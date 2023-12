Uva passa, na boca e no coração

Obtidas por meio da desidratação das uvas frescas, a uva passa é muito eficaz no tratamento de queixas gastrointestinais. Após sua ingestão, ela absorve a água, promovendo um efeito laxante e, assim, alivia a constipação. Mantém o movimento intestinal equilibrado, com as fibras varrendo as toxinas e resíduos do trato gastrointestinal.

Por possuir ácido oleanólico fornece proteção contra a cárie dentária e impede o crescimento de bactérias nocivas que podem causar gengivite e outras doenças periodontais. Excelente fonte de cálcio, é indicada para fortalecer ossos e dentes. Seu teor de potássio e de magnésio ajuda a reduzir a acidez e remover as toxinas do corpo, que podem causar doenças como artrite, gota, pedras nos rins e doenças cardíacas.

Sua propriedade antioxidante protege os olhos contra os radicais livres nocivos que podem causar o desenvolvimento de catarata, degeneração macular, cegueira e outros distúrbios visuais. É recomendado seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da uva passa para fins medicinais.