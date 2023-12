Transportes de SP recebem iluminação especial para as festas de fim de ano

Passageiros que utilizam a CPTM, Metrô e as linhas intermunicipais da EMTU podem aproveitar o clima natalino durante as viagens

Com a chegada das festas de fim de ano, as empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos seguiram a tradição de levar o espírito natalino aos passageiros por meio de viagens em ônibus, VLT e trens iluminados.

CPTM

Quem utiliza as linhas 12-Safira e 13-Jade (serviço Expresso Aeroporto) já pode ver trens iluminados circulando durante toda a operação, das 4h até a meia-noite.

EMTU

Na Grande São Paulo, um ônibus iluminado da Viação Pirajuçara está circulando em mais de 10 linhas que atendem a região do Butantã, Vila Sônia, Itaim Bibi, Campo Limpo, Taboão da Serra, Embu das Artes e Osasco. A Radial Transportes e a ATT – Alto Tietê Transportes, do Consórcio Unileste, iluminaram, ao todo, seis ônibus que atendem o Alto Tietê.

A Viação Osasco iluminou um veículo da linha 870 e adesivou outro com tema natalino. No ABC, as linhas da Next Mobilidade que operam no corredor ABD e nos municípios da região estão operando com quatro ônibus iluminados com LED. As estradas, ruas e avenidas dos municípios da Região Metropolitana de Campinas ganharam mais brilho com quatro ônibus do Consórcio BUS+ que foram iluminados com luzes de led.

Na Região Metropolitana de Sorocaba, as linhas operadas pela VB Transportes e Turismo receberam um ônibus iluminado para circular em Itu, Salto, Boituva, Tatuí e Porto Feliz. Já na Baixada Santista, um VLT está iluminando as viagens e o percurso de 11km de extensão para que passageiros e turistas possam embarcar no clima natalino, tirar fotos e passear com a família.

Caieiras e Franco da Rocha

Foto: Yago Cesar

Foto: Rafael Trevizan

Metrô



Durante a viagem os passageiros podem embarcar em trens adesivados com a temática natalina que estão em circulação nas Linhas 1-Azul e 3-Vermelha, enquanto na Linha 2-Verde, a viagem é pelo trem que está iluminado. A estação Sé (linhas 1-Azul e 3-Vermelha) recebe a Casinha do Papai Noel, uma estrutura decorada especialmente para os passageiros entrarem no clima festivo enquanto descansam em puffs e recarregam o celular.

Já a estação São Bento (Linha 1-Azul) vai abrigar uma Feira de Natal até esta quarta (20), com comidas e produtos artesanais.

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/