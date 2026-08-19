Dia D da Multivacinação será neste sábado; veja quem deve conferir a caderneta

Famílias terão uma oportunidade extra neste sábado, 22 de agosto, para conferir a situação vacinal de crianças e adolescentes. O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação terá atendimento especial em cidades da região entre Jundiaí e São Paulo.

A campanha nacional começou em 3 de agosto e segue até 1º de setembro. O público principal é formado por crianças e adolescentes menores de 15 anos, com avaliação da caderneta e aplicação das doses indicadas conforme a idade e o Calendário Nacional de Vacinação.

O atendimento de sábado não é igual em todas as cidades. Horários, unidades abertas e grupos adicionais atendidos dependem da programação definida por cada Secretaria Municipal de Saúde.

Caieiras terá todas as UBSs abertas

Em Caieiras, o Dia D será realizado das 8h às 16h em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

Pais ou responsáveis poderão levar crianças e adolescentes menores de 15 anos para avaliação da caderneta. Caso os profissionais identifiquem doses pendentes, as vacinas indicadas poderão ser aplicadas no próprio atendimento.

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A orientação divulgada para Caieiras é levar:

caderneta de vacinação;

documento de identificação com foto ou certidão de nascimento.

A mobilização deste sábado funciona como uma oportunidade extra para quem não conseguiu procurar uma unidade durante os dias úteis.

Francisco Morato também participa do Dia D

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Francisco Morato confirmou participação na mobilização de 22 de agosto, com unidades de saúde abertas para ampliar o acesso à vacinação.

A cidade participa da Campanha de Multivacinação desde 3 de agosto e manterá a estratégia até 1º de setembro. A prioridade é localizar crianças e adolescentes com esquemas incompletos e completar as doses previstas para cada faixa etária.

A Secretaria de Saúde também orienta que adultos que acompanhem os menores aproveitem a ida à unidade para verificar a própria situação vacinal.

Cajamar terá vacinação em cinco pontos

Em Cajamar, o atendimento será das 9h às 16h em cinco unidades:

Complexo de Saúde João Abdalla;

UBS do Polvilho;

UBS Manoel Inácio;

USF Portal dos Ipês;

USF Cajamar Centro.

As equipes irão conferir as cadernetas e indicar quais doses precisam ser atualizadas. A campanha municipal também chama atenção para a vacinação contra o sarampo.

Quem for aos pontos deve levar caderneta de vacinação e documento de identificação.

Jundiaí terá cinco locais de atendimento

Jundiaí programou cinco pontos para o Dia D.

Quatro unidades funcionarão das 8h às 16h30:

Clínica da Família Almerinda Chaves;

Clínica da Família Ponte São João;

UBS Jardim do Lago;

Clínica da Família Hortolândia.

O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, terá vacinação das 10h às 18h.

A cidade destaca entre os focos da campanha as vacinas contra sarampo e coqueluche. Pais e responsáveis devem apresentar caderneta, documento de identificação e CPF da criança ou adolescente.

São Paulo terá todas as UBSs abertas

Na capital, todas as 483 UBSs estarão abertas no sábado, das 8h às 17h.

A campanha municipal também possui uma particularidade: além da atualização das vacinas de crianças e adolescentes menores de 15 anos, São Paulo ampliou temporariamente a oferta de vacinação contra o sarampo para pessoas entre 6 meses e 59 anos.

Quem mora em bairros como Perus, Pirituba, Lapa e outras áreas da capital pode procurar a UBS mais próxima e verificar previamente a disponibilidade de doses pelos canais municipais.

Quais vacinas podem ser atualizadas

Equipes irão verificar as doses registradas e orientar a aplicação das vacinas que estiverem pendentes

O Dia D não oferece uma única vacina.

A proposta é conferir o histórico de cada criança ou adolescente e atualizar os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação conforme idade, doses anteriores e possíveis atrasos.

Entre as vacinas presentes no calendário estão imunizantes contra doenças como poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, coqueluche, hepatites, febre amarela, meningites e HPV, entre outras, respeitando a indicação para cada faixa etária.

A campanha já vinha sendo acompanhada desde o começo do mês. Quem quiser conferir como funciona a estratégia pode consultar a matéria sobre a Campanha Nacional de Multivacinação e a atualização das cadernetas na região.

O que levar ao posto de vacinação

Mesmo com diferenças entre os municípios, a caderneta de vacinação é o documento mais importante para facilitar a avaliação.

Sempre que possível, leve:

caderneta de vacinação;

documento de identificação;

CPF ou Cartão SUS, quando solicitado pelo município.

Quem perdeu a caderneta não deve deixar de procurar orientação. A equipe de saúde pode consultar registros disponíveis e informar quais procedimentos serão necessários.

Campanha continua depois de sábado

O Dia D concentra a mobilização em 22 de agosto, mas a Campanha Nacional de Multivacinação continua até 1º de setembro.

Quem não conseguir comparecer neste sábado poderá procurar a rede de saúde durante os dias seguintes, respeitando os horários e a programação de cada município.