Setembro tem várias cores na saúde: o que representam os laços Amarelo, Verde, Dourado, Vermelho, Roxo e Azul

Setembro é conhecido pelo laço amarelo, mas a saúde mental está longe de ser o único tema lembrado durante o mês. Verde, Dourado, Vermelho, Roxo e Azul também aparecem em campanhas que chamam atenção para doação de órgãos, câncer infantojuvenil, doenças cardiovasculares, fibrose cística, Alzheimer e direitos da comunidade surda.

A quantidade de cores pode causar uma dúvida legítima: todas representam campanhas oficiais?

Não exatamente.

Algumas aparecem de forma direta no calendário do Ministério da Saúde. Outras ganharam força por meio de associações médicas, hospitais, instituições de ensino, organizações sociais e campanhas de conscientização que adotaram determinado laço como símbolo.

Mais importante do que decorar cada cor é saber qual mensagem ela procura tornar visível.

Por que campanhas de saúde usam cores?

Cores funcionam como uma linguagem visual simples.

Um laço colorido pode ser reconhecido em uma unidade de saúde, escola, empresa, prédio público ou publicação nas redes sociais mesmo antes de alguém ler uma explicação sobre a campanha.

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Essa estratégia ajuda determinados assuntos a ganharem espaço durante algumas semanas e facilita a identificação do tema associado àquela mobilização.

O recurso não é exclusivo de setembro. Em agosto, por exemplo, o Lilás chamou atenção para o enfrentamento à violência contra a mulher, enquanto o Dourado destacou a importância do aleitamento materno.

Setembro segue essa tradição com uma quantidade ainda maior de cores e temas.

Setembro Amarelo chama atenção para a saúde mental

O Amarelo é provavelmente a cor mais conhecida de setembro.

A campanha está ligada à prevenção ao suicídio, ao cuidado com a saúde mental e à necessidade de procurar ajuda quando o sofrimento emocional começa a comprometer a rotina.

O principal marco ocorre em 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

A campanha também ajuda familiares e amigos a prestar atenção a mudanças que podem indicar sofrimento intenso.

Entre os sinais que merecem atenção estão:

isolamento repentino;

perda de interesse por atividades habituais;

tristeza persistente;

alterações importantes no sono;

falas frequentes sobre desesperança;

abandono de atividades profissionais, escolares ou sociais.

Em momentos de crise, a pessoa pode procurar UBS, CAPS e serviços de urgência. O Centro de Valorização da Vida também mantém atendimento pelo telefone 188.

Setembro Verde representa a doação de órgãos

O Verde tem uma associação importante com a doação de órgãos.

A campanha procura ampliar a compreensão sobre transplantes e, principalmente, incentivar uma conversa que muitas famílias ainda evitam: o desejo de ser doador.

Essa conversa é importante porque a autorização dos familiares tem papel decisivo na doação após a morte.

Entre as principais dúvidas estão:

quem pode ser doador;

como é confirmada a morte encefálica;

quais órgãos podem ser transplantados;

como funciona a fila de transplantes;

por que a família precisa participar da decisão.

O mês termina com uma data especialmente relevante: 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos.

Esse assunto merece tratamento próprio e será uma das pautas específicas do fim do mês.

Setembro Dourado coloca o câncer infantojuvenil em evidência

O Dourado é ligado à conscientização sobre o câncer em crianças e adolescentes.

A campanha procura mostrar que alguns sintomas persistentes precisam ser investigados, principalmente quando não melhoram ou aparecem combinados.

Entre os sinais que podem justificar avaliação médica estão:

febre recorrente sem causa clara;

palidez;

cansaço excessivo;

manchas roxas sem explicação;

caroços ou inchaços;

dores ósseas persistentes;

dores de cabeça frequentes acompanhadas de vômitos.

Ter um desses sintomas não significa necessariamente câncer.

A mensagem da campanha é outra: mudanças persistentes no organismo de uma criança não devem ser ignoradas ou tratadas indefinidamente sem investigação.

O diagnóstico precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento.

