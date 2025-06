Júlio Verne recebe homenagem em São Paulo

Foto: Layers Of Reality

Exposição imersiva em realidade virtual leva o visitante aos clássicos do autor francês

A partir de 5 de julho o MIS Experience, em São Paulo, recebe a exposição “Uma viagem imersiva e extraordinária – Júlio Verne 200” a qual homenageia o bicentenário do autor francês nascido em 8 de fevereiro de 1828, em Nantes. Embora ainda falte um tempinho as celebrações em torno dos 200 anos do autor de “20.000 mil léguas submarinas” já estão em andamento.

A exposição teve a primeira montagem no IDEAL BARCELONA, no ano passado, e após São Paulo segue tour internacional cujo ápice será em Paris em 2028, como um dos mais importantes eventos nas homenagens do bicentário do autor.

Criada e organizada pelo Layers of Reality, estúdio pioneiro na criação de conteúdo em realidade aumentada de Barcelona (ESP), a “Júlio Verne 200” chega à zona oeste da capital numa parceria com a AG Pallet e Apple Produções.

Considerado “o pai da ficção científica”, Júlio Verne escreveu clássicos atemporais como “Da Terra à Lua”, “Viagem ao Centro da Terra” e “Volta ao Mundo em 80 dias” juntando arte, ciência e tecnologia os quais se tornaram influentes ao longo dos séculos XIX e XX.

Não foram poucos os romances do francês que ganharam as telas em produções memoráveis. Já no MIS Experience, num espaço de mais de 1.500 metros quadrados, os visitantes farão imersão em instalações interativas, projeções digitais, zonas de realidade virtual, áreas de metaverso, cenários inspirados nas obras, recriação de objetos e de mapas da época e uma sala de realidade virtual 360º.

A trilha sonora em todas as instalações, composta por Rafel Plana, foi gravada pela Orquestra e Coro Sinfônicos de Bratislava (Eslováquia).

“O grande legado de Júlio Verne é despertar o prazer da leitura desde sempre, até os dias atuais. Suas obras não são datadas e seguem influenciando gerações após gerações de leitores”, atesta André Sturm, diretor geral do MIS Experience.

SERVIÇO

Uma viagem imersiva e extraordinária – Júlio Verne 200

MIS Experience: Local: R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca – São Paulo – SP

A partir de 5 de julho

Horários: terças a sextas, domingos e feriados das 10h às 19h

Sábados: Das 10h às 20h

Fechado às segundas-feiras.

Ingresso: gratuito às terças (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita)

Quartas e quintas: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Sextas-feiras, sábados, domingos e feriados: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito por conta de parceria com a B3 (retirada apenas na bilheteria física do MIS Experience no dia da visita)

Inf: https://www.ticketmaster.com.br/event/julio-verne-200

Acessibilidade: rampas de acesso e banheiros adaptados para cadeirantes

Classificação: Livre

Tempo estimado de visitação: 60 minutos