Voluntariado nas empresas ajuda famílias a melhorar moradias e amplia ações sociais

O voluntariado deixou de ser apenas uma iniciativa individual e passou a ocupar espaço também dentro das empresas. Funcionários de diferentes áreas têm participado de ações organizadas para reformar casas, construir cisternas e melhorar as condições de moradia de famílias em situação de vulnerabilidade.

A mobilização ganha visibilidade nesta sexta-feira, 28 de agosto, quando é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado, instituído pela Lei nº 7.352/1985.

Segundo dados da Pesquisa Voluntariado no Brasil, realizada pelo Datafolha e citada pela Habitat para a Humanidade Brasil, 60% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam já ter realizado alguma atividade voluntária ao longo da vida. Isso corresponde a três em cada cinco pessoas.

Parte desse engajamento começa a ser direcionada para ações organizadas por empresas, que liberam ou mobilizam funcionários para atuar diretamente em projetos sociais.

Funcionários ajudam em reformas de casas

Um dos projetos utilizados pela Habitat para a Humanidade Brasil para aproximar empresas e comunidades é o Melhorias nas Favelas.

Durante as ações, trabalhadores de empresas parceiras participam de intervenções em moradias acompanhados por equipes técnicas.

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As atividades podem incluir aplicação de revestimentos, reboco, pintura, instalação de portas e janelas e adaptações voltadas à acessibilidade.

Não se trata apenas de arrecadar dinheiro ou doar materiais. Os participantes entram diretamente nas atividades previstas para cada imóvel, sempre seguindo orientação técnica.

A proposta busca melhorar condições básicas de habitação em comunidades onde problemas estruturais podem afetar segurança, conforto, higiene e qualidade de vida.

A questão habitacional também aparece em cidades da região atendida pelo RNews. Em Mairiporã, por exemplo, famílias que vivem ou viveram em imóveis localizados em áreas de risco passaram a integrar um cadastro voltado à demanda por moradia e situações de vulnerabilidade habitacional. A iniciativa mostra como condições inadequadas de moradia podem exigir respostas que vão desde pequenas melhorias até políticas públicas habitacionais.

Cisternas também entram nas ações de voluntariado

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O trabalho não fica restrito às reformas.

Em regiões do semiárido nordestino, voluntários podem participar do projeto Água para Vidas, que trabalha com a construção de cisternas destinadas à captação e ao armazenamento de água da chuva.

As estruturas ajudam famílias que convivem com dificuldades de acesso regular à água, principalmente em localidades onde períodos prolongados de seca tornam o abastecimento mais difícil.

A participação dos voluntários ocorre ao lado de equipes responsáveis pelo projeto e das próprias comunidades atendidas.

Esse tipo de atividade aproxima duas necessidades básicas: moradia adequada e acesso à água.

Voluntariado também ganhou espaço dentro das empresas

Os projetos sociais passaram a ser usados por companhias também como uma forma de aproximar equipes que normalmente trabalham em setores diferentes.

Funcionários de áreas administrativas, técnicas e de gestão podem atuar lado a lado em uma mesma atividade.

A Habitat Brasil afirma que essas experiências costumam estimular cooperação, empatia, liderança e relacionamento entre os participantes.

Os resultados citados pelo Censo Brasileiro de Voluntariado Empresarial de 2025 indicam que as empresas também enxergam efeitos internos nessas iniciativas.

Segundo os dados apresentados pela organização, 92,68% das empresas participantes relatam reforço de valores, propósito e identidade corporativa.

Outros 90,24% apontam fortalecimento da cultura organizacional, enquanto 87,80% indicam aumento do bem-estar e da satisfação dos colaboradores.

Os números são baseados nas organizações participantes do levantamento e não significam que os mesmos resultados ocorram em todas as empresas que promovem ações voluntárias.

Um em cada três brasileiros fez trabalho voluntário recentemente

Outra pesquisa citada no levantamento ajuda a medir a frequência atual da participação.

A Pesquisa Doação Brasil 2024, realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, aponta que 33% da população declarou ter realizado alguma atividade voluntária nos 12 meses anteriores ao estudo.

O resultado mostra uma diferença importante em relação ao dado de 60% do Datafolha.

O primeiro indicador considera pessoas que já fizeram voluntariado em algum momento da vida. O percentual de 33% representa quem participou de alguma atividade no período mais recente pesquisado.

Essa distinção ajuda a evitar uma leitura equivocada dos números.

O que é considerado voluntariado corporativo

O voluntariado corporativo acontece quando uma empresa cria, apoia ou organiza oportunidades para que seus funcionários participem de atividades sociais.

Essas iniciativas podem assumir formatos diferentes.

Há empresas que promovem mutirões em determinados dias, enquanto outras mantêm programas contínuos ao longo do ano. Também existem projetos ligados a educação, meio ambiente, assistência social, saúde, moradia e segurança alimentar.

No caso das melhorias habitacionais, as atividades são definidas conforme as necessidades encontradas nas comunidades e a capacidade técnica de cada projeto.

A presença de profissionais especializados continua necessária para determinadas intervenções.

O voluntário não substitui engenheiros, arquitetos, eletricistas ou outros profissionais quando a atividade exige qualificação técnica.

Moradia inadequada envolve mais do que falta de casa

A vulnerabilidade habitacional não está limitada às pessoas que não possuem imóvel.

Uma família pode viver em uma casa própria e ainda enfrentar problemas como infiltração, ausência de banheiro adequado, falta de ventilação, dificuldade de acesso à água, instalações inseguras ou barreiras que impedem a circulação de pessoas com deficiência.

Pequenas reformas podem melhorar algumas dessas condições.

Outros problemas exigem obras maiores, urbanização, regularização fundiária ou atendimento por programas habitacionais.

Essa diferença é importante porque ações voluntárias não substituem políticas públicas de habitação, saneamento ou infraestrutura urbana.

Elas funcionam como uma das formas de atuação da sociedade civil diante de necessidades específicas.

Dia Nacional do Voluntariado é celebrado em 28 de agosto

O Dia Nacional do Voluntariado foi criado para reconhecer pessoas que dedicam parte do tempo a atividades de interesse social.

A data também ajuda a dar visibilidade a diferentes formas de participação.

Doação de sangue, apoio a instituições sociais, proteção animal, ações ambientais, arrecadação de alimentos, atividades educativas e participação em melhorias habitacionais estão entre as possibilidades.

Quem pretende participar de uma iniciativa deve buscar organizações identificadas, verificar como o trabalho será realizado e entender previamente quais atividades serão desenvolvidas.

No voluntariado ligado à construção e reforma, atenção à segurança e acompanhamento técnico são especialmente importantes.