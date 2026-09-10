ZZ Top no Brasil

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Quem foi adolescente nos anos 90 se acostumou a ver na finada MTV Brasil clipes de uma banda de barbudos, com exceção do batera, trazendo mulheres lindas, rockão irresistível e um tremendo carro turbinado.

O grupo era o ZZ Top e o carrão um Ford Cupê 1933, pintura vermelha candy apple red, apelidado de “Eliminator” (nome do famoso disco dos caras de 1983) e protagonista dos clipes “Gimme All Your Lovin'”, “Sharp Dressed Man” e “Legs”. Todos disponíveis no Youtube.

Perto de completar 60 anos de estrada o grupo surgido em Houston, Texas, em 1969 se tornou lendário, não só por fazer uma sonzeira blues-rock insana, mas também pelo visual com calças jeans surradas, chapéus de cowboy, óculos escuros e as incríveis barbas. A formação clássica trazia Dusty Hill (baixo/vocal), Billy Gibbons (guitarra/vocal), e Frank Beard, o batera que, apesar de chamar “barba” só ostentava um bigode discreto.

Juntos por mais de cinqueta anos o trio texano passou por várias fases gravando álbuns emblemáticos como “Tres Hombres” (1973), o já mencionado “Eliminator” (1983), “Fandango!” (1975) e “Denguello” (1979).

Infelizmente, em 2021 a banda sofreu um baque com a morte do baixista Dusty Hill e no mês passado foi a vez do batera Frank Beard partir pra outra dimensão. A formação clássica do ZZ Top se foi. Porém, Gibbons não vai aposentar o grupo e pra isso arregimentou Elwood Francis, ex-técnico de guitarra para assumir o baixo e Michael Monahan na bateria.

Com esta formação o ZZ Top chega ao Brasil em novembro com a turnê “The Big One!” para três apresentações. No palco Gibbons, Francis e Monahan defendem um legado que vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo, quatro discos de Ouro, seis de Platina e o certificado de Diamante para “Eliminator”, o qual sozinho vendeu em torno de dez milhões de cópias. Em 2004, os texanos entraram para o Rock and Roll Hall of Fame, simplesmente apresentados por Keith Richards, dos Rolling Stones. Ou seja, avalanche de hits vem ai.

Sobre a nova tour Billy Gibbons afirma que a banda tá longe de desacelerar. “Temos passado muito tempo na estrada e, quanto mais estamos por aí, mais isso parece ser o nosso lar. Nossa filosofia é seguir em frente, porque, simplesmente, estamos nos divertindo e não vemos motivo para parar. É incrível se conectar com públicos que agora já atravessam três gerações. O trem da festa continua em movimento!”, diz o guitarrista.

De volta ao Brasil após 16 anos chegou a hora de matar saudades dos texanos. A mini tour brazuca começa em Porto Alegre (RS) em 18 de novembro no Auditório Araújo Vianna. Depois Gibbons e companhia tocam em Curitiba (PR), no dia 20 de novembro no Igloo Super Hall.

Na capital paulista o ZZ Top sobe ao palco da Suhai Music Hall, zona sul, em 21 de novembro.

Em duas horas de show não devem ficar de fora hits atemporais como “Rough Boy”, “Blue Jean Blues”, “La Grange”, “Tush”, “Got Me Under Pressure”, “Gun Love”, “Viva Las Vegas”, “Doubleback”, “I Thank You”, “Give It Up” e “I Need You Tonight”. Imperdível. Abaixo o serviço para o show de São Paulo.

SERVIÇO

ZZ Top

Turnê The Big One!

Dia 21 de novembro – Sábado

Suhai Music Hall

Av. das Nações Unidas, 2254 – Shopping SP Market – Jurubatub – São Paulo – SP

Horário: portões às 19h e show às 21h

Os ingressos variam de R$ 295,00 a R$ 1.685,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidos

Inf: https://suhaimusichall.com.br/evento/zz-top/