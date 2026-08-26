Nova Twins no Brasil

Foto: Divulgação

Se ainda não pôs na agenda, faz isso agora. Em setembro, que já taí, a dupla britânica Nova Twins estreia em solo brasuca para duas únicas apresentações. No dia 4 de setembro o duo formado por Amy Love (vocal/guitarra) e Georgia South (baixo/backing vocals), sobe ao Palco Mundo, do Rock In Rio, abrindo o line-up insano com Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Rise Against e The Hives.

Em solo paulistano, as meninas se apresentam no Cine Joia, região central da cidade, em 6 de setembro, sendo atração principal do festival “É Tudo Delas”, produzido pela CultMix Live, trazendo também a carioca MC Taya e o quarteto paulistano The Monic.

Foi em 2014 que Love e South, britânicas de Londres, juntaram forças, metendo o pé na porta fazendo um som agressivo, futurista e cheio de groove, misturando punk, heavy metal, grime e hip-hop.

Transitando por gêneros distintos sem medo de ser feliz ou se prender a rótulos, a Nova Twins tem várias peculiaridades, alem do som pesado com visual futurista, penteados icônicos e roupas produzidas pelas meninas, reforçando a identidade estética em performances iradas.

Usando e abusando de pedaleiras de distorção, o contrabaixo de Georgia South cria efeitos que parecem saídos do século XXX.

A estreia discográfica das garotas rolou em 2020 com “Who Are The Girls?”. A pergunta foi respondida com porradaria e avalanche sonora que as colocou no mapa mundial rendendo o prêmio Melhor Banda Revelação no Heavy Music Awards.

Dois anos depois gravaram “Supernova”, sacramentando o trabalho de Love e South, tornando-as primeira banda de rock formada por mulheres negras a receber indicação ao Mercury Prize.

Em 2025 chegou “Parasite & Butterflies”, terceiro registro de estúdio, abordando temas como identidade, saúde mental e autoconhecimento. A estante da Nova Twins está cada vez mais cheia. Recentemente receberam o prêmio de Melhor Ato de Música Alternativa, no MOBO Awards 2026, além de serem eleitas Banda do Ano pela revista Kerrang!.

Entre parcerias e turnês estão nomes gigantes do pop rock como Bring Me The Horizon, Muse, Foo Fighters, Evanescence e Lenny Kravitz. O setlist do Cine Joia deve trazer os maiores hits do Nova Twins, entre eles. “Power”, “Cleopatra”, “Bassline Bitch”, “Fire & Ice”, “Vortex”, “Puzzles”, “Athena”, “Glory”, “Piranha”, “Black Roses”, “Soprano” e “Taxi”. Imperdível.

SERVIÇO

É Tudo Delas – Nova Twins – MC Taya – The Mönic

📲 Receba notícias da região no WhatsApp Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região. Seguir o RNews no WhatsApp

Data: 6 de setembro de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 18 horas

Explore a agenda de lazer e cultura regional Acompanhe programações de shows, espetáculos teatrais, eventos, turismo, os melhores roteiros de gastronomia e quermesses no eixo Juquery. Fique por dentro das notícias de Lazer e Cultura da região →

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, São Paulo – SP)

Ingressos: fastix.com.br/events/nova-twins-em-sao-paulo

Preços entre R$ 175 e R$ 310 (meia-entrada e ingresso solidário disponíveis)