Trilhos sujos, ferrugem e ratos expõem descuido em estações de São Paulo

Lixo acumulado, estruturas desgastadas e relatos de roedores mostram como parte da rede ferroviária convive com sinais de abandono em meio à rotina de milhões de passageiros.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 16/06/2026, às 10:00

Trilhos de trem com lixo acumulado, marmitas descartadas, garrafas PET, mato alto e ratos próximos aos resíduos em área ferroviária degradada.

Quem passa cedo pelas estações da Região Metropolitana de São Paulo conhece a cena: plataformas cheias, trabalhadores com pressa, estudantes com mochila e trens chegando em sequência.

A operação parece seguir o ritmo normal de uma cidade que depende dos trilhos para funcionar. Mas basta olhar para baixo para encontrar outro retrato.

Entre os dormentes e equipamentos da via, aparecem sacolas plásticas, garrafas PET, copos descartáveis, latas amassadas, embalagens de alimentos e papéis. Em algumas estações, grades enferrujadas, pinturas descascadas, placas gastas e pichações reforçam a sensação de descuido.

A imagem incomoda porque o trem é parte essencial da rotina de quem sai cedo para trabalhar, estudar ou chegar a outros municípios da Grande São Paulo.

O que os passageiros encontram nas estações

Em alguns trechos da rede, o problema não está apenas na operação dos trens. A degradação visual também pesa na experiência de quem depende do transporte todos os dias.

Entre os principais sinais relatados estão:

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  • lixo acumulado entre os trilhos
  • garrafas e copos descartáveis nas vias
  • embalagens de alimentos jogadas nas plataformas
  • grades e estruturas com sinais de ferrugem
  • pinturas descascadas e placas desgastadas
  • pichações e marcas de vandalismo
  • relatos de ratos próximos aos trilhos

A sujeira também preocupa por causa da saúde pública. Resíduos acumulados podem atrair insetos e roedores, principalmente quando há restos de alimentos e pouca limpeza em áreas próximas às vias.

Quando o passageiro encontra esse tipo de ambiente todos os dias, a estação deixa de ser apenas um ponto de passagem. Ela passa a transmitir uma mensagem de abandono.

A discussão se aproxima da rotina de quem usa diariamente a Linha 7-Rubi, uma das principais ligações ferroviárias para moradores de Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Jundiaí. O RNews já mostrou como mudanças na operação da Linha 7-Rubi entre Perus, Caieiras e Jundiaí podem afetar viagens e exigir atenção dos passageiros, reforçando a importância de tratar os trilhos como parte central da vida urbana da região.

O problema também passa pelo comportamento dos usuários

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A responsabilidade pela conservação não fica apenas com o poder público.

Boa parte do lixo visto nas estações nasce do descarte irregular feito pelos próprios passageiros. Garrafas, copos, embalagens e papéis muitas vezes são jogados diretamente nas vias ou deixados sobre bancos e plataformas.

Atitudes pequenas, quando repetidas por milhares de pessoas, viram um problema coletivo. O resultado aparece nos trilhos sujos, no aumento do custo de limpeza e na piora da experiência de todos.

Para mudar esse quadro, a conservação precisa envolver:

  • manutenção constante por parte dos órgãos responsáveis
  • limpeza frequente nas áreas de circulação
  • fiscalização contra descarte irregular e vandalismo
  • campanhas educativas permanentes
  • mais consciência dos passageiros no uso diário das estações
  • cuidado com bancos, placas, plataformas e acessos

O poder público precisa manter, fiscalizar e educar. O usuário também precisa reconhecer que estação, trem, plataforma e trilhos fazem parte de um patrimônio coletivo.

Trilhos De Trem Vistos De Cima Com Lixo Acumulado Nas Laterais, Vegetação Alta E Muro Pichado Ao Lado Da Linha Férrea.
Lixo espalhado às margens dos trilhos mostra sinais de abandono e falta de conservação em trecho ferroviário cercado por vegetação.

Estações limpas também comunicam respeito

Uma estação ferroviária não é apenas local de embarque e desembarque. Ela é porta de entrada de bairros, cidades e comunidades inteiras.

Quando está limpa, iluminada e preservada, transmite segurança, organização e respeito ao passageiro. Quando aparece suja, enferrujada e vandalizada, transmite abandono.

São Paulo já tem estações modernizadas e melhorias importantes em parte do sistema. Mesmo assim, o contraste com áreas degradadas ainda chama atenção de quem usa o transporte todos os dias.

Mudar essa realidade exige manutenção contínua, investimento público, fiscalização e participação dos usuários. Nenhuma equipe de limpeza consegue vencer sozinha milhões de pequenos atos de descuido.

Ao mesmo tempo, a população também não consegue preservar bem um espaço que não recebe atenção adequada das autoridades responsáveis.

O cuidado com os trilhos começa antes da chegada do trem. Começa na forma como cidade, governo e passageiros enxergam o transporte público: não como um lugar qualquer de passagem, mas como parte da vida de milhões de pessoas.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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