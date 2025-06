Mulheres em chamas estreia em São Paulo

Foto: Edu Pimenta

Montagem inédita joga luz em tema urgente e pouco explorado: a menopausa

A partir de 2 de julho o Teatro UOL, em São Paulo, recebe o espetáculo “Mulheres em Chamas”. Montagem inédita escrita e protagonizada por Miá Mello, Camila Raffanti e Juliana Araripe é dirigida por Paula Cohen e busca romper o silêncio secular em torno da menopausa. De maneira sensível a peça equilibra riso e vulnerabilidade expondo dúvidas do processo natural que marca o fim do ciclo reprodutivo atingindo mulheres a partir dos quarenta anos sendo vivido, muitas vezes, na solidão.

No palco vemos três mulheres presas num elevador, servindo de metáfora para a condição que a sociedade impõe a elas. Sem ventilação, sinal de internet ou qualquer filtro compartilham angústias, memórias, delírios, mudanças do corpo, pressão social e medo de perder o desejo.

“O elevador simboliza essa paralisia do climatério, que nos arrebata de repente. Mas, aos poucos, nos libertamos, e quando as portas se abrem, estamos mais conscientes”, diz Camila Raffanti.

Um mix de realidade e ficção retratando a menopausa com humor “Mulheres em Chamas” traz linguagem visual pop e afetiva o que é potencializado pela luz poética de Marisa Bentivegna tornando-o um espetáculo bastante familiar e vistoso.

“Tudo que é pessoal aproxima. O humor transforma tragédia em evolução. Existe o mundo real e o mundo hormonal e conseguimos brincar com os dois. Estamos fazendo um check in na senhora que queremos ser. E são as amigas que nos ajudam a atravessar essa fase sem achar que enlouquecemos de vez”, brinca Juliana Araripe.

Miá Mello diz que a motivação para o texto/peça veio da própria experiência. “Achei que fosse jet lag, mas eram os primeiros sintomas. Falar disso no teatro é oferecer ferramentas para atravessar esse período, que pode durar até dez anos e ter mais de setenta sintomas” atesta.

“Meu climatério começou aos 39 anos. Rir disso é alívio e quero que os homens riam com a gente também”, conclui Camila Raffanti.

“Mulheres em Chamas” fica em cartaz na região central de São Paulo até 28 de agosto com sessões às quartas e quintas-feiras. Confira abaixo.

SERVIÇO

Mulheres em Chamas

Estreia: 2 de julho

Temporada até 28 de agosto

Quartas e quintas-feiras: 20 horas

Classificação: 14 anos

Duração: 80 minutos

Inf: https://teatrouol.com.br/espetaculos/mulheres-em-chamas/

Teatro UOL – Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienpópolis, 618 – Consolação – São Paulo – SP