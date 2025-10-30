Prefeitura de Várzea Paulista abre inscrições para vagas em creches municipais para 2026

Inscrições abertas em Várzea Paulista para vagas em creches municipais (0-3 anos). Período de 1º de novembro a 18 de dezembro de 2025.

Cadastro vai de 1º de novembro a 18 de dezembro de 2025; veja cronograma, documentação e como participar

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, lançou o processo de inscrições para garantir vagas em creches municipais para o ano letivo de 2026.

O período vai de 1º de novembro a 18 de dezembro de 2025 e as famílias podem se cadastrar presencialmente ou online, pelo site oficial da prefeitura.

O processo abrange crianças de 0 a 3 anos de idade (Educação Infantil – etapa creche) e marca mais uma ação da cidade para ampliação de oferta e melhoria do atendimento educacional.

Como funciona o processo de inscrição

Cronograma e formas de inscrição

Início: 1º de novembro de 2025 ;

; Encerramento: 18 de dezembro de 2025 ;

; Inscrição presencial: em qualquer unidade de creche municipal da preferência da família;

Inscrição online: via site oficial da Prefeitura de Várzea Paulista varzeapaulista.sp.gov.br/inscricoes-creche

Documentos necessários

Para garantir a inscrição, os responsáveis devem apresentar ou anexar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento da criança

RG e CPF do responsável ou termo de guarda/responsabilidade

Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel)

Comprovante de renda ou declaração autenticada, quando aplicável

Declaração de vacinação emitida por UBS (Unidade Básica de Saúde)

Cartão de programas sociais (ex: Bolsa Família) ou extrato do Auxílio-Creche, se beneficiário

Essa lista está de acordo com documentos exigidos em chamadas anteriores da cidade.

Critérios de seleção e fila de espera

A inscrição insere a criança na lista de espera da creche municipal.

A unidade de Educação estabelecerá critérios técnicos e pedagógicos para deferimento.

Em convocação anterior, famílias que estavam na fila de espera puderam ser chamadas assim que houve novas vagas. portal.varzeapaulista.sp.gov.br

É fundamental que os dados estejam corretos no cadastro, especialmente nas inscrições online, pois estas serão a base para análise.

Vagas, oferta e impacto para a comunidade

A abertura de inscrições para o ano letivo de 2026 representa um movimento importante, pois amplia a oferta de vagas em Várzea Paulista.

Em 2025, por exemplo, o município já abriu novas chamadas para creche, com prazo até 31 de julho.

Benefícios diretos para a cidade

Maior cobertura em Educação Infantil para 0 a 3 anos

Apoio a famílias que precisam conciliar trabalho e cuidados infantis

Fortalecimento da rede pública municipal de ensino, reduzindo desigualdades de acesso

Transparência e organização garantem que o processo seja mais justo

Atenção aos prazos e detalhes

O prazo de inscrições para vagas em creches em Várzea Paulista exige atenção: o cadastro precisa ser feito entre 1º de novembro e 18 de dezembro de 2025.

Aquele que perder o prazo ou entregar documentação incompleta corre o risco de ficar de fora da primeira chamada.

A cidade também disponibilizou suporte aos pais e responsáveis: a Unidade Gestora Municipal de Educação atende nos telefones (11) 4596-9000, 4596-9001 e 4596-9019, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Próximos passos depois da inscrição

Após o encerramento das inscrições, a Prefeitura irá publicar a chamada oficial, informando as unidades e as crianças contempladas.

A matrícula deverá ser formalizada na unidade indicada, conforme calendário informado posteriormente.

Famílias que não forem chamadas na 1ª chamada podem seguir na fila e serem convocadas conforme surgirem vagas remanescentes.

Para as famílias de Várzea Paulista que buscam garantir a vaga da criança em creche municipal, essa é uma oportunidade, com edital claro, prazo definido e foco em facilitar o acesso.

A cidade reforça seu papel de lugar que cresce e investe em educação inclusiva, permitindo que mais crianças tenham o cuidado, o desenvolvimento e a atenção que merecem desde os primeiros anos.

Fonte: Portal.varzeapaulista.sp.gov.br