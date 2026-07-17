Cantareira entra em faixa de alerta e exige economia de água na região

O Sistema Cantareira entrou em julho de 2026 na Faixa 3, chamada Faixa de Alerta, após fechar junho com 39,87% do volume útil. A condição exige atenção dos moradores da Grande São Paulo, especialmente durante o período seco, quando a recuperação dos reservatórios costuma ser mais lenta.

A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e pela SP Águas. Com o volume entre 30% e 40% no último dia útil de junho, o Cantareira passou a operar em uma faixa mais restritiva em julho. A Sabesp ficou autorizada a retirar até 27 metros cúbicos por segundo do sistema, abaixo dos 33 metros cúbicos por segundo permitidos em condição normal.

O Cantareira não abastece sozinho toda a região, mas é o maior produtor de água da Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a ANA, o sistema utiliza 33 metros cúbicos por segundo para abastecer aproximadamente 46% da população metropolitana em condição operacional de referência.

Esse dado ajuda a explicar por que a queda do reservatório interessa diretamente aos moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã, Perus, Pirituba, Parada de Taipas, Lapa e demais áreas acompanhadas pela cobertura regional. Mesmo quando o abastecimento ocorre de forma integrada, o nível do Cantareira influencia a segurança hídrica da Grande São Paulo.

Documentos da Arsesp relacionados ao Sistema Cantareira já indicaram municípios atendidos pelo sistema, como Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Mairiporã, Osasco e Santana de Parnaíba, além de áreas da capital paulista, incluindo Pirituba. O mesmo registro também cita fornecimento no atacado para parte de Guarulhos e São Caetano do Sul.

A situação atual também atualiza uma preocupação que já apareceu nos últimos meses. Em fevereiro, o nível do Sistema Cantareira chegou a 29% e expôs faixas de terra em Igaratá. Agora, mesmo com volume maior do que naquele momento, a entrada na Faixa de Alerta mostra que o sistema ainda exige cuidado.

O que significa a Faixa de Alerta no Cantareira

A Faixa de Alerta é acionada quando o volume útil do Sistema Cantareira fica entre 30% e 40% no último dia útil do mês.

Foi o que ocorreu no fechamento de junho de 2026. O sistema registrou 39,87% do volume útil e passou a operar com regra mais restritiva em julho.

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A mudança reduz a quantidade de água que pode ser retirada pela Sabesp. A medida busca preservar o volume armazenado e evitar queda mais forte durante os meses de menor chuva.

A ANA e a SP Águas também recomendaram ações de gestão da demanda, redução de perdas e uso racional da água pela população e demais usuários.

Comparação com 2025 mostra perda de folga

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A comparação com o ano passado ajuda a entender o tamanho da preocupação.

Em julho de 2025, o Sistema Cantareira já exigia atenção. Relatório do Cemaden apontava que o sistema encerrou aquele mês com 41% do volume útil. O mesmo levantamento indicava que, em julho de 2024, o armazenamento era de 62%.

Agora, em julho de 2026, o Cantareira entrou na Faixa de Alerta após fechar junho com 39,87%.

A diferença entre 41% e 39,87% pode parecer pequena, mas muda a faixa operacional. O sistema saiu de uma condição de atenção para uma condição de alerta, com retirada menor de água.

Veja a comparação:

• julho de 2024: 62% no fim do mês

• julho de 2025: 41% no fim do mês

• junho de 2026: 39,87%, levando o sistema à Faixa de Alerta em julho

O recorte mostra que a margem de segurança diminuiu entre 2024 e 2026. Para um sistema que abastece milhões de pessoas, essa perda de folga não pode ser ignorada.

Por que isso pesa para Caieiras, Franco, Morato e região

A região acompanhada pelo RN está diretamente ligada à dinâmica hídrica da Grande São Paulo. Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã aparecem em áreas historicamente relacionadas ao Sistema Cantareira, seja pelo atendimento, pela presença de estruturas do sistema ou pela integração metropolitana de abastecimento.

No caso de Perus, Pirituba, Parada de Taipas e Lapa, o alerta também importa porque essas áreas da capital paulista dependem da operação integrada da Sabesp. Quando o maior sistