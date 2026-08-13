Bienal do Livro de SP 2026 terá 350 autores e 269 expositores; veja datas, ingressos e como chegar

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2026 será realizada entre 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi, e já tem programação, ingressos e parte dos autores confirmados.

A 28ª edição reunirá 269 expositores, cerca de 350 autores nacionais e internacionais, 11 espaços dedicados à programação cultural e expectativa de receber mais de 700 mil visitantes durante os dez dias. A organização apresenta a edição como a maior já realizada.

Para quem pretende visitar o evento, já é possível planejar data, horário e transporte. Os ingressos começam em R$ 30 na modalidade noturna inteira, e haverá opções de meia-entrada, gratuidade para alguns públicos e cashback que pode chegar a 100% do valor pago.

Quando será a Bienal do Livro de São Paulo 2026

A Bienal começa na sexta-feira, 4 de setembro, e termina no domingo, 13 de setembro.

Nos dias úteis, o evento funcionará das 9h às 22h. Aos sábados e domingos, a visitação será das 10h às 22h.

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No último domingo, dia 13, o encerramento ocorrerá às 21h. A entrada do público será permitida até uma hora antes do fechamento.

O evento será realizado no Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Quanto custa o ingresso da Bienal

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O preço muda conforme o dia e o horário escolhido.

De segunda a quinta-feira, o ingresso diurno custa R$ 40, enquanto a meia-entrada custa R$ 20. Nessas modalidades, o comprador recebe cashback de R$ 15 e R$ 7,50, respectivamente, para utilização de acordo com as regras da ação.

Às sextas-feiras, sábados e domingos, os valores são:

R$ 42 para ingresso inteiro;

R$ 21 para meia-entrada;

cashback de R$ 15 na inteira;

cashback de R$ 7,50 na meia.

Uma novidade será o ingresso noturno de segunda a quinta-feira, válido para entrada depois das 17h.

A inteira custa R$ 30 e a meia, R$ 15. Nessa modalidade, a organização informa cashback de 100%, permitindo que o valor pago pelo ingresso seja convertido em crédito para compra de livros nos estandes participantes.

Quem tem direito à entrada gratuita

Alguns públicos poderão entrar gratuitamente, desde que cumpram as regras de credenciamento e comprovação estabelecidas pela organização.

Estão previstos benefícios para:

professores;

profissionais do mercado editorial;

crianças menores de 12 anos;

pessoas com mais de 60 anos;

portadores da Credencial Plena do Sesc.

Estudantes e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada, conforme as condições divulgadas pelo evento.

Professores, bibliotecários e outros profissionais ligados à cadeia produtiva do livro também precisam observar o prazo de credenciamento gratuito, que permanece aberto até 25 de agosto.

Bienal terá autores conhecidos do público

Evento terá programação para diferentes públicos, com autores, atividades culturais, literatura infantil, quadrinhos e espaços de leitura.

A lista de convidados reúne escritores de romance, fantasia, suspense, literatura juvenil, não ficção e produção contemporânea.

Entre os nomes internacionais confirmados estão Ana Huang, Elena Armas, Alice Oseman, Jay Kristoff, Lynn Painter, Danielle L. Jensen, Leia Stone, Kristy Boyce e Lesley-Ann Jones.

Entre os brasileiros aparecem nomes como Conceição Evaristo, Raphael Montes, Itamar Vieira Jr., Paula Pimenta, Carina Rissi, Ana Paula Maia, Aline Bei, José Falero, Socorro Acioli, Pedro Bial, Sergio Vaz e Vitor Martins, entre outros convidados.

A organização informou que novos nomes e atividades ainda podem ser acrescentados, o que torna importante conferir a agenda específica antes da visita.

Espanha será o país convidado de honra

A Espanha ocupará um espaço de aproximadamente 500 metros quadrados e terá programação própria durante o evento.

A escritora Marta Sanz será responsável pela curadoria das atividades espanholas, que incluem encontros literários, exposições e participação de autores contemporâneos.

A proposta inclui diferentes regiões, gêneros literários e tradições linguísticas espanholas.

Programação terá quadrinhos, crianças, educação e saúde

A Bienal não ficará restrita à venda de livros e encontros com escritores.

A programação oficial inclui espaços voltados a autores, produção digital, educação, literatura infantil, quadrinhos, saúde, podcasts e outras atividades culturais.

A presença dos quadrinhos ganhou espaço específico na edição de 2026. Para quem acompanha essa produção, também é possível conhecer quadrinhos brasileiros premiados e autores reconhecidos nacional e internacionalmente, incluindo obras que ajudaram a ampliar a presença das histórias em quadrinhos em livrarias, escolas e bibliotecas.

Famílias com crianças encontrarão atividades de leitura, contação de histórias e programação voltada ao público infantil.

Escolas têm visitação gratuita com agendamento

Escolas podem agendar visitas para grupos de estudantes, com entrada gratuita para alunos e professores cadastrados.

O prazo divulgado para o agendamento termina em 15 de agosto ou quando as vagas forem preenchidas.

As visitas escolares serão realizadas em 4 de setembro e entre os dias 8 e 11, com horários distribuídos durante manhã, tarde e noite. Cada grupo de 40 alunos precisa estar acompanhado por um professor responsável.

O transporte até a Bienal fica sob responsabilidade da escola, e ônibus de grupos credenciados devem utilizar o estacionamento oficial indicado pela organização.

Como chegar ao Distrito Anhembi

Para quem utilizar transporte público, a Estação Portuguesa-Tietê da Linha 1-Azul do Metrô é a principal referência.

O Distrito Anhembi fica a aproximadamente 1,5 quilômetro da estação.

A organização disponibilizará ônibus e vans gratuitos e acessíveis entre a região da estação Portuguesa-Tietê e o evento.

O embarque será feito na Avenida Voluntários da Pátria, próximo ao número 498. O serviço começa cerca de uma hora antes da abertura da Bienal e permanece disponível até aproximadamente uma hora depois do encerramento.

Quem optar pelo carro encontrará estacionamento no complexo do Anhembi, que possui capacidade para mais de 5,8 mil veículos.

Vale planejar a visita antes de sair de casa

Com centenas de autores, expositores e atividades ocorrendo simultaneamente, escolher previamente o dia ajuda a aproveitar melhor a programação.

Quem pretende assistir a um autor específico deve conferir data e horário da participação antes de comprar o ingresso. O mesmo cuidado vale para sessões de autógrafos e atividades com capacidade limitada.

Também pode fazer diferença escolher entre o ingresso diurno e o noturno, principalmente para quem pretende utilizar o cashback na compra de livros.

Serviço

28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 4 a 13 de setembro de 2026

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo

Dias úteis: 9h às 22h

Finais de semana: 10h às 22h

Último domingo: 10h às 21h

Ingresso inteiro: a partir de R$ 30

Meia-entrada: a partir de R$ 15

Público esperado: mais de 700 mil visitantes

Expositores: 269.