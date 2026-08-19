Foto: Ilustrativa

O que Jorge Amado (1912-2001), Victor Hugo (1802-1885) e William Shakespeare (1564-1616) têm em comum? Obviamente, estão entre os maiores escritores de todos os tempos com livros extraordinários que atravessam gerações. Outro ponto que os aproxima é o fato de terem suas obras reunidas com as de outros autores no concerto “A Poesia da Voz: AKLAVE em Música e Literatura” que acontece em 18 de setembro, no Teatro Itália, região central de São Paulo.

Tendo à frente o maestro León Halegua, o AKLAVE Vocal Ensemble, grupo formado por jovens cantores, mostra a força da mensagem a qual ecoa, se reinventa, sendo imersão sensorial nos sons e palavras, transformando a literatura atemporal em música.

Contando com as participações especiais de um conjunto de câmara, da atriz Sylvya Lohn e do solista Fernando Gazoni, obras clássicas da literatura mundial vão sendo contextualizadas, fazendo com que a plateia vivencie uma experiência estética/emocional atravessando épocas e estilos.

No programa estão, entre outras, “Over The Rainbow” (Harold Arlen/Yip Harburg) do livro “O Mágico de Oz”, de Lyman Frank Baum, “The Color Of Your” (Megam Mcginnis), do livro “Daddy Long Legs”, “Tema de Amor de Gabriela” (Tom Jobim/Alexandre Zilahi), do livro “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, “Alleluia” (Leonardo Bernstein), do livro “Candide de Voltaire” e “One Day More” (Claude-Michel Schonberg), do livro “Os Miseráveis”, de Victor Hugo.

“A poesia da Voz: AKLAVE em Música e Literatura” conduz o espectador a diferentes universos narrativos sendo concerto imperdível. A apresentação será única no teatro da região central e recomendada a partir de 4 anos de idade. Confira.

SERVIÇO

A POESIA DA VOZ

Regência: maestro León Halegua

AKLAVE vocal ensemble: Dalia Halegua, Carlos Leite, Giulia Lavinia, Henrique de Paula, Juliana Paixão, Laís Figueiredo, Margot Lohn, Tainah Lima, Thiago Oliverttos e Vitor Chiari.

Participações especiais: Conjunto de câmara, atriz Sylvia Lohn e solista Fernando Gazoni

Duração: 80 minutos

Recomendação: a partir de 4 anos

Gênero: Música vocal, popular e erudito.

Dia 18 de setembro, sexta, às 20h30

Ingressos: a partir de R$ 60,00

Bilheteria online: https://bileto.sympla.com.br/event/125594/d/407845/s/2659607

Bilheteria do teatro: Aberta 2 horas antes de cada espetáculo

Teatro Itália – 290 lugares

Av. Ipiranga, 344 – República, São Paulo https://bileto.sympla.com.br/event/125594/d/407845/s/2659607

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