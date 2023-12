The Mono Wonders no Blue Note SP

Foto: Divulgação

O quarteto The Mono Wonders faz a abertura da programação 2024 do Blue Note SP. Formado por Matheus Reis (guitarra/vocal), Ulisses Dornellas (baixo), Rafael Belculfine (bateria/percussão) e Victor Fernandes (teclados) o grupo sobe ao palco da casa da zona central paulistana em 4 de janeiro (quinta-feira) com o show “Brasil com S de Soul”.

A sonoridade do The Mono Wonders imerge no soul music e funk setentista feito pelos astros da Gravadora Motown numa mistura com elementos da música brasileira dando novas interpretações para canções de Rita Lee, Jorge Ben Jor, Maria Bethânia, entre outros.

Como eles mesmo dizem essa mistura inusitada e agradável é “puro suco de Brasil no copo americano”. Não tem como resistir à interpretação de Matheus Reis e os arranjos espetaculares para músicas que estarão no setlist como “Sujeito de Sorte” (Belchior), “Sangue Latino” (Secos & Molhados) e “Na Rua, na Chuva, na Fazendo” (Hyldon).

SERVIÇO

The Mono Wonders

Show: Brasil com S de Soul

Dia 4 de janeiro – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/the-mono-wonders/