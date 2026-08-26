Ação gratuita na Linha 7-Rubi mede pressão e orienta sobre diabetes nesta quinta

Quem passar pela Estação Franco da Rocha nesta quinta-feira, 27 de agosto, poderá aproveitar a viagem pela Linha 7-Rubi para verificar a pressão arterial gratuitamente.

A ação será realizada das 10h às 16h pela TIC Trens em parceria com o Instituto de Educação em Saúde. Além da aferição da pressão, os passageiros receberão orientações sobre prevenção e cuidados relacionados à hipertensão arterial e ao diabetes.

O atendimento faz parte de uma programação que também passou pela Estação Francisco Morato em 21 de agosto. A proposta é levar informações de saúde para locais de circulação intensa e incentivar o acompanhamento periódico, principalmente entre pessoas que nem sempre conseguem procurar atendimento durante a rotina.

Atendimento será realizado das 10h às 16h

A atividade desta quinta será gratuita e acontecerá dentro da Estação Franco da Rocha.

Segundo a programação oficial, os passageiros poderão aferir a pressão arterial e receber materiais informativos sobre hipertensão e diabetes.

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Não foi divulgado requisito de inscrição prévia para participar da ação.

Serviço

Data: quinta-feira, 27 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Local: Estação Franco da Rocha, Linha 7-Rubi

Atendimento: gratuito

Serviço: aferição da pressão arterial

Orientações: hipertensão arterial e diabetes

Realização: TIC Trens e Instituto de Educação em Saúde

Pressão alta pode não apresentar sintomas

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Ação busca incentivar o acompanhamento da pressão arterial e ampliar informações sobre prevenção da hipertensão e do diabetes

A possibilidade de medir a pressão durante o deslocamento chama atenção para uma característica importante da hipertensão: uma pessoa pode apresentar alteração e não perceber sintomas claros.

Isso aumenta a importância da aferição periódica e do acompanhamento profissional quando aparecem resultados fora dos valores esperados.

A ação na estação não substitui consulta médica nem deve ser usada isoladamente para diagnóstico. Caso seja identificada uma alteração, o passageiro deve procurar um serviço de saúde para avaliação.

Hipertensão também merece atenção porque pode estar associada a complicações cardiovasculares e renais quando não é acompanhada adequadamente.

Diabetes também está entre os temas da ação

Os passageiros também receberão informações sobre diabetes, condição que exige acompanhamento contínuo e pode permanecer sem sinais evidentes durante parte de sua evolução.

Sede excessiva, aumento da vontade de urinar, perda de peso sem explicação, visão embaçada e dificuldade de cicatrização estão entre manifestações que podem aparecer em algumas pessoas.

A presença de fatores de risco não confirma a doença. O diagnóstico depende de avaliação profissional e exames adequados.

Pessoas que já fazem tratamento para hipertensão ou diabetes devem manter as orientações recebidas de seus profissionais de saúde e não modificar medicamentos a partir de uma medição isolada realizada em uma ação pública.

Linha 7-Rubi vem recebendo serviços de saúde

As estações ferroviárias têm sido utilizadas para ampliar o acesso a campanhas e orientações para passageiros.

Em agosto, as estações Perus e Pirituba receberam uma ação de vacinação contra o sarampo para passageiros da Linha 7-Rubi, com atendimento gratuito em diferentes horários ao longo de cinco dias. A iniciativa levou a vacinação para dentro das estações e permitiu que usuários verificassem a situação vacinal durante o próprio deslocamento.

O novo atendimento em Franco da Rocha segue a mesma lógica de aproveitar espaços de circulação diária para aproximar ações preventivas da população.

Franco da Rocha terá outra programação gratuita no dia 31

A agenda de serviços na estação não termina nesta quinta.

Franco da Rocha receberá uma nova ação na segunda-feira, 31 de agosto, também entre 10h e 16h. Desta vez, a programação será realizada pela TIC Trens em parceria com o SEST SENAT.

A atividade prevista para o dia 31 inclui orientações sobre saúde, cidadania, qualidade de vida e bem-estar, além de ações culturais e preventivas voltadas aos passageiros.

São programações diferentes.

Nesta quinta-feira, 27, o atendimento confirmado é voltado à aferição da pressão arterial e à conscientização sobre hipertensão e diabetes. Na segunda-feira, 31, a estação recebe a programação mais ampla em parceria com o SEST SENAT.