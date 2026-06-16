Lotofácil sorteia R$ 2 milhões hoje e moradores do Juquery acompanham resultado

Em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã, muitos moradores acompanham a Lotofácil pela frequência dos sorteios e pelas várias faixas de premiação. O resultado interessa tanto a quem espera os 15 acertos quanto a quem confere os prêmios menores.

A dinâmica da Lotofácil também muda a forma como o público acompanha o concurso. Enquanto algumas modalidades dependem de grandes acumulações para ganhar força, a Lotofácil aparece mais ligada ao hábito de conferir dezenas quase todos os dias.

Resultado da Lotofácil 3712

O concurso 3712 da Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas.

Concurso: 3712

Data: 16/06/2026

Estimativa de prêmio: R$ 2.000.000,00

Números Sorteados: aguardando sorteio oficial Premiação 15 acertos: aguardando apuração

14 acertos: aguardando apuração

13 acertos: aguardando apuração

12 acertos: aguardando apuração

11 acertos: aguardando apuração O resultado deve ser conferido após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal, responsável pela apuração das dezenas e dos ganhadores por faixa.

Concurso anterior teve três ganhadores

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O concurso 3711 da Lotofácil foi realizado na segunda-feira, 15 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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As dezenas sorteadas foram: 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09

Três apostas acertaram os 15 números e dividiram o prêmio principal. Os bilhetes premiados foram registrados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Lages, em Santa Catarina, e Ouroeste, em São Paulo.

Nenhuma das apostas vencedoras da faixa principal saiu das cidades da Região do Juquery.

Lotofácil mantém rotina de conferência na Bacia do Juquery

Na Bacia do Juquery, a Lotofácil costuma chamar atenção menos pelo valor isolado e mais pela frequência dos sorteios. Como a modalidade paga prêmios para 15, 14, 13, 12 e 11 acertos, muitos apostadores conferem o bilhete mesmo quando não acertam a faixa principal.

Esse comportamento ajuda a explicar a presença constante da Lotofácil nas lotéricas de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã. O interesse não depende apenas de grandes acumulações, mas da possibilidade de acompanhar diferentes faixas de premiação.

Antes de descartar o jogo, o apostador deve conferir:

os 15 números sorteados

a quantidade de ganhadores por faixa

o valor pago para 14, 13, 12 e 11 acertos

a cidade das apostas premiadas

a estimativa do próximo concurso

A chance de ganhar segue baixa, como em qualquer loteria. Ainda assim, a Lotofácil mantém presença forte por ter sorteios frequentes e premiações distribuídas em mais faixas.