Lotofácil sorteia R$ 2 milhões hoje e moradores do Juquery acompanham resultado

Em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã, muitos moradores acompanham a Lotofácil pela frequência dos sorteios e pelas várias faixas de premiação. O resultado interessa tanto a quem espera os 15 acertos quanto a quem confere os prêmios menores.
A dinâmica da Lotofácil também muda a forma como o público acompanha o concurso. Enquanto algumas modalidades dependem de grandes acumulações para ganhar força, a Lotofácil aparece mais ligada ao hábito de conferir dezenas quase todos os dias.
Resultado da Lotofácil 3712
O concurso 3712 da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas.
Concurso: 3712
Data: 16/06/2026
Estimativa de prêmio: R$ 2.000.000,00
Números Sorteados: aguardando sorteio oficial
Premiação
15 acertos: aguardando apuração
14 acertos: aguardando apuração
13 acertos: aguardando apuração
12 acertos: aguardando apuração
11 acertos: aguardando apuração
O resultado deve ser conferido após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal, responsável pela apuração das dezenas e dos ganhadores por faixa.
Concurso anterior teve três ganhadores
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O concurso 3711 da Lotofácil foi realizado na segunda-feira, 15 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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As dezenas sorteadas foram: 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09
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Três apostas acertaram os 15 números e dividiram o prêmio principal. Os bilhetes premiados foram registrados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Lages, em Santa Catarina, e Ouroeste, em São Paulo.
Nenhuma das apostas vencedoras da faixa principal saiu das cidades da Região do Juquery.
Lotofácil mantém rotina de conferência na Bacia do Juquery
Na Bacia do Juquery, a Lotofácil costuma chamar atenção menos pelo valor isolado e mais pela frequência dos sorteios. Como a modalidade paga prêmios para 15, 14, 13, 12 e 11 acertos, muitos apostadores conferem o bilhete mesmo quando não acertam a faixa principal.
Esse comportamento ajuda a explicar a presença constante da Lotofácil nas lotéricas de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã. O interesse não depende apenas de grandes acumulações, mas da possibilidade de acompanhar diferentes faixas de premiação.
Antes de descartar o jogo, o apostador deve conferir:
- os 15 números sorteados
- a quantidade de ganhadores por faixa
- o valor pago para 14, 13, 12 e 11 acertos
- a cidade das apostas premiadas
- a estimativa do próximo concurso
A chance de ganhar segue baixa, como em qualquer loteria. Ainda assim, a Lotofácil mantém presença forte por ter sorteios frequentes e premiações distribuídas em mais faixas.