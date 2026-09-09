Helloween em São Paulo

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Save the date. Ou melhor anota na agenda. No dia 19 de setembro o Helloween, uma das maiores bandas do metal mundial, faz apresentação única na Suhai Music Hall, em São Paulo, encerrando o giro pela América Latina com a “40 Years Anniversary Tour”.

A turnê por estes lados do planetinha começou em agosto passando pelo México, Costa Rica, Colômbia e Peru. Depois Chile e Argentina recebem os caras, para finalmente aportar em nosso país. Antes da capital paulista, eles tocam em Porto Alegre (RS), em 16 de setembro, na KTO Arena. Formada em 1984 na cidade de Hamburgo, a banda era conhecida no começo de carreira como o “Iron Maiden alemão”, em referência ao grupo inglês chefiado pelo baixista Steve Harris.

Porém, o Helloween criou identidade própria sendo considerado o criador do Power Metal, subgênero que misturava a velocidade do thrash metal (haja nomenclaturas), melodias marcantes, vocais agudos e bateria com bumbo duplo.

A formação inicial trazia o guitarrista Kay Hansen também comandando o mic lançando, em 1985, o debute “Walls Of Jericho”, com sonoridade rápida, crua e agressiva, quase Speed Metal. Gisuis. É muita sopa de letrinhas na cabeça.

Não se sentindo confortável à frente do mic por ter que tocar simultâneamente as intrincadas linhas de guitarra, Hansen abriu mão do vocal para a entrada de um cara que só cantasse. E assim, em 1986, chegou o prodígio Michael Kiske e com ele gravaram os álbuns considerados obra-primas na discografia do Helloween: “Keeper of the Seven Keys Part I” (1987) e “Part II” (1989).

Em 1993, devido a “divergências criativas”, (quem nunca?) Kiske deixou o grupo para a entrada de Andy Deris. Preste atenção. É o terceiro vocalista. Com Deris comandando o mic, os alemães, que estavam em baixa, ressurgiram para as antigas hordas metálicas e novos fãs. O cara rejuvenesceu o som do grupo com voz madura, quase hard rock e lançando discos celebrados, entre eles, “Master Of The Rings” (1994).

Agora, segura essa. Em 2017 o mundo do Heavy Metal foi pego de surpresa. Simplesmente , Michael Kiske e Kay Hansen voltaram aos vocais do Helloween ao lado de Andy Deris. Sim, isso mesmo, são três vocalistas (por que não?) formando uma massa sonora que não deixa brecha, em que um dá suporte ao outro. Na atual formação, além dos vocalistas Kiske, Deris e Hansen, a banda traz Michael Weikath (guitarra), Sascha Gerstner (guitarra), Markus Grosskopf (Baixo) e Dani Löble (bateria).

A apresentação na Suhai Music Hall tem produção da Mercury Concerts e, além de comemorar as quatro décadas de estrada dos germânicos, marca o lançamento de “Giants & Mosters”, gravado em 2025. Na casa da zona sul paulistana o setlist traz clássicos atemporais como “I Want Out” e “Eagle Fly Free”, as recentes “Giants On The Run”, “Universe (Gravity for Hearts)” e “Majestic” e surpresas sonoras preparadas especialmente pra esta turnê. Imperdível.

SERVIÇO

Helloween

40 Years Anniversary Tour

Dia: 19 de setembro – 21 horas – Abertura da casa – 19 horas

Suhai Music Hall

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo – SP | Shopping SP Market

www.suhaimusichall.com.br | https://www.instagram.com/suhaimusichall/

Duração: 120 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 215,00

Inf: www.eventim.com.br/helloween