Dia Nacional da Diálise chama atenção para doença renal silenciosa; veja quem deve se cuidar

O Dia Nacional da Diálise é lembrado nesta quinta-feira, 27 de agosto, e traz um alerta importante para uma condição que muitas vezes evolui sem chamar atenção: a doença renal crônica. A data foi instituída pela Lei nº 14.650, de 2023, que prevê ações de conscientização sobre doenças renais, prevenção do agravamento, fatores de risco, comorbidades e diálise.

O tema merece atenção porque nem sempre o problema aparece com sinais claros nas fases iniciais. Em muitos casos, a pessoa só descobre a alteração depois de exames ou quando a função dos rins já está mais comprometida.

O que é a diálise

A diálise é um tratamento usado quando os rins perdem parte importante da capacidade de filtrar o sangue e eliminar toxinas e excesso de líquidos do organismo.

Ela não é indicada para qualquer alteração simples nos rins. O tratamento passa a ser necessário em quadros de insuficiência renal avançada, quando a avaliação médica mostra que o organismo já não consegue manter esse funcionamento de forma adequada.

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Existem diferentes formas de terapia renal substitutiva, e a escolha depende da avaliação do especialista e das condições de cada paciente.

Doença renal pode avançar sem sintomas

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O Ministério da Saúde alerta que a doença renal crônica pode se desenvolver de forma silenciosa. Por isso, esperar sintomas para só então procurar avaliação não é a melhor estratégia, principalmente entre pessoas com fatores de risco conhecidos.

Em fases mais avançadas, podem surgir sinais como inchaço, cansaço, náuseas, alterações urinárias e perda de apetite. Mesmo assim, o caminho mais seguro continua sendo o acompanhamento regular quando a pessoa já faz parte de grupos mais vulneráveis.

Quem precisa redobrar a atenção

Segundo o Ministério da Saúde, alguns grupos merecem acompanhamento mais próximo porque apresentam maior risco para doença renal crônica:

pessoas com diabetes

pessoas com hipertensão

idosos

pessoas com obesidade

fumantes

pessoas com histórico familiar de doença renal crônica

quem já tem doença cardiovascular, como insuficiência cardíaca, AVC ou doença coronariana

A relação com hipertensão e diabetes é especialmente importante. Essas duas condições estão entre as causas mais comuns de comprometimento renal e, quando mal controladas, podem acelerar o problema ao longo do tempo.

Entre esses fatores, diabetes, hipertensão e obesidade aparecem com frequência associados ao comprometimento da saúde ao longo dos anos. O excesso de açúcar na alimentação também pode contribuir para alterações metabólicas ligadas a essas condições, tema abordado na matéria sobre os efeitos do consumo excessivo de açúcar sobre a saúde.

Como a prevenção começa

A diálise é indicada em casos de comprometimento avançado da função renal e deve ser acompanhada por equipe especializada

A prevenção não depende de uma única medida. O principal é acompanhar os fatores de risco e não deixar de investigar alterações persistentes.

Na prática, isso costuma envolver:

controle da pressão arterial

controle do diabetes

acompanhamento do peso

redução do consumo excessivo de sal

abandono do cigarro

prática regular de atividade física

realização de exames quando houver indicação médica

A avaliação médica pode incluir exames de sangue e urina, além de outros procedimentos definidos conforme o histórico do paciente.

Quando procurar avaliação

Nem toda dor lombar significa problema renal, e nem toda alteração urinária confirma doença crônica. Mesmo assim, alguns sinais merecem atenção, principalmente se vierem acompanhados de fatores de risco ou persistirem.

Vale procurar avaliação quando houver:

pressão alta frequente

diabetes sem acompanhamento adequado

inchaço persistente

cansaço sem explicação clara

alteração importante na urina

histórico familiar de doença renal

recomendação de check-up por profissional de saúde

Quem já faz tratamento para hipertensão ou diabetes também não deve abandonar consultas e exames de rotina. Muitas vezes, proteger os rins começa antes de qualquer sintoma.

Data reforça a importância do diagnóstico precoce

O Dia Nacional da Diálise não serve apenas para falar de quem já depende do tratamento. A principal utilidade da data está em lembrar que a doença renal pode ser identificada antes de chegar aos estágios mais graves.

Esse cuidado tem peso ainda maior entre adultos que convivem com doenças crônicas comuns e acabam se acostumando a olhar só para a glicemia ou para a pressão, sem pensar que os rins também podem estar sendo afetados ao longo do tempo.

A mensagem central desta quinta-feira é simples: esperar a doença dar sinais pode ser tarde demais. Quem tem hipertensão, diabetes, obesidade, histórico familiar ou doença cardiovascular deve encarar a saúde renal como parte do acompanhamento regular.