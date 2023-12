Absoluta Caieiras, um presente para quem quer qualidade

Administrada pelo empresário Ney Faustini,

atuante no setor automobilístico há 50 anos,

concessionária Chevrolet tornou-se referência regional

Há 4 anos em Caieiras, a concessionária Absoluta vem aprimorando e aperfeiçoando sua linha de produtos e serviços com a intenção voltada ao consumidor apaixonado por carros. A unidade é uma das empresas do piloto Ney Faustini que, além de ser campeão em diversas provas automobilísticas é

um apaixonado por tudo o que envolve o setor. Ney divide suas atividades como piloto e principalmente na administração do Grupo Absoluta, que tem também as Concessionárias Chevrolet Absoluta, inclusive a unidade de Caieiras que atende toda a região, além de lojas em São Paulo e Baixada Santista.

“Completa em todos os aspectos, a concessionária atua em várias modalidades que atendem todos os gostos e de quem adora carros e busca o melhor”, disse Faustini.

O empresário conta que faz questão de acompanhar de perto o andamento e ações que a concessionaria oferece aos clientes. “A intenção é garantir a satisfação do cliente e consumidor que busca um carro que se encaixe no seu gosto e possibilidades desde o Zero Km ao usado”, disse Ney.

Além dos veículos novos da marca Chevrolet repletos de bônus e com taxas muito atraentes, a concessionária oferece veículos seminovos de todas as marcas, com garantia, oficina credenciada da Chevrolet para revisões e manutenções da marca, venda de peças e acessórios.

Outra modalidade que a Absoluta oferece é direcionada ao público PCD, com todas as especificações exigidas e atendimento diferenciado. A venda de veículos para taxi também está à disposição de quem tenha interesse em trabalhar no ramo e queira iniciar com um belo automóvel. As empresas e empresários também tem seu lugar na Absoluta que vende veículos para PJ (Pessoa Jurídica). Em todos os casos, a Concessionária dispõe de pessoal especializado, treinado e apto a realizar os atendimentos em quaisquer itens oferecidos.

Empreendedorismo

Um pouco mais de Ney Faustini

Paixão e muita alegria em ter sucesso em seus investimentos

Dedicado e disciplinado,

Ney Faustina faz questão de acompanhar tudo de perto

Desde criança, Ney Faustini carrega consigo a paixão por corridas de carro. Na década de 80 as competições levaram o piloto a vitórias consecutivas em autódromos. De lá para cá os troféus vem se acumulando e, segundo ele, o futuro só começou. Ney Faustini é conhecido por sua disciplina e dedicação à atividade automobilística e empresarial as quais divide seu tempo e agora o empenho está voltado ao Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 milhas – Chevrolet Absoluta, previsto para dia 28 de janeiro de 2024.

Junto ao filho Neyzinho tem, além do vínculo familiar,

a pareceria nas provas de longa duração.

O herdeiro vai correr com Ney no Grande Prêmio Cidade de São Paulo Mil Milhas Chevrolet Absoluta.

Thiago Pereira, do Interlagos Sportmarketing,

organizador da prova

Grande Prêmio Cidade de São Paulo Mil Milhas Chevrolet Absoluta.

“O desafio é buscar excelência nessa competição e trazer mais uma vitória para casa”, finalizou o proprietário da Concessionária Absoluta Caieiras que, além da disposição em buscar o melhor nas pistas, se empenha em oferecer o melhor aos seus clientes, a quem convida você e família para conhecer o espaço Absoluta Chevrolet que fica na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, 3007, em Caieiras.