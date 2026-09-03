Shakespeare Embriagado em São Paulo

Foto: Marcos Moraes

Lá se vão quase três anos desde que o diretor, produtor, ator e dramaturgo Dagoberto Feliz teve a brilhante e ébria ideia de criar o projeto Shakespeare Embriagado. Entre umas e outras, provavelmente no melhor estilo, uma caneta na mão e muitas “cangebrinas” na cabeça, o cara resolveu levar aos palcos montagens irreverentes dos maiores contos de William Shakespeare (1564-1616). E bota irreverente nisso.

Profanar os textos do bardo inglês tem se mostrado bastante viável, pois desde a estreia, em janeiro de 2024, no Espaço Manivela, zona oeste de São Paulo, o sucesso é cada vez maior. Assim como a ressaca dos atores.

O start rolou com “Hamlet”, o príncipe dinamarquês que busca vingar a morte do pai, mantendo a essência do texto original, mas com improviso e música ao vivo, onde os atores bebem durante a encenação. Ou seja, uma imersão alcoólica em que tudo pode acontecer, até mesmo “convidando” algum incauto ao palco para conduzir o rumo de determinadas cenas, tornando cada sessão diferente da anterior.

Após percorrer as melhores casas… digo os melhores botecos do ramo, entre zona central e oeste da capital com mais de 100 apresentações de “Hamlet”, Dagoberto Feliz trouxe para o projeto outra obra atemporal de Shakespeare. O texto escolhido foi “Romeu e Julieta”. A tragédia envolvendo Romeu Montecchio e Julieta Capuleto, em virtude da rivalidade entre as famílias, ganhou versão embriagada. Ou seja, o espetáculo movido à álcool dá margem para tropeções cambaleantes, tornando a obra shakesperiana uma verdadeira catarse coletiva entre elenco e público.

Dagoberto Feliz dirige os atores e atrizes Bruna Assis, Guilherme Tomé, Lívia Camargo, Michel Waisman e Robert Gomes com direção musical de Fernando Zuben, produção da Benjamim Produções e coprodução da Waisman Produções.

O espírito irreverente é mantido. A cada apresentação os atores bebem em cena, mas levando adiante a missão de contar a história até o fim, mesmo que o caminho fique tortuoso e imprevisível. Segundo Feliz, a escolha de “Romeu e Julieta” foi natural. “É uma das histórias mais conhecidas. Mesmo quem não domina a trama inteira reconhece o casal apaixonado e esse percurso de amor tido como impossível”, atesta o diretor.

O dramaturgo continua. “Se em Hamlet a tragédia girava em torno da vingança, agora a chave é outra, embora o processo criativo seja relativamente próximo. Estudamos o texto, escolhemos as cenas que mais ajudam a contar a história e definimos o que vem diretamente do original, o que é improvisado em ensaio e o que nasce na hora. A diferença é que agora a provocação está em falar do amor, e não da vingança”, conclui.

Quem ainda não viu “Hamlet” ou “Romeu e Julieta” turbinados na cachaça tem nova chance agora em setembro com “Hamlet”, no dia 12, no Marte Hall, Vila Mariana, zona sul da capital. Por sua vez, “Romeu e Julieta” terá sessões nos dias 18, no Coringa Madá, Vila Madalena e em 25 de setembro, no Clube Barbixas, região central de São Paulo. A classificação é para maiores de dezoito, lembrando que bedida álcoolica é proibida para menores de idade. Confira as infos abaixo.

SERVIÇO

Shakespeare Embriagado – Hamlet

Dia 12 de setembro – Sábado, às 21h

Duração: 70 minutos

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$ 70 e R$ 140

Vendas: https://olhaoingresso.showare.com.br/Performance/ShoWareFrontEndPerSectionReservation.aspx?PerformanceID=54969&trk_eventId=2189&sw_sc=internetmh

Marte Hall, São Paulo – SP

Rua: Domingos de Morais, 348 – Vila Mariana, São Paulo – SP

*O Marte Hall é um bar / restaurante, por isso não se aplica a meia entrada

Shakespeare Embriagado – Romeu e Julieta

Dia 18 de setembro – Sexta-feira, às 20h30

Duração: 60 minutos

Classificação: 18 anos

Ingressos: Entre R$ 80 e R $90

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/110923/d/405365/s/2650869?share_id=1-copiarlink&_gl=1*1ux02bz*_ga*MTgzNTExMzgyNi4xNzgyODU1ODU2*_ga_8N44L8SS37*czE3ODc5NDQ3NDQkbzIkZzEkdDE3ODc5NDUxNTQkajYwJGwwJGgw

Coringa Madá, São Paulo – SP

Rua Luís Murat, 370 – Vila Madalena

*O CORINGA MADÁ é um BAR/RESTAURANTE e não um Teatro, por isso, não se aplica a Lei de Meia Entrada.

Shakespeare Embriagado – Romeu e Julieta

Dia 25 de setembro – Sexta-feira, às 22h30

Duração: 70 minutos

Classificação: 18 anos

Ingressos: Entre R$ 70 e R$ 90

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/121343/d/406890?share_id=1-copiarlink&_gl=1*1bu2s2q*_ga*MTgzNTExMzgyNi4xNzgyODU1ODU2*_ga_8N44L8SS37*czE3ODc5NDQ3NDQkbzIkZzEkdDE3ODc5NDUzMDgkajYwJGwwJGgw

Clube Barbixas, São Paulo – SP

Rua Augusta, 1129 – Consolação