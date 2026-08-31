Chitãozinho & Xororó em São Paulo

Foto: Brunno Rangel

Há biografias em livros, cinebiografias, assim como montagens que contam a vida de artistas e celebridades no teatro. Agora chegou a vez de um show autobiográfico. Sim, isso mesmo. Os irmãos Chitãozinho & Xororó contam a própria história em “Meninos de Roça”, em 3 de outubro, na Suhai Music Hall, desfilando suas origens, amizade com outros artistas e a força e paixão pela música que atravessam o tempo.

A ideia de sair em turnê com “Meninos de Roça” surgiu após a gravação do audiovisual homônimo no dia 12 de abril deste ano, em Jaguariúna, interior de São Paulo, para sortudos convidados. O resultado gerou clipes e videos oficiais disponíveis nas plataformas de streaming e Youtube da dupla, já tendo milhares de visualizações.

E os números estão sempre a favor de José Lima Sobrinho, o Chitãozinho e Durval de Lima, o Xororó. Com mais de 50 anos de carreira, os irmãos de Astorga (PR), revolucionaram a música sertaneja, abrindo as portas de rádios FM, além de trazer guitarras e arranjos country ao estilo.

A estreia discográfica rolou em 1970, com “Galopeira”, destacando também o álbum “Apaixonados”, de 1982, o qual vendeu quase dois milhões de cópias. Ao longo dessa estrada da vida, Ch&X venderam mais de quarenta milhões de álbuns, além de terem feito em torno de 6.000 apresentações ao redor do mundo.

O duo é recordista no segmento sertanejo quando o assunto é Grammy Latino. Já levaram pra casa seis gramofones dourados na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com “Vida Marvada” (2006), “Grandes Clássicos Sertanjeos Acústicos” (2011), “Sinfônico” (2012), “Elas em Evidências” (2018), “Tempo de Romance” (2012) e “José & Durval” (2025).

O repertório da casa na zona sul trará canções que integraram o audiovisual, como “Caipira Eu Sou”, “Não Desligue o Rádio”, “Modernidade”, “Vá Pro Inferno” e “Solidão”, a qual contou com a participação de Sami Rico e que estará no show.

Mayck & Lyan, dupla em ascensão na cena sertaneja, também marca presença nesta apresentação única na Suhai Music Hall, em dueto com os mestres. “Meninos de Roça” é uma imersão na trajetória destes gigantes da música brasileira, num encontro entre passado e presente, com artistas que compartilham a mesma paixão, nascendo do coração, segundo Chitãozinho

“É um projeto que fala da nossa história, da nossa família, das nossas raízes e de tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Fizemos cada detalhe com muito carinho, pensando em emocionar as pessoas”, afirma Chitão.

“Na gravação, tivemos o privilégio de dividir esse momento com nossa família e amigos muito especiais. Agora chegou a hora de abrir essa festa para o público. Poder apresentar esse trabalho ao vivo é uma alegria enorme e temos certeza de que será uma noite inesquecível. Esperamos todos vocês para viver essa emoção com a gente”, completa Xororó. Imperdível.

SERVIÇO

Chitãozinho & Xororó

Show: Meninos de Roça

Participação: Maick & Lyan e Sâmi Rico

Dia: 3 de outubro – 22 horas

Suhai Music Hall

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba – São Paulo – SP – Shopping SP Market

www.suhaimusichall.com.br – https://www.instagram.com/suhaimusichall/

Classificação: 16 anos. Abaixo de 16 anos acompanhados dos pais ou responsável

Duração: 120 minutos

Inf: https://www.ticketmaster.com.br/