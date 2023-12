Saiba o que é solstício de verão e por que foi o dia mais longo do ano

Foto: Reprodução Internet

Fenômeno marca o início da estação mais quente do ano

Você sabia o dia mais longo do ano no Hemisfério Sul sempre cai em dezembro? Em 2023, este evento, conhecido como solstício de verão, ocorreu em 22 de dezembro, sexta-feira, às 00h27, horário de Brasília. Na sexta, o sol nasceu às 05h15 e se pôs às 18h52.

O verão que começou oficialmente na sexta-feira, 22, sob forte influência do fenômeno climático El Niño e com um alerta para a possível ocorrência de um ciclone extratropical no Sul do Brasil. O risco é de temporais, principalmente, nas áreas mais ao centro e norte do Rio Grande do Sul.

Os boletins meteorológicos apontam para a formação do ciclone no dia 25 de dezembro, próxima segunda-feira, informa a Climatempo. O fenômeno vai favorecer a formação de uma frente fria, que deve levar chuva para a Serra Gaúcha e interior de Santa Catarina e do Paraná. Há risco de temporais.

O fenômeno, influenciado pela astronomia e pelo início da estação mais quente do ano, como o próprio nome sugere, indica o momento exato em que o sol atinge o ponto mais alto no céu e a distância máxima em relação aos pontos cardeais leste e oeste.