exposição de risco

A vacina contra hepatite B é uma das principais formas de proteção e está disponível na rede pública para pessoas que ainda não foram vacinadas.

Quando procurar atendimento

O morador deve buscar uma unidade de saúde quando apresentar sintomas persistentes ou quando tiver passado por alguma situação de risco.

Alguns sinais merecem atenção:

• cansaço intenso
• enjoo frequente
• febre
• dor abdominal
• urina escura
• pele ou olhos amarelados
• perda de apetite
• fezes muito claras

Esses sintomas não confirmam hepatite sozinhos. A avaliação em saúde é necessária para investigar a causa e indicar o caminho correto.

Também é importante procurar orientação após contato com sangue sem proteção, acidente com material perfurante, relação sexual sem preservativo ou compartilhamento de objetos que possam ter sangue.

Testagem ajuda a evitar diagnóstico tardio

A testagem é uma das ferramentas mais importantes no enfrentamento das hepatites virais. Ela permite identificar casos que ainda não deram sinais claros e encaminhar o paciente para acompanhamento.

Quem nunca fez teste, tem dúvida sobre exposição anterior ou pertence a grupos com maior risco deve procurar a rede de saúde para orientação.

O diagnóstico precoce permite acompanhamento adequado e reduz a chance de complicações futuras. Quanto antes a pessoa sabe, mais rápido pode receber orientação segura.

Como o alerta vale para a região

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Nas cidades da região, a porta de entrada para orientação costuma ser a unidade básica de saúde. O morador pode buscar informações sobre vacinação, testagem e encaminhamento conforme a avaliação da equipe.

A campanha também conversa com famílias, escolas, trabalhadores, idosos e pessoas que fazem procedimentos com instrumentos cortantes, como manicure, tatuagem, piercing ou serviços de saúde.

O cuidado não deve aparecer apenas em julho. A campanha ajuda a lembrar que prevenção, vacina e testagem precisam fazer parte da rotina.

O que fazer agora

Quem não sabe se tomou vacina contra hepatite B pode procurar a unidade de saúde para verificar a situação vacinal.

Quem teve contato de risco ou apresenta sintomas persistentes deve buscar atendimento e evitar automedicação. Remédios sem orientação podem dificultar a avaliação e trazer riscos, principalmente quando o fígado pode estar envolvido.

O Julho Amarelo é um lembrete simples: informação, teste e vacina ajudam a proteger a saúde e podem evitar que uma infecção silenciosa seja descoberta tarde demais.

Valentina De Lucca
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