WhatsApp, Instagram e Facebook falham nesta sexta e comércio da região sente o susto

A manhã desta sexta-feira, 12 de junho de 2026, começou com falhas no WhatsApp, Instagram e Facebook e deixou muita gente sem saber se o problema era no celular, na internet ou nos próprios aplicativos da Meta. Para moradores e empresas de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e cidades do Cimbaju, a oscilação teve efeito direto na rotina de atendimento, vendas, anúncios e comunicação com clientes.

O que aconteceu nesta sexta

Usuários relataram dificuldade para carregar o feed do Instagram, acessar o Facebook, enviar mensagens e manter conversas comerciais pelo WhatsApp. A falha ganhou força durante a manhã e atingiu também ferramentas usadas por empresas, como atendimento digital, tráfego pago e plataformas de anúncios.

A Reuters informou que os serviços da Meta começaram a se recuperar ainda nesta sexta, após uma interrupção breve iniciada por volta das 9h20 no horário da costa leste dos Estados Unidos. No pico, o Downdetector registrou mais de 113 mil relatos envolvendo Facebook e cerca de 10 mil relacionados ao Instagram.

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Mesmo com a recuperação gradual, a falha deixou uma pergunta incômoda para comerciantes, prestadores de serviço e autônomos: quanto custa depender de um único canal para vender?

Quem sentiu primeiro na região

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Em cidades como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã e nos bairros de Perus, Pirituba e região da Lapa, muitos negócios usam WhatsApp e Instagram como balcão principal. Uma queda curta já pode atrasar orçamento, pedido, confirmação de pagamento e atendimento ao cliente.

Os mais afetados costumam ser:

pequenos comércios que recebem pedidos pelo WhatsApp

salões, clínicas, oficinas e prestadores de serviço com agenda digital

lojas que dependem de anúncios no Instagram e Facebook

autônomos que fecham orçamento por mensagem

empresas que usam WhatsApp Business para suporte e pós-venda

Para quem investe em anúncio pago, a instabilidade também pode gerar preocupação com custo, conversão e perda de tráfego no momento em que campanhas estão ativas.

Por que a falha pesa para empresas

A Meta concentra uma parte relevante da comunicação digital entre cliente e empresa. O WhatsApp virou canal de venda, o Instagram funciona como vitrine e o Facebook ainda mantém grupos, páginas e campanhas locais.

Quando os três serviços oscilam ao mesmo tempo, o risco passa a ser operacional. Uma loja pode perder pedidos. Um profissional pode deixar de confirmar agenda. Uma campanha de tráfego pago pode ficar sem resposta no atendimento.

A situação também mostra a diferença entre usar redes sociais como apoio e depender delas como único canal. Empresas que mantêm site, cadastro de clientes, telefone alternativo e presença no Google tendem a sofrer menos quando um aplicativo falha.

O que fazer quando os aplicativos caem

A orientação é não apagar o aplicativo nem alterar configurações do celular sem necessidade. Quando a falha é ampla, mexer no aparelho pode criar outro problema.

Medidas mais seguras:

conferir se a internet está funcionando em outros sites

testar dados móveis e Wi-Fi antes de mudar configurações

acompanhar canais oficiais da Meta e painéis de status

avisar clientes por canal alternativo, quando possível

manter telefone, e-mail, site ou Google Perfil da Empresa atualizados

Para negócios locais, a lição é clara: atendimento digital precisa de redundância. Ter apenas WhatsApp ou Instagram pode parecer prático, mas uma queda mostra como venda, agenda e receita podem ficar vulneráveis em poucos minutos.