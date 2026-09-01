Neyde Pistola em São Paulo

Foto: Divulgação

Ela é uma amável senhora na casa dos 80 anos que, com comentários ácidos no Insta e Tik Tok, falando de política, cotidiano e choque entre gerações tá conquistando um número cada vez maior de seguidores. Neyde Pistola, personagem da atriz, humorista e roteirista Lívia La Gatto, saiu diretamente das redes sociais para os palcos.

Após milhares de views nas plataformas digitais era caminho natural a desbocada velhinha levar seu stand up ao teatro. O resultado é “Neyde Pistola AO VIVO” o qual recebeu o Prêmio de Humor 2026 na categoria Melhor Performance. No ano passado, o show de Lívia La Gatto venceu o Prêmio Paulo Gustavo do Humor e da Comédia, da Câmara dos Deputados, em “reconhecimento à sua contribuição à cultura brasileira por meio do humor e da comédia”.

Esta verborragia pode ser conferida no próximo dia 12 de setembro, no Teatro Multiplan Morumbi Shopping, zona sul da capital, em sessão única. Durante 75 minutos o público confere, em meio a muitas gargalhas, Neyde Pistola atirar pra todos os lados.

A debochada octogenária fala de conflitos geracionais, sexualidade da mulher e frustrações do millenial que não deu certo na vida e faz terapia com o chat gpt. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém como Neyde Pistola. Imperdível.

SERVIÇO

Neyde Pistola ao Vivo

Com Lívia La Gatto

Dia 12 de setembro, sábado, às 18h

Teatro Multiplan MorumbiShopping – Av. Roque Petroni Jr., Piso G2,1089 – MORUMBISHOPPING, São Paulo – SP

Ingressos: R$100 (inteira) e R$50 (meia entrada)

Vendas online em https://bileto.sympla.com.br/event/125137/d/405880/s/2652201

Bilheteria física (sem taxa de conveniência): em dias de espetáculos duas horas antes do início da apresentação.

Totem de Autoatendimento (sem taxa de conveniência): O Teatro Multiplan MorumbiShopping possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia, localizado no piso G2, ao lado da bilheteria.

Duração: 75 minutos

Capacidade: 250 lugares

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida