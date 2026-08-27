Primeiro Festival do Pastel leva gastronomia e música à Praça da Matriz em Jundiaí

Jundiaí recebe nesta sexta-feira, 28 de agosto, o primeiro Festival do Pastel na Praça Governador Pedro de Toledo, a tradicional Praça da Matriz. A programação está marcada para acontecer das 15h às 22h e terá entrada gratuita, reunindo barracas de pastel, caldo de cana e música ao vivo no Centro da cidade.

O evento foi anunciado pela Prefeitura de Jundiaí como parte do encerramento da 4ª Semana do Feirante. A proposta é valorizar os trabalhadores das feiras livres e, ao mesmo tempo, criar uma programação aberta ao público em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Festival terá barracas de pastel, caldo de cana e flashback

Segundo a divulgação oficial, o festival contará com oito bancas de caldo de cana e cinco bancas de pastel. A organização aposta em um formato simples, ligado à tradição das feiras livres, com opções para quem quiser fazer um lanche no fim da tarde, encontrar amigos depois do trabalho ou apenas aproveitar a noite no Centro.

A trilha sonora ficará por conta do DJ Ricardo Reis, com repertório de flashback. A música entra como complemento para transformar o espaço em um ponto de convivência durante a tarde e a noite desta sexta-feira.

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Praça da Matriz volta a receber programação de convivência

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A realização do festival também se conecta ao projeto de revitalização do Centro Histórico de Jundiaí. De acordo com a Prefeitura, uma das propostas é tornar a região mais viva, movimentada e convidativa para moradores e visitantes.

Esse tipo de evento reforça uma agenda que vem ocupando o Centro com atrações de gastronomia, cultura e lazer. Em outra frente já abordada pelo noticiário local, a gastronomia de rua em Jundiaí vem ganhando força com novos eventos e mais circulação de público, movimento que ajuda pequenos empreendedores a ampliar vendas e visibilidade.

Evento encerra a Semana do Feirante

A Prefeitura informou que o Festival do Pastel fecha a programação da 4ª Semana do Feirante, iniciativa ligada ao Dia do Feirante, celebrado em 25 de agosto. A ação busca reconhecer o trabalho de profissionais que fazem parte da rotina de abastecimento da cidade e mantêm presença constante nos bairros e nas feiras de Jundiaí.

Na prática, o festival transforma essa homenagem em um evento voltado ao público, com forte apelo popular. Pastel e caldo de cana formam uma combinação bastante associada às feiras e ajudam a aproximar a programação de hábitos já conhecidos do morador.

Programa pode atrair quem circula pelo Centro no fim da tarde

Como o evento começa às 15h e segue até as 22h, ele pode funcionar tanto como passeio rápido quanto como opção para quem pretende ficar mais tempo na região. O horário também facilita a presença de quem sai do trabalho ou quer aproveitar a noite de sexta em Jundiaí sem gastar com ingresso.

A localização na Praça da Matriz é outro ponto favorável. Por ficar em uma área central, o festival tende a atrair moradores da própria cidade e visitantes que já frequentam a região para compras, serviços ou lazer.

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