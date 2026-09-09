Lilian Estela em São Paulo

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Não fica com medo da previsão do tempo para este final de semana. Nem mesmo a temperatura mais baixa e possibilidade de chuva vão te deixar em casa depois desta dica. A cantora, compositora e locutora Lilian Estela faz apresentação única na Biblioteca Mário de Andrade, neste sábado (12). A paulistana, de família potiguar, sobe ao palco da região central da capital no show “Invenção Brasileira – Influência do Jazz”.

A produção e organização do espetáculo ficam a cargo da SOA Produtora sendo uma imersão nas influências de Lilian, sobretudo o jazz, e como o gênero americano, em fusão com a música brasileira, se tornaram basilares em sua identidade. Com quase 20 anos de carreira a paulistana é figura constante nas noites de São Paulo se apresentando nos mais sofisticados bares emprestando a voz singular para clássicos nacionais transitando com elegância pela Bossa Nova e Samba-Jazz.

Conhecida pelos shows temáticos, Estela prestou tributo a gigantes da música brasileira como “Gonzaguinha 80 – A Palavra Acesa” fazendo releituras potentes da obra de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior (1945-1991). Elis Regina (1945-1982) também teve repertório revisitado no show tributo “Doce Pimenta, mostrando ser outro grande momento de Lilian Estela.

“Invenção Brasileira – Influência do Jazz” bebe no repertório dos reverenciais Tânia Maria, Johnny Alf, Filó Machado e Toninho Horta, além de João Bosco, Mílton Nascimento e Gonzaguinha. A comunhão desses ícones está no fato de explorarem harmonias, melodias e estruturas próximas ao jazz sem abrir mão dos ritmos, características e identidade da música brasileira.

“É de grande relevância oferecer a circulação de espetáculos como ‘Invenção Brasileira – Influência do Jazz’, pois eles valorizam e disseminam uma característica muito potente da nossa cultura: a inventividade brasileira, fluida e livre. Nós assimilamos, transformamos e criamos algo próprio, genuinamente brasileiro. É essa capacidade que torna a nossa música tão rica e singular”, afirma Ricardo Potí, produtor artístico da SOA Produtora.

De acordo com Lilian Estela o espetáculo nasceu da capacidade de assimilar o que vem de fora e transformar em algo genuinamente brasileiro. “O jazz não foi apenas incorporado à música brasileira, mas reelaborado a partir dos nossos ritmos, melodias e harmonias, criando uma identidade própria, múltipla e fascinante”, conclui a cantora. E o melhor de tudo: toda essa sofisticação, requinte e bom gosto é na faixa. Só chegar e curtir este tremendo show. Imperdível.

SERVIÇO

Lilian Estela

Invenção Brasileira – Influência do Jazz

Dia 12 de setembro – 16 horas

Biblioteca Mário de Andrade – Auditório

Rua da Consolação, 94 – República – São Paulo – SP

Livre

Grátis

Duração: Aproximadamente 60 minutos

Tel: (11) 3150-9453