O Lago dos Cisnes em São Paulo

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Em 2027, “O Lago dos Cisnes”, considerado o balé clássico mais famoso e encenado do mundo, completa 150 anos. A estreia mundial rolou em 20 de fevereiro de 1877, no Teatro Bolshoi, em Moscou, capital russa. Apesar do fracasso inicial, pela coreografia altamente desafiadora, venceu resistências, sendo recriada por alguns dos maiores coreógrafos/bailarinos do século XX, como George Balanchine, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov e John Cranko.

A história do amor impossível entre o Príncipe Siegfried e a Princesa Odette, dividida em quatro atos, traz narrativa dramática falando de traição, sacrifício dos amantes e redenção.

“O Lago dos Cisnes” fracassou na estreia, há quase 150 anos, com críticas pesadas envolvendo a coreografia de Julius Reisinger, sendo considerada fraca, além dos bailarinos acharem a música de Tchaikovsky “complexa demais” para dançar.

Corta para 1895, após a morte do compositor, a coreografia foi rearranjada pelos bailarinos/produtores Marius Petipa e Lev Ivanov. A coreografia criada por eles é a base para todas as montagens modernas, que ao redor do mundo, já teve milhares de encenações.

Este maravilhoso espetáculo, sacramentado pela beleza e movimentos coreográficos de virtuosismo, será levada ao palco do Teatro J. Safra, em São Paulo, no próximo final de semana, que traz na bagagem o feriadão prolongado.

As sessões acontecem nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com o Corpo de Baile da Cia Paulista de Dança, direção artística de Adriana Assaf, produção de Robson Luna e os primeiros bailarinos Murilo Miron (Princípe Siegfried) e Larissa Luna (Princesa Odette/Odile).

Um dos momentos mais memoráveis de “O Lago dos Cisnes” acontece no Segundo Ato com “A Dança dos Pequenos Cisnes”. No palco quatro bailarinas dançam de mãos dadas em movimentos lindamente sincronizados, tornado a coreografia uma das mais reconhecidas do balé clássico e da cultura pop mundial. Altamente recomendável.

SERVIÇO

O Lago dos Cisnes

Com a Cia Paulista de Dança

Dias: 5, 6 e 7 de setembro

Sessões: Sábado e domingo – 20 horas

Segunda-feira – 18 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 120 minutos

Classficação: Livre

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=598