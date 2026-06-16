Francisco Morato inaugura Unidade de Saúde Animal para atender cães e gatos da cidade

Francisco Morato passou a contar com um novo espaço público voltado ao atendimento de cães e gatos. A Prefeitura inaugurou a Unidade de Saúde Animal Vera Lucia Cannos de Oliveira, estrutura criada para ampliar o acesso da população a consultas, orientações e acolhimento veterinário no município.

A entrega da unidade foi oficializada no último sábado e marca a criação de um ponto fixo para atendimento animal na cidade. A proposta é oferecer suporte aos tutores que precisam de acompanhamento para seus animais de estimação, dentro de um serviço público organizado e concentrado em um único endereço.

Instalada na região central, a nova estrutura chega com a função de reforçar a política municipal de proteção e cuidado com os animais domésticos. A abertura da unidade também responde a uma demanda comum entre moradores que precisam de orientação veterinária e muitas vezes enfrentam dificuldade para encontrar esse tipo de serviço de forma acessível.

A criação da USA, sigla para Unidade de Saúde Animal, coloca Francisco Morato entre os municípios que passam a investir em uma estrutura permanente voltada ao bem-estar animal. A medida tende a impactar diretamente a rotina de tutores que buscam atendimento para cães e gatos e precisam de um local de referência para consultas e encaminhamentos.

Atendimento será voltado apenas a moradores de Francisco Morato

Segundo a administração municipal, o atendimento da nova unidade será exclusivo para moradores de Francisco Morato. A regra vale para os serviços veterinários oferecidos no local e faz parte da organização adotada para direcionar a estrutura à população do município.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h. Para agendar consultas, pedir orientações ou buscar informações sobre o atendimento, os tutores deverão comparecer presencialmente à unidade.

Acompanhe mais de Francisco Morato Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria. Ver tudo de Francisco Morato →

A exigência de atendimento presencial para agendamento busca organizar a procura logo nos primeiros dias de funcionamento. Em serviços novos, é comum haver aumento no número de interessados, principalmente quando o tema envolve saúde animal e acesso gratuito ou público a atendimentos básicos.

Na prática, a abertura da unidade cria um ponto fixo de apoio para famílias que convivem com cães e gatos e precisam de orientação veterinária mais próxima. Isso inclui desde dúvidas sobre cuidados gerais até a busca por atendimento para situações que exigem avaliação profissional.

Nova unidade fica na região central

📲 Receba notícias da região no WhatsApp Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região. Seguir o RNews no WhatsApp

A Unidade de Saúde Animal Vera Lucia Cannos de Oliveira foi instalada em uma área central de Francisco Morato, o que facilita o acesso para parte dos moradores. O endereço informado pela prefeitura é a Rua Vereador Pedro Bueno de Oliveira, 139, no Centro.

O local funciona atrás da Igreja Católica Matriz, referência conhecida na cidade e que ajuda a localizar com mais facilidade a nova estrutura. A expectativa é que o espaço se torne um ponto de referência para tutores de cães e gatos que buscam atendimento público no município.

Veja os principais dados divulgados sobre a unidade:

Unidade de Saúde Animal Vera Lucia Cannos de Oliveira

Rua Vereador Pedro Bueno de Oliveira, 139

Centro de Francisco Morato

Funcionamento de segunda a sexta-feira

Atendimento a partir das 8h

Serviço exclusivo para moradores de Francisco Morato

Agendamentos e orientações feitos presencialmente

A localização central também ajuda a dar visibilidade ao novo equipamento público. Quando um serviço é instalado em área conhecida, ele tende a ser identificado com mais rapidez pela população, o que pode acelerar o uso do espaço já nos primeiros dias de funcionamento.

O atendimento veterinário regular também é parte importante da rotina de cuidado com os animais domésticos. Em outra reportagem, o RNews mostrou como gatos criam laços profundos com os tutores e exigem atenção contínua com saúde, vacinação, alimentação e ambiente seguro, ponto que ajuda a explicar a importância de serviços públicos voltados a cães e gatos em cidades como Francisco Morato.

Espaço passa a concentrar atendimentos veterinários do município

Com a inauguração da USA, Francisco Morato passa a contar com um espaço permanente voltado ao atendimento veterinário de cães e gatos. A proposta não é apenas reunir consultas em um único endereço, mas criar uma estrutura de acolhimento e orientação para os tutores.

Esse tipo de unidade tem peso importante para a saúde animal, já que oferece um canal oficial para atendimento e pode ajudar a organizar a demanda de casos que antes dependiam de ações pontuais ou de outras frentes do poder público. Para quem cuida de animais em casa, a existência de um local fixo também traz mais previsibilidade na hora de buscar ajuda.

A entrega do espaço também reforça uma mudança de olhar que vem crescendo em muitas cidades: a presença dos animais domésticos como parte da rotina das famílias e, com isso, a necessidade de políticas públicas voltadas a esse cuidado.

Francisco Morato agora soma à sua rede de serviços um equipamento voltado especificamente a esse público. Para os moradores, isso representa mais um canal de acesso a atendimento e orientação, sem depender apenas de campanhas temporárias ou ações descentralizadas.

Castração e vacinação continuam fora da nova unidade

Apesar da inauguração da Unidade de Saúde Animal, nem todos os serviços ligados aos cuidados com cães e gatos serão realizados no local. A própria prefeitura informou que parte dos atendimentos continuará sendo feita por outros programas e estruturas já existentes.

A castração de cães e gatos segue vinculada ao Castramóvel, que atua em campanhas organizadas pelo município. Isso significa que o serviço continua dependendo da programação dessas ações específicas, e não do funcionamento diário da nova unidade.

Já a vacinação animal permanece sob responsabilidade do Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde. Nesse caso, o atendimento também depende de agendamento prévio, seguindo o modelo já adotado pela rede municipal.

Para facilitar, a divisão informada até aqui funciona assim:

Consultas e orientações veterinárias passam a ser concentradas na Unidade de Saúde Animal

Castração continua sendo feita por meio do Castramóvel

Vacinação animal segue com o Departamento de Zoonoses

Alguns atendimentos ainda dependem de agendamento prévio, conforme o serviço

Essa separação é importante porque evita dúvidas entre os tutores. Quem procurar a nova unidade precisará saber, antes de sair de casa, quais serviços de fato serão prestados no local e quais continuam em outras frentes da administração municipal.

O que muda para os tutores com a abertura da USA

A principal mudança é a criação de um endereço fixo para atendimento e orientação de cães e gatos em Francisco Morato. Antes, muitos moradores dependiam de ações específicas ou buscavam informações de forma dispersa. Agora, a cidade passa a contar com uma estrutura permanente para esse atendimento.

A inauguração da unidade também ajuda a organizar melhor a rede pública ligada ao cuidado animal. Em vez de concentrar toda a demanda em campanhas sazonais, o município passa a oferecer um espaço contínuo, com atendimento regular ao longo da semana.

Para os tutores, isso pode representar mais praticidade na busca por informações, mais clareza sobre onde procurar ajuda e mais facilidade no acompanhamento de casos que exigem avaliação veterinária. O serviço nasce com foco em cães e gatos e atende exclusivamente moradores da cidade, o que deve direcionar a procura logo nesta fase inicial.

Com a abertura da Unidade de Saúde Animal Vera Lucia Cannos de Oliveira, Francisco Morato amplia sua estrutura pública voltada ao bem-estar animal e cria um novo ponto de atendimento para quem precisa de suporte veterinário no município.