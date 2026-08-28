Lazer no fim de semana reúne opções de SP a Jundiaí; escolha o que fazer

Agenda entre sexta-feira, 28, e domingo, 30 de agosto traz festival popular, teatro, museu, parque, festa tradicional e atrações para quem quer sair de casa no eixo entre Jundiaí e São Paulo

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Publicado por: Valentina De Lucca

Publicado: 28/08/2026, às 12:54

Atualizado: 28/08/2026, s 14:40

Pessoas consultam um painel com opções de lazer, cultura, teatro, museus e atividades para o fim de semana.

Quem está procurando uma programação leve para sair de casa neste fim de semana encontra opções espalhadas entre Jundiaí e São Paulo. A agenda reúne cultura popular, teatro, atrações para crianças, festa tradicional, gastronomia e passeios em parques e museus, com alternativas gratuitas e outras pagas.

A proposta é facilitar a escolha de quem quer aproveitar sexta-feira, 28, sábado, 29, ou domingo, 30 de agosto, sem precisar consultar várias agendas diferentes.

Jundiaí concentra festival, teatro e atividades para crianças

Em Jundiaí, o fim de semana terá como destaque o II Festival Expressa de Cultura Popular, dentro da programação do Mês do Patrimônio.

Na sexta-feira, 28, a atividade começa às 17h no Espaço Expressa. No sábado, 29, o festival segue das 13h às 22h. No domingo, 30, a programação volta a partir das 10h.

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O sábado também terá caminhada mediada sobre a arqueologia das antigas oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, às 9h.

Na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, o público poderá participar de oficina de modelagem às 10h, oficina de xadrez às 11h e contação de histórias no mesmo horário.

À noite, às 20h, o Teatro Polytheama recebe a peça Tom na Fazenda.

Quem quiser ampliar a busca por passeios também pode conferir outra seleção com festa italiana, passeios grátis e atrações em Jundiaí, com outras opções de lazer e cultura já destacadas.

Domingo tem dança, música e teatro em Jundiaí

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No domingo, a programação continua com atrações para diferentes públicos.

Às 10h, o Espaço Expressa volta a receber atividades do Festival Expressa de Cultura Popular.

Às 10h30, a Fábrica das Infâncias Japy recebe Folia dos Bichos, da Companhia Jovem de Dança de Jundiaí. No mesmo horário, o espaço também terá a oficina Xadrez para Todos.

Mais tarde, às 16h, o Centro das Artes recebe o Contramão Fest 2026.

Às 19h, o Teatro Polytheama recebe O Veneno do Teatro, com Osmar Prado e Maurício Machado.

Parque Villa-Lobos recebe gastronomia e atrações no fim de semana

Em São Paulo, uma das opções é o Parque Villa-Lobos, que recebe o SP Gastronomia 2026 neste sábado e domingo.

O evento reúne restaurantes, produtores, experiências gastronômicas e atividades ligadas à culinária.

A programação começa a partir do meio-dia e pode interessar principalmente a quem procura combinar passeio ao ar livre com gastronomia.

O Parque Villa-Lobos também permite montar um programa mais longo, com caminhada, áreas abertas e atividades dentro do próprio espaço.

Museu do Ipiranga entra como opção de passeio cultural

O Museu do Ipiranga também pode fazer parte do roteiro.

Além das exposições e da visita ao prédio histórico, o complexo permite combinar cultura, arquitetura e passeio pelos jardins.

No sábado, 29, está prevista atividade cultural às 14h.

Quem pretende visitar o museu deve conferir antes as regras de ingresso, horários disponíveis e eventual necessidade de reserva.

Parque Ibirapuera é alternativa para quem prefere passeio ao ar livre

Para quem quer um programa mais flexível, o Parque Ibirapuera continua entre as opções mais conhecidas de São Paulo.

O espaço pode ser aproveitado para caminhada, bicicleta, piquenique e circulação pelas áreas verdes.

Também existem equipamentos culturais dentro e ao redor do parque, o que permite combinar lazer ao ar livre com exposições e outras atividades.

Quem pretende visitar algum museu, planetário ou espaço específico deve consultar previamente o funcionamento daquele equipamento.

Festa da Achiropita chega ao último fim de semana de agosto

Outra opção é a tradicional Festa de Nossa Senhora Achiropita, no Bixiga.

A celebração ocupa novamente as ruas da Bela Vista neste sábado e domingo, com barracas, cantinas e pratos ligados à tradição italiana.

A programação é uma alternativa para quem prefere passeio noturno, gastronomia e festa de rua.

Entre os alimentos tradicionalmente associados ao evento aparecem massas, polenta, fogazza, antepastos e doces.

Como há interdições nas ruas próximas durante a realização da festa, quem pretende ir de carro deve considerar mudanças no trânsito e buscar estacionamento fora das vias bloqueadas.

São Paulo também tem teatro gratuito

Quem prefere espetáculo pode encontrar atividades gratuitas em teatros municipais da capital.

Entre as atrações programadas para o fim de semana aparecem Portinari Pé de Mulato, no Teatro Arthur Azevedo, e ALGORIKI, no Teatro Alfredo Mesquita.

Como a gratuidade pode depender da capacidade do espaço ou retirada antecipada de ingresso, é recomendável conferir as regras antes de sair de casa.

Veja a programação de sábado

Quem pretende concentrar o passeio no sábado, 29, encontra várias possibilidades.

  • 9h: caminhada histórica pelas antigas oficinas ferroviárias, em Jundiaí
  • 10h: oficina de modelagem na Biblioteca Nelson Foot
  • 11h: oficina de xadrez e contação de histórias na Biblioteca Nelson Foot
  • 13h às 22h: Festival Expressa de Cultura Popular
  • 14h: atividade no Museu do Ipiranga
  • a partir de 12h: SP Gastronomia, no Parque Villa-Lobos
  • período da tarde e noite: Festa de Nossa Senhora Achiropita
  • 20h: Tom na Fazenda, no Teatro Polytheama

Veja a programação de domingo

Família Sai De Casa Com Roupas Casuais De Passeio E Consulta O Celular Para Escolher Uma Programação De Lazer Para O Fim De Semana.
Família se prepara para aproveitar o fim de semana e escolher entre opções de lazer, cultura e passeios entre Jundiaí e São Paulo.

No domingo, 30, também há opções para diferentes perfis.

  • 10h: Festival Expressa de Cultura Popular
  • 10h30: Folia dos Bichos, na Fábrica das Infâncias Japy
  • 10h30: oficina Xadrez para Todos
  • a partir de 12h: SP Gastronomia, no Parque Villa-Lobos
  • período da tarde e noite: Festa de Nossa Senhora Achiropita
  • 16h: Contramão Fest 2026
  • 19h: O Veneno do Teatro, no Teatro Polytheama

Há opções para diferentes tipos de passeio

Quem pretende gastar pouco encontra atividades culturais gratuitas em Jundiaí e São Paulo.

Famílias com crianças podem aproveitar dança, contação de histórias, oficinas e parques. Quem prefere gastronomia tem o Festival Expressa, o SP Gastronomia e a Festa da Achiropita.

Para o público interessado em história e cultura, a caminhada pelas antigas oficinas ferroviárias e o Museu do Ipiranga aparecem entre as alternativas.

Já quem busca teatro encontra programação tanto em Jundiaí quanto na capital.

Antes de sair, o ideal é conferir horário, disponibilidade de ingressos e eventuais mudanças na programação, principalmente nos espetáculos com capacidade limitada.

Valentina De Lucca
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