Plantão médico muito louco

Foto: Abílio Gil

Comédia tem curta temporada no Teatro UOL em São Paulo

Segundo o ditado popular “de médico e louco todo mundo tem um pouco”. Levando a expressão ao pé da letra o médico e influenciador Bruno Baroni cumpre curta temporada do espetáculo “Eu Também Sou Médico” no Teatro UOL, zona central da cidade. A comédia fica em cartaz somente às terças-feiras de julho prometendo doses cavalares de gargalhadas.

Médico formado há cinco anos, Baroni atuou na linha de frente contra a Covid-19. Objetivando levar humor e leveza durante a horrorosa pandemia o doutor/comediante criou vídeos cômicos nas redes sociais arregimentando três milhões de seguidores. Na montagem são interpretados vários personagens, o mais conhecido é a enfermeira Sandra.

Mix de teatro e stand-up, “Eu Também Sou Médico” aborda o cotidiano dos profissionais da saúde sendo parceria de Baroni com a roteirista Thaisa Damous, que tem quase vinte anos de experiência no humor.

Durante 90 minutos Baroni e Damous dão vida a personagens que retratam figuras bastante conhecidas dos corredores hospitalares como a Doutora Dinossauro e a Doutora Herdeira.

A montagem é dividida em duas esquetes. Na primeira, Baroni é plantonista num hospital imaginário contando casos engraçados do dia a dia médico, contracenando com personagens excêntricos como a Doutora Cibele e a residente Ritinha. A segunda esquete entra em cena a enfermeira Sandra numa “palestra” destrambelhada na qual orienta médicos recém-formados a lidar com um plantão caótico e explicações hilariantes.

“Nossa ideia é realmente fazer uma peça de teatro com momentos e elementos do stand-up”, dá o atestado o Doutor Bruno Baroni.

SERVIÇO

Eu Também Sou Médico

Teatro/Stand-up

Teatro UOL do Shopping Higienópolis

Av. Higienópolis, 618 – Consolação – São Paulo – SP

De 08 a 29 de julho, terças-feiras, 20h

Ingressos: Entre R$45,00 e R$120,00

Inf: https://teatrouol.com.br/

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos