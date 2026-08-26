Ação gratuita na Linha 7-Rubi mede pressão e orienta sobre diabetes nesta quinta

Quem passar pela Estação Franco da Rocha nesta quinta-feira, 27 de agosto, poderá aproveitar a viagem pela Linha 7-Rubi para verificar a pressão arterial gratuitamente.
A ação será realizada das 10h às 16h pela TIC Trens em parceria com o Instituto de Educação em Saúde. Além da aferição da pressão, os passageiros receberão orientações sobre prevenção e cuidados relacionados à hipertensão arterial e ao diabetes.
O atendimento faz parte de uma programação que também passou pela Estação Francisco Morato em 21 de agosto. A proposta é levar informações de saúde para locais de circulação intensa e incentivar o acompanhamento periódico, principalmente entre pessoas que nem sempre conseguem procurar atendimento durante a rotina.
Atendimento será realizado das 10h às 16h
A atividade desta quinta será gratuita e acontecerá dentro da Estação Franco da Rocha.
Segundo a programação oficial, os passageiros poderão aferir a pressão arterial e receber materiais informativos sobre hipertensão e diabetes.
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Não foi divulgado requisito de inscrição prévia para participar da ação.
Serviço
- Data: quinta-feira, 27 de agosto
- Horário: das 10h às 16h
- Local: Estação Franco da Rocha, Linha 7-Rubi
- Atendimento: gratuito
- Serviço: aferição da pressão arterial
- Orientações: hipertensão arterial e diabetes
- Realização: TIC Trens e Instituto de Educação em Saúde
Pressão alta pode não apresentar sintomas
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A possibilidade de medir a pressão durante o deslocamento chama atenção para uma característica importante da hipertensão: uma pessoa pode apresentar alteração e não perceber sintomas claros.
Isso aumenta a importância da aferição periódica e do acompanhamento profissional quando aparecem resultados fora dos valores esperados.
A ação na estação não substitui consulta médica nem deve ser usada isoladamente para diagnóstico. Caso seja identificada uma alteração, o passageiro deve procurar um serviço de saúde para avaliação.
Hipertensão também merece atenção porque pode estar associada a complicações cardiovasculares e renais quando não é acompanhada adequadamente.
Diabetes também está entre os temas da ação
Os passageiros também receberão informações sobre diabetes, condição que exige acompanhamento contínuo e pode permanecer sem sinais evidentes durante parte de sua evolução.
Sede excessiva, aumento da vontade de urinar, perda de peso sem explicação, visão embaçada e dificuldade de cicatrização estão entre manifestações que podem aparecer em algumas pessoas.
A presença de fatores de risco não confirma a doença. O diagnóstico depende de avaliação profissional e exames adequados.
Pessoas que já fazem tratamento para hipertensão ou diabetes devem manter as orientações recebidas de seus profissionais de saúde e não modificar medicamentos a partir de uma medição isolada realizada em uma ação pública.
Linha 7-Rubi vem recebendo serviços de saúde
As estações ferroviárias têm sido utilizadas para ampliar o acesso a campanhas e orientações para passageiros.
Em agosto, as estações Perus e Pirituba receberam uma ação de vacinação contra o sarampo para passageiros da Linha 7-Rubi, com atendimento gratuito em diferentes horários ao longo de cinco dias. A iniciativa levou a vacinação para dentro das estações e permitiu que usuários verificassem a situação vacinal durante o próprio deslocamento.
O novo atendimento em Franco da Rocha segue a mesma lógica de aproveitar espaços de circulação diária para aproximar ações preventivas da população.
Franco da Rocha terá outra programação gratuita no dia 31
A agenda de serviços na estação não termina nesta quinta.
Franco da Rocha receberá uma nova ação na segunda-feira, 31 de agosto, também entre 10h e 16h. Desta vez, a programação será realizada pela TIC Trens em parceria com o SEST SENAT.
A atividade prevista para o dia 31 inclui orientações sobre saúde, cidadania, qualidade de vida e bem-estar, além de ações culturais e preventivas voltadas aos passageiros.
São programações diferentes.
Nesta quinta-feira, 27, o atendimento confirmado é voltado à aferição da pressão arterial e à conscientização sobre hipertensão e diabetes. Na segunda-feira, 31, a estação recebe a programação mais ampla em parceria com o SEST SENAT.