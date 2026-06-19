Cajamar avança no esgoto e obras da Sabesp entram na rotina da região

O avanço do saneamento em Cajamar e em cidades vizinhas voltou a colocar água tratada, coleta de esgoto e obras da Sabesp no centro da rotina de moradores da região. O tema parece técnico, mas chega dentro de casa de forma direta: interfere na saúde, na valorização dos bairros, no gasto com manutenção, no mau cheiro nas ruas e até na qualidade da água que chega às torneiras.

Segundo o Governo de São Paulo, Cajamar saltou de 0% para 79% de coleta de esgoto com ações ligadas ao programa IntegraTietê. O município também saiu de 0% para 50% no tratamento de esgoto, um avanço considerado importante para uma cidade que cresceu muito nos últimos anos e passou a receber mais moradores, empresas e centros logísticos.

A mudança interessa também a Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã, porque saneamento não respeita divisa municipal. Rios, córregos, redes, estações de tratamento e áreas de expansão urbana acabam formando uma estrutura regional. Quando uma cidade avança, os efeitos podem aparecer em outras partes da bacia, especialmente em áreas próximas a cursos d’água.

O que mudou em Cajamar

Cajamar é hoje uma das cidades mais observadas quando o assunto é crescimento urbano na região. A expansão de galpões, condomínios, bairros e vias de acesso aumentou a pressão sobre serviços públicos básicos.

O salto na coleta de esgoto indica que mais imóveis passaram a ter ligação com a rede. Já o aumento no tratamento mostra que parte maior do esgoto coletado deixa de seguir sem tratamento para rios e córregos.

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Para o morador, isso pode significar menos contato com esgoto a céu aberto, menor risco de mau cheiro constante, melhora na saúde pública e redução de problemas ligados a alagamentos contaminados.

Por que saneamento mexe com o bolso

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Saneamento básico também é assunto financeiro. Quando uma rua não tem rede adequada, a família pode gastar mais com limpeza, manutenção, desentupimento, transporte para atendimento médico e até remédios por causa de doenças associadas à água contaminada.

Em bairros com infraestrutura melhor, imóveis tendem a ganhar mais atratividade. A presença de água tratada, coleta de esgoto e drenagem adequada pesa na decisão de quem vai alugar, comprar ou investir em uma casa.

Também há custo quando a obra chega. Em algumas áreas, moradores precisam acompanhar ligação à rede, adequação interna do imóvel e comunicação com a concessionária. Por isso, informação clara evita gasto desnecessário e deslocamento perdido.

Caieiras, Franco da Rocha e Morato também entram na conta

A discussão não fica restrita a Cajamar. O RNews já mostrou que a Sabesp entregou novas ETEs e mudou o saneamento em Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, com investimento de R$ 168 milhões, reforço na capacidade de tratamento e impacto direto em mais de 120 mil moradores.

Essa entrega ajuda a explicar por que o saneamento passou a aparecer com mais força nas pautas regionais. Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato têm áreas urbanas densas, bairros em expansão e população que depende de serviços públicos regulares para evitar problemas de saúde e prejuízos dentro de casa.

Quando novas estações entram em operação, a expectativa é que a rede regional ganhe mais capacidade para tratar o esgoto que antes pressionava rios, córregos e áreas já sobrecarregadas.

O que o morador deve observar

Quando há obra de saneamento perto de casa, o morador deve acompanhar comunicados oficiais da Sabesp e da prefeitura. Nem toda intervenção significa ligação imediata, e nem toda rua atendida passa a ter serviço disponível no mesmo dia.

Antes de tomar qualquer decisão, vale verificar:

Se a rua já tem rede disponível

Se há aviso oficial de ligação domiciliar

Se a obra é de água, esgoto ou drenagem

Se haverá interdição, buraco ou mudança no trânsito

Se existe prazo para recomposição do asfalto

Se a cobrança na conta mudou após nova ligação

Esse cuidado evita confusão entre obra pública, ligação interna do imóvel e responsabilidade da concessionária.

Como acionar os canais oficiais

Moradores que enfrentam falta d’água, vazamento, esgoto retornando, buraco aberto por obra ou dúvida sobre ligação devem procurar os canais oficiais da Sabesp. Também é possível acionar a prefeitura quando o problema envolver rua, asfalto, drenagem ou fiscalização urbana.

O mais importante é registrar protocolo. Esse número ajuda o morador a acompanhar prazos, cobrar retorno e organizar provas caso o problema continue.

Em situações que envolvem risco, como buracos sem sinalização, vazamento intenso, água invadindo casas ou esgoto exposto perto de crianças, o pedido deve ser feito com urgência.

O que pode mudar nos próximos meses

Estações de tratamento de esgoto ampliam a capacidade de saneamento e ajudam a reduzir impactos na saúde e na rotina dos bairros.

Com a ampliação das obras, moradores da região devem ver mais intervenções em ruas, calçadas, áreas próximas a córregos e pontos de ligação. Isso pode gerar transtorno temporário, mas também pode representar avanço em bairros que esperaram anos por infraestrutura básica.

A atenção principal deve ficar em comunicados sobre novas ligações, interdições, recomposição de vias e mudanças na conta de água. Cada etapa tem consequência diferente para o morador.

Saneamento não é só obra subterrânea. É saúde, economia doméstica, valorização do bairro e qualidade de vida. Para quem mora em Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã, acompanhar esses avisos pode evitar gasto, perda de tempo e problemas dentro de casa.