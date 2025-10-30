Prefeitura de Várzea Paulista abre inscrições para vagas em creches municipais para 2026

Cadastro vai de 1º de novembro a 18 de dezembro de 2025; veja cronograma, documentação e como participar
A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, lançou o processo de inscrições para garantir vagas em creches municipais para o ano letivo de 2026.
O período vai de 1º de novembro a 18 de dezembro de 2025 e as famílias podem se cadastrar presencialmente ou online, pelo site oficial da prefeitura.
O processo abrange crianças de 0 a 3 anos de idade (Educação Infantil – etapa creche) e marca mais uma ação da cidade para ampliação de oferta e melhoria do atendimento educacional.
Como funciona o processo de inscrição
Cronograma e formas de inscrição
- Início: 1º de novembro de 2025;
- Encerramento: 18 de dezembro de 2025;
- Inscrição presencial: em qualquer unidade de creche municipal da preferência da família;
- Inscrição online: via site oficial da Prefeitura de Várzea Paulista varzeapaulista.sp.gov.br/inscricoes-creche
Documentos necessários
Para garantir a inscrição, os responsáveis devem apresentar ou anexar os seguintes documentos:
- Certidão de nascimento da criança
- RG e CPF do responsável ou termo de guarda/responsabilidade
- Comprovante de residência atualizado (conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel)
- Comprovante de renda ou declaração autenticada, quando aplicável
- Declaração de vacinação emitida por UBS (Unidade Básica de Saúde)
- Cartão de programas sociais (ex: Bolsa Família) ou extrato do Auxílio-Creche, se beneficiário
Essa lista está de acordo com documentos exigidos em chamadas anteriores da cidade.
Critérios de seleção e fila de espera
- A inscrição insere a criança na lista de espera da creche municipal.
- A unidade de Educação estabelecerá critérios técnicos e pedagógicos para deferimento.
- Em convocação anterior, famílias que estavam na fila de espera puderam ser chamadas assim que houve novas vagas. portal.varzeapaulista.sp.gov.br
- É fundamental que os dados estejam corretos no cadastro, especialmente nas inscrições online, pois estas serão a base para análise.
Vagas, oferta e impacto para a comunidade
A abertura de inscrições para o ano letivo de 2026 representa um movimento importante, pois amplia a oferta de vagas em Várzea Paulista.
Em 2025, por exemplo, o município já abriu novas chamadas para creche, com prazo até 31 de julho.
Benefícios diretos para a cidade
- Maior cobertura em Educação Infantil para 0 a 3 anos
- Apoio a famílias que precisam conciliar trabalho e cuidados infantis
- Fortalecimento da rede pública municipal de ensino, reduzindo desigualdades de acesso
- Transparência e organização garantem que o processo seja mais justo
Atenção aos prazos e detalhes
O prazo de inscrições para vagas em creches em Várzea Paulista exige atenção: o cadastro precisa ser feito entre 1º de novembro e 18 de dezembro de 2025.
Aquele que perder o prazo ou entregar documentação incompleta corre o risco de ficar de fora da primeira chamada.
A cidade também disponibilizou suporte aos pais e responsáveis: a Unidade Gestora Municipal de Educação atende nos telefones (11) 4596-9000, 4596-9001 e 4596-9019, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Próximos passos depois da inscrição
- Após o encerramento das inscrições, a Prefeitura irá publicar a chamada oficial, informando as unidades e as crianças contempladas.
- A matrícula deverá ser formalizada na unidade indicada, conforme calendário informado posteriormente.
- Famílias que não forem chamadas na 1ª chamada podem seguir na fila e serem convocadas conforme surgirem vagas remanescentes.
Para as famílias de Várzea Paulista que buscam garantir a vaga da criança em creche municipal, essa é uma oportunidade, com edital claro, prazo definido e foco em facilitar o acesso.
A cidade reforça seu papel de lugar que cresce e investe em educação inclusiva, permitindo que mais crianças tenham o cuidado, o desenvolvimento e a atenção que merecem desde os primeiros anos.
Fonte: Portal.varzeapaulista.sp.gov.br