Teatro J. Safra recebe homenagem a Abdias do Nascimento

Foto: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

Antes de falar do espetáculo é necessário conhecer o homem Abdias do Nascimento, figura ímpar, ser humano valoroso e incansável na luta contra o racismo no Brasil. Nascido em Franca, interior de São Paulo, em 14 de março de 1914, Nascimento foi um dos maiores intelectuais de nosso país, sendo ativista, ator, político, escritor, pintor e defensor dos direitos civis, arte e cultura da população negra.

Em 1944 fundou o Teatro Experimental do Negro (TEN), buscando valorizar os atores e atrizes negras, além de combater o “blackface”, praticas racistas nas quais brancos pintavam o rosto e o corpo de preto para representar negros, por intermédio de caricaturas grotescas e gestos cômicos e estereotipados. O TEN revelou, entre outros, as maravilhosas Léa Garcia (1933-2023) e Rute de Souza (1921-2019).

Na política foi Deputado Federal e Senador pelo Rio de Janeiro, além de Secretário de Governo daquele estado. Apresentou vários projetos de lei propondo políticas públicas de reparação e cotas para a população negra, além de defender e por em pauta a criminalização do racismo no Brasil. Em 2010 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Faleceu no Rio de Janeiro, em 2011, aos 97 anos.

É a trajetória deste ícone da luta contra o preconceito/racismo que o Teatro J. Safra, recebe neste final de semana, o espetáculo “Abdias do Nascimento. Serão apenas três apresentações na sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9) com o ator Lincoln Oliveira nos levando à alma de Abdias, recriando fatos históricos e se entregando ao processo de reconstrução e manutenção deste legado tão importante para nossa história.

O texto de Ivan Jaf e Diego Ferreira tem direção de Johayne Hildefonso e Ilea Ferraz fazendo “um resgate da vida e obra de Abdias do Nascimento, e, mais do que isso, propondo uma reflexão sobre o próprio teatro como espaço de resistência”.

No palco da zona oeste, durante 70 minutos, Lincoln Oliveira torna-se porta-voz de uma jornada que, mais que ser contada, precisa ser vivida e sentida. Evoca o espírito da luta constante que está sempre em andamento contra o racismo estrutural e a invisibilidade a que são relegadas milhares de histórias negras. Imperdível.

SERVIÇO

Abdias do Nascimento

Com Lincoln Oliveira

Teatro J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Classificação: 627 lugares

Drama

Duração: 70 minutos

De 07 a 09 de agosto, Sexta-feira, às 21h, Sábado, às 20h e Domingo às 18h.

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Ingressos online: www.eventim.com.br