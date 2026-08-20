Grupo AP43 comemora dezesseis anos de criação

Foto: Divulgação

Lá se vão quase duas décadas desde que a atriz e pesquisadora Nara Sakarê, ao lado do roteirista André Colazzo, teve um insight genial. Focados num centro de pesquisas voltado estritamente à atuação no cinema nacional, nasceu o AP43. O grupo surgiu da necessidade de investigação/atuação de forma independente dos formatos tradicionais de financiamento, estruturado em pilares fundamentais do fazer cinematográfico.

A também preparadora de elenco têm o cinema na veia e, entre tantos métodos de pesquisa do grupo, como labs, oficinas e masterclasses, visa, não apenas o produto final, mas o desenvolvimento prático do ator por meio de improvisações e instalações, valorizando a individualidade criativa e a construção de personagens a partir de um viés comportamental.

Com sólida carreira na TV e nos stremings, Nara Sakarê, além de atuar, trabalhou como preparadora de elenco do premiadíssimo “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles e “Desmundo”, de Alain Fresnot. Na tela pequena preparou os elencos das séries “Insânia” (Fox/Star+/Disney), “Assédio” (Rede Globo), “Rotas do Ódio” (Universal Channel) e “Natureza Morta” (Cine Brasil).

Para celebrar os dezesseis anos do AP43 será realizada na sede do grupo, na Vila Madalena, zona sul da capital, a 7ª Edição do AP Recebe. O evento é gratuito e acontece de 24 a 30 de agosto aproximando os atores de profissionais consolidados da indústria, como produtores de elenco e agentes. O tema desta Edição será “A Narrativa da Imagem do Ator”, trazendo bate-papos com alguns dos maiores feras do fazer cinematográfico nacional. Além de conversas com a própria Nara Sakarê, os participantes travarão contato com o produtor de elenco Luciano Baldan, a especialista em construção da identidade visual Chicca Pinto e a agente e produtora de elenco Débora Carvalho da Agência Encruza.

A 7ª Edição do AP Recebe explorará o que o ator comunica ao mercado através da sua imagem, abordando a narrativa que ele gera dentro e fora da cena. Com poucas vagas, as inscrições são online, pelo perfil @ap43cinema. Abaixo a programação.

SERVIÇO

7ª Edição do AP Recebe

Abertura dia 24 de agosto

Horário: 19h- Luciano Baldan: Por que é importante o que sua imagem comunica para o produtor de elenco?

Dia 25 de agosto

19h- Chicca Pinto: O que a sua imagem pessoal comunica para o mercado?

Dia 26 de agosto

Horário: 19h – Débora Carvalho: Como o agente trabalha a imagem do ator para o mercado

Dia 27 de agosto

Horário: 19h- Nara Sakarê e Luciano Baldan: O ator e o selftape, como utilizar essa ferramenta a seu favor

Inscrições gratuitas no instagram @ap43cinema

Grupo AP43

Rua Dr. Alberto Seabra, 763, Vila Mariana – São Paulo – SP