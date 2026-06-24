Reciclagem em Caieiras pode render prêmio de R$ 5 mil; veja como participar

Moradores de Caieiras que separam materiais recicláveis em casa ainda podem participar de uma iniciativa que transforma descarte correto em pontos e sorteios. O projeto Ecoari, em operação na cidade com participação da Solví, tem chamado atenção não apenas pelos prêmios oferecidos, mas também pelo volume de recicláveis já retirados da rota comum do lixo.

A proposta é simples: o morador separa materiais recicláveis, leva até um Ponto de Entrega Voluntária, conhecido como PEV, registra a entrega pelo aplicativo Ecoari e passa a acumular pontos. Dependendo das regras da campanha vigente, esses pontos podem dar direito a benefícios, participação em sorteios ou conversão em valores via Pix.

Em Caieiras, a ação ganhou força após a divulgação de ganhadores recentes. Segundo informações apresentadas pela campanha, um vencedor anterior recebeu R$ 2.500,00. Já o ganhador mais recente, identificado como Marcelo, levou um iPhone. O próximo sorteio anunciado prevê prêmio de R$ 5.000,00.

As doações válidas para este novo sorteio podem ser realizadas até 30 de junho. A apuração está prevista para 17 de julho. Para participar, o morador precisa estar cadastrado no aplicativo, descartar os materiais aceitos nos pontos indicados e registrar corretamente a entrega.

Por que o projeto interessa aos moradores de Caieiras

A coleta seletiva costuma depender de três fatores: informação, acesso e hábito. Quando o morador não sabe onde entregar recicláveis ou não tem incentivo para separar os materiais, boa parte do que poderia ser reaproveitado acaba indo para o lixo comum.

Em uma cidade como Caieiras, onde bairros têm rotinas diferentes e parte da população depende de deslocamentos curtos para resolver tarefas do dia a dia, os Pontos de Entrega Voluntária podem ajudar a aproximar o descarte correto da rotina das famílias.

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O interesse financeiro dos sorteios chama atenção, mas o impacto ambiental é o ponto central. O projeto já arrecadou mais de 80 toneladas de materiais recicláveis em Caieiras, segundo dados divulgados pela iniciativa. Esse volume representa plástico, papel, papelão, metal, alumínio, vidro e outros itens que deixam de ocupar espaço em aterros ou descarte inadequado.

Quando esse material volta para a cadeia da reciclagem, a cidade reduz desperdício, melhora a destinação dos resíduos e incentiva uma cultura de responsabilidade compartilhada entre moradores, empresas, cooperativas e poder público.

Como participar do descarte e dos sorteios

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O primeiro passo é baixar o aplicativo Ecoari e fazer o cadastro. Depois, o morador deve consultar no próprio app quais são os Pontos de Entrega Voluntária disponíveis em Caieiras e quais materiais são aceitos em cada local.

Essa consulta é importante porque a lista de PEVs pode mudar, e nem todos os pontos recebem exatamente os mesmos tipos de resíduos. Antes de sair de casa, vale conferir endereço, regras da campanha e orientação de descarte.

Entre os pontos já divulgados em Caieiras estão locais como o Velódromo Municipal, a Prefeitura de Caieiras, o Centro Comunitário Novos Horizontes e unidades do Mercado Federzoni, no Serpa e no Jardim dos Eucaliptos. A recomendação, porém, é confirmar sempre pelo aplicativo Ecoari, que concentra as informações oficiais dos pontos ativos.

Após chegar ao PEV, o participante deve depositar os materiais corretamente e registrar a entrega conforme as instruções do aplicativo ou do QR Code disponível no local. Esse registro é o que permite a contabilização dos pontos.

O que pode ser separado em casa

Separar recicláveis em casa é o primeiro passo para participar do projeto Ecoari e registrar a entrega nos pontos de coleta indicados pelo aplicativo.

A separação começa antes de chegar ao PEV. O ideal é que o morador reserve um espaço em casa para guardar recicláveis limpos e secos, evitando misturar esse material com restos de comida, óleo ou resíduos orgânicos.

Podem entrar na rotina de separação:

embalagens plásticas;

garrafas e potes;

latas de alumínio e outros metais;

papel e papelão limpos;

embalagens longa vida;

vidro, quando aceito pelo ponto indicado.

Materiais sujos, contaminados ou com restos de alimento podem prejudicar o reaproveitamento. Por isso, lavar rapidamente algumas embalagens e deixá-las secar antes do descarte ajuda a melhorar a qualidade do material entregue.

Serviço para o morador

Para quem deseja participar do próximo sorteio, o prazo informado para doações é 30 de junho. A data prevista para o sorteio é 17 de julho. O prêmio anunciado é de R$ 5.000,00.

A orientação principal é consultar o regulamento e os PEVs diretamente no aplicativo Ecoari antes de realizar o descarte. O app informa os pontos disponíveis, os materiais aceitos e as regras de participação.

Mais do que concorrer a um prêmio, a iniciativa cria uma oportunidade para que moradores de Caieiras transformem um hábito simples em benefício coletivo. Separar recicláveis em casa, levar ao ponto correto e registrar a entrega pode ajudar a cidade a reduzir resíduos, fortalecer a reciclagem e ampliar a participação da população em ações ambientais locais.

Acompanhe o védeo:

Você sabia que reciclar em Caieiras pode render prêmio de R$ 5 mil?

Moradores que participam do projeto Ecoari, com apoio da Solví, podem acumular pontos ao levar materiais recicláveis aos Pontos de Entrega Voluntária, os PEVs, e registrar a entrega pelo aplicativo.

A iniciativa já teve ganhadores em Caieiras: um morador levou R$ 2.500,00 e o Marcelo, vencedor mais recente, ganhou um iPhone.

Agora, o próximo prêmio anunciado é de R$ 5.000,00.

As entregas válidas para este sorteio podem ser feitas até 30 de junho, e o sorteio está previsto para 17 de julho.

Além de concorrer aos prêmios, quem participa ajuda a cidade a reduzir o descarte incorreto de resíduos. O projeto já arrecadou mais de 80 toneladas de materiais recicláveis em Caieiras.

Para participar, é simples:

separe seus recicláveis em casa;

leve até um PEV participante;

registre a entrega pelo app Ecoari;

acompanhe seus pontos.

Os pontos de entrega devem ser consultados no aplicativo Ecoari, que mostra os locais disponíveis e os materiais aceitos.

Reciclar ajuda o meio ambiente, movimenta a cidade e ainda pode colocar você no próximo sorteio.

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