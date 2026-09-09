Vem ai a Horror Expo 2026

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Atenção, “Fearlovers”. Fiquem atentos para novos sustos e passar aquele medinho que todo mundo, no fundo, gosta. Tá chegando a Horror Expo 2026. O maior festival de terror e cultura pop da América Latina rola nos dias 17 e 18 de outubro na Expo Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

Com produção e organização da VP Group o festival teve primeira edição em 2019 e não para de crescer, atraindo público cada vez maior. A programação é diversa na qual cabe de tudo voltado ao terror como quadrinhos, cinema, palestras e música. Nomes gigantes já se apresentaram no evento. Como não lembrar o showzaço de Tim “Ripper” Owens, ex-vocalista do Judas Priest, em 2023. Ou a presença de Dacre Stoker, sobrinho bisneto de Bram Stoker, autor do clássico “Drácula”, na edição de 2024.

Para esta quinta edição não faltam novidades, além é claro da presença de velhos conhecidos. Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky, Leatherface e Ghostface já se comprometeram e não vão ficar de fora.

Assim como nos anos anteriores o grande barato fica por conta da Horror Artists’ Pavilion, área gigante no coração da Horror Expo destinada a ilustradores, quadrinistas, escultores, escritores, roteiristas, artesãos, fotógrafos, entre outros profissionais com mais de 100 estandes.

As entradas estão à venda online pelo Clube do Ingresso, com opções de passaporte para os dois dias e a modalidade de Ingresso Solidário com doação de ração. Como somos pet friends apoiamos essa ideia sempre. Então, se liga e não vai perder a Horror Expo 2026. Se vacilar Freddy e Jason vão puxar seu pé à noite e levar embora. O pé, os braços e a cabeça. Imperdível.

SERVIÇO

Horro Expo 2026

Dias 17 e 18 de outubro

Sábado das 12h às 22h

Domingo: Das 12h às 21h

Expo Barra Funda

Rua Tagipuru, 1001 – Barra Funda – São Paulo – SP

Inf: https://horrorexpo.com.br/