Setembro Vermelho direciona atenção para o coração

O Vermelho aparece em campanhas dedicadas à prevenção das doenças cardiovasculares.

Sua presença durante setembro também conversa com o Dia Mundial do Coração, em 29 de setembro.

Hipertensão, colesterol elevado, diabetes, tabagismo, sedentarismo e alimentação desequilibrada estão entre os fatores que aumentam o risco cardiovascular.

A campanha procura estimular hábitos que ajudam a proteger o coração, como:

medir regularmente a pressão arterial;

acompanhar colesterol e glicemia;

manter atividade física;

evitar o cigarro;

cuidar da alimentação;

procurar avaliação médica quando surgirem sintomas.

Aqui existe uma diferença editorial importante: Setembro Vermelho é amplamente utilizado por entidades e instituições de saúde, mas não aparece com o mesmo nível de formalização das campanhas Verde e Dourado no calendário federal.

Setembro Roxo reúne conscientização sobre doenças importantes

O Roxo também aparece associado a ações realizadas durante setembro.

Uma delas é a fibrose cística, que tem uma data nacional de conscientização em 5 de setembro.

A doença genética pode comprometer principalmente os sistemas respiratório e digestivo e exige acompanhamento contínuo.

Outra frente relacionada ao mês é a doença de Alzheimer.

O Dia Mundial e Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer ocorre em 21 de setembro, período em que aumentam as campanhas sobre memória, envelhecimento e sinais cognitivos.

Esquecimentos ocasionais fazem parte da rotina de muitas pessoas. Já perdas frequentes de memória acompanhadas de dificuldades para executar tarefas conhecidas, desorientação ou mudanças importantes de comportamento justificam avaliação profissional.

Setembro Azul amplia a visibilidade da comunidade surda

O Azul aparece em ações de conscientização relacionadas à comunidade surda, à acessibilidade e à valorização das línguas de sinais.

Setembro concentra datas importantes nessa área.

O Dia Internacional das Línguas de Sinais é celebrado em 23 de setembro, enquanto ações voltadas às pessoas surdas ganham espaço durante o mês.

Aqui, a campanha amplia a ideia de cuidado.

Saúde também envolve comunicação acessível, autonomia, inclusão nos serviços públicos e possibilidade de compreender informações médicas sem barreiras.

A presença de intérpretes, materiais acessíveis e profissionais capacitados faz parte dessa discussão.

Nem todas as campanhas têm o mesmo reconhecimento oficial

Essa distinção ajuda a evitar confusão.

Algumas cores estão claramente vinculadas a campanhas presentes no calendário do Ministério da Saúde, como o Verde relacionado à doação de órgãos e o Dourado ligado ao câncer infantojuvenil.

Outras associações foram consolidadas por instituições, entidades médicas e movimentos sociais ao longo dos anos.

Isso não torna essas campanhas menos importantes.

Significa apenas que não é correto apresentar todas como se tivessem exatamente a mesma origem ou classificação institucional.

O que cada cor de setembro representa

Cores da saúde de setembro mostram as doenças a serem conscientizadas

Para facilitar a identificação:

Amarelo: saúde mental e prevenção ao suicídio;

saúde mental e prevenção ao suicídio; Verde: doação de órgãos;

doação de órgãos; Dourado: câncer infantojuvenil;

câncer infantojuvenil; Vermelho: prevenção das doenças cardiovasculares;

prevenção das doenças cardiovasculares; Roxo: campanhas ligadas à fibrose cística e ao Alzheimer;

campanhas ligadas à fibrose cística e ao Alzheimer; Azul: conscientização e inclusão da comunidade surda.

As cores ajudam a abrir portas para assuntos que muitas vezes ficam distantes da rotina até atingirem uma família.

Um laço não substitui atendimento médico, diagnóstico ou política pública. Ele funciona como ponto de partida para informação.

E esse talvez seja o papel mais importante dessas campanhas: fazer alguém reconhecer um tema, buscar orientação e conversar sobre ele antes que a necessidade chegue sem aviso.