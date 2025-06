Anime Friends agita São Paulo

Foto: Maru Division



O maior evento da cultura Pop asiática na América Latina traz muitas novidades este ano

Fãs de mangá, cosplay, tokusatsu (séries de super-heróis em live-action) e cultura asiática estão em contagem regressiva. Entre os dias 3 e 6 de julho a capital paulista se transforma na disneylândia dos otaku com a Anime Friends 2025. Nesta vigésima primeira edição o evento promete sacudir o Distrito Anhembi, na zona norte, ocupando mais de 54 mil metros quadrados, seis palcos e inúmeras áreas temáticas com shows inéditos, palestras, concursos de cosplay e muita música.

Elemento fundamental para o sucesso da Anime Friends a música e os shows ganharam espaço próprio. Ocupando o palco principal, batizado de AF Festival, inúmeros grupos e artistas se apresentam nos quatro dias do evento. Estreando na Anime Friends as bandas Nightmare, Ash Da Hero e seven oops (7!!) vão levar a galera à loucura. Quinteto lendário com Visual Kei e J-Rock, Nightmare comemora 25 anos de trajetória tocando temas marcantes como “The World” e Alumina” do anime “Death Note”, entre outras pedradas. Por sua vez, a Ash Da Hero, é responsável pelas empolgantes trilhas de Blue Lock. Já o seven oops (7!!) conquistou o planeta com hits matadores, entre eles, o icônico tema de abertura de Naruto Shippuden.

Quem também estreia no Brasil é o trio sul-coreano Big Ocean, primeiro grupo de K-Pop formado por artistas com deficiência auditiva. Em sua apresentação o trio usa a Língua de Sinais Coreana (KSL).

Outro ponto alto da Anime Friends rola no sábado (5) quando sobem ao palco artistas com vocais femininos mostrando toda a potência, talento e representatividade das mulheres na música e na cultura pop asiática. Grupos brasileiros também marcam presença, entre eles, o YUYU20, responsável pela icônica versão em português da abertura de “Yu Yu Hakusho”, além de TK RAPS, Miura Jam, TAUZ, MHRap, Felícia Rock e Akatsuki Band.

Novidade também é o palco Tamashii Stage no qual a interação com o público será total trazendo gincanas, karaokê e muita mais. Tamashii signifca “alma” em japonês e dessa forma o novo espaço resgata a energia que sempre pautou a AF e sua proximidade e brodagem entre a galera.

Fãs de Ultraman, Ultraseven, Spectreman, Power Rangers, Jiraya e outros não estão desamparados. Grandes nomes do tokusatsu levarão o público às lágrimas. Tetsuo Kurata, protagonista das séries “Kamen Rider Black” e “Kamen Rider Black RX”, conhecidas no Brasil como “Eterno Vigilante” volta a Anime Friends após dez anos. Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, intérpretes de Ninja Jiraiya e seu irmão Manabu, na famosa série da década de 80 vem para o lançamento do livro “Jiraiya – Guia Visual Definitivo” (Editora Mozu). Outra presença bastante aguardada é a de Kamui Cosplay, criadora de conteúdo, professora e costume creator e palestrante aclamada internacionalmente. Referência mundial conquistou seguidores com modelos e fantasias incríveis, além dos tutoriais nas redes sociais ela será jurada no concurso de cosplay nos dias 5 e 6 de julho.

A Anime Friends 2025 tem produção da Maru Division, que apesar de atuar no entretenimento há apenas oito anos, conta com larga experiência em eventos. Segundo Juliano Aniteli, CEO da empresa, a cada edição da AF ele e sua equipe se desafiam a ir além, na missão de surpreender o público.

“Este ano não será diferente! Prepare-se para viver experiências inéditas, com atrações chegando pela primeira vez ao Brasil, embaladas pela energia única e eletrizante que só o Anime Friends sabe entregar”, revela Juliano Aniteli.

SERVIÇO

Anime Friends 2025

De 3 a 6 de julho de 2025

Horários: Quinta-feira: das 10h às 21h | Sexta-feira e Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo – SP

Ingressos: A partir de R$ 70,00 (meia-entrada | 1º lote)

Inf: https://www.mundo-ticket.com/