Despalhaçar sem perder a ternura

Foto: TV Cultura

A partir de 27 de agosto o SESC Vila Mariana, em São Paulo, recebe a curta temporada de “Despalhaço”, primeiro espetáculo solo adulto do ator, palhaço e dramaturgo Raul Barreto. Renomado artista nas artes cênicas, circenses e palhaçaria, Barreto tem sólida trajetória de quase cinco décadas no teatro e cinema, além de ser um dos co-fundadores do Grupo Parlapatões, que em 2026, comemora 35 anos de estrada.

“Despalhaço” tem texto, atuação e criação do próprio Raul Barreto com direção e preparação de ator de Antônio Januzelli. No palco da zona sul, durante 70 minutos, o parlapatão revisita experiências pessoais e transformações coletivas enquanto discute o lugar da arte na sociedade contemporânea.

Barreto nos chama à reflexão sobre a passagem do tempo e envelhecimento e, por intermédio de suas experiências, examina o caminho percorrido e as mudanças que testemunhou dentro e fora dos palcos. Um dos eixos da encenação é a contagem do tempo e questões relacionadas à longevidade, memória e perspectivas de futuro numa sociedade marcada pela aceleração e fragmentação.

“O mais urgente é reafirmar a importância de vivermos em comunidade e em harmonia, conseguindo divergir sem transformar o outro em inimigo. O palhaço mostra o ridículo que vivemos e pode nos levar a alguma consciência”, afirma Barretto.

No palco, o ator demonstra o quanto é versátil e talentoso ao combinar texto e improvisação com técnicas circenses, monociclo, chicote e facas. Com cenário minimalista criado por Diego Dac e projeções ao longo do espetáculo, diversas funções e significados ganham força, com imagens, vídeos e depoimentos à passagem do artista pelo tempo.

O título “Despalhaço” sintetiza as transformações pelas quais Raul Barreto passou ao longo da vida, sem representar um afastamento da palhaçaria. “O palhaço é uma criança eterna. Manter esse olhar, ao mesmo tempo inocente e crítico, é algo que o ser humano não deveria perder. A permanência no palco também nasce dessa busca pelo diálogo e pelo olho no olho”, diz Barretto. Imperdível.

“Despalhaço” fica em cartaz no SESC Vila Mariana somente até 5 de setembro com sessões de quinta-feira a sábado. Confira abaixo.

SERVIÇO

Despalhaço

Com Raul Barreto

Temporada: De 27 de agosto a 5 de setembro de 2026

Quinta a sábado, às 20h30

Duração: 70 minutos.

Classificação etária: 14 anos

Sesc Vila Mariana, Auditório (Torre A, 1º Andar)

Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, São Paulo

Capacidade: 130 lugares

Ingressos: R$15 (credencial plena), R$25 (meia entrada) e R$50 (inteira)

Link vendas: https://www.sescsp.org.br/programacao/despalhaco/