Medulla na Casa Natura Musical

Foto: Palu Bertissolli

No próximo domingo (30) a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe apresentação única da banda Medulla fazendo show de lançamento de “No Dia Que Tudo Mudou”. O álbum é o primeiro registro do combo, liderado pelos gêmeos Raony e Keops, desde “Deus e o Átomo”, de 2016.

“No Dia Que Tudo Mudou” chega cheio de peculiaridades, não só pelo fato de marcar a transformação do projeto em duo, parcerias com nomes de gerações distintas da música brasileira, como Urias e Lirinha, além de sacramentar tudo o que se espera do Medulla: beats eletrônicos, R&B, jazz e altas doses de ritmos brasileiros. Não que isso já não tenha sido visto e ouvido em álbuns anteriores dos caras.

Surgidos na cena musical, lá em 2005, os irmãos pernambucanos, criados entre Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, lançaram o primeiro registro, “O Fim da Trégua”, em 2005. O start sonoro voltado ao rapcore, expandiu depois para hardcore, jazz e música eletrônica. Com atitude e sonoridade que agrega vários públicos, o Medulla já se apresentou em festivais de responsa, tanto aqui, quanto no exterior. Os caras têm no passaporte passagens pelo “Brasil Celtic Festival”, em Dublin, Irlanda, em 2011 e KnockanSockan, Wicklow, também no país europeu.

Em terras brazucas tocaram no Abril Pro Rock, Festival de Verão de Salvador, Lollapalooza e Primavera Sound. Apesar do hiato entre “Deus e o Átomo” e “No Dia Que Tudo Mudou” a comunidade fiel que acompanha os caras, conhecida como O Movimento não ficou órfã.

Sempre atentos ao que os caras fazem, viram Raony e Keops centrar foco na direção criativa, participando de projetos de gigantes como Gilberto Gil, Liniker, Seu Jorge, Fresno e Pabllo Vittar.

O novo álbum resulta de um processo de dois anos com os irmãos trabalhando pesado no estúdio Head Media em parceria com os produtores Los Brasileros. As oito faixas abordam as transformações pessoais passadas pelos manos ao longo do tempo em temas como recomeços, rupturas, deslocamentos geográficos e coragem diante da incerteza.

O repertório no espaço da zona oeste da capital trará, além de canções das fases anteriores da Medulla, as novas “Um Móbile no Furacão”, “Retirante”, “Não Mente Pra Mim”, “Bota Pra Fora”, “A Última Vez” e “Depois da Tempestade”. Imperdível.

SERVIÇO

Medulla

Show de lançamento de No Dia Que Tudo Mudou

Abertura: João Bodega

Dia 30 de agosto – 20h30 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Abertura da casa: 17h30

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/medulla/