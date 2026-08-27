Vídeo mostra relato sobre dificuldades para retirar a moto

O caso que motivou a discussão foi registrado em vídeo e mostra o relato do proprietário sobre os obstáculos enfrentados para tentar recuperar a motocicleta. A gravação também aborda questionamentos sobre cobranças e o funcionamento dos pátios.
Assista ao vídeo “Operação contra abusos nos pátios”:
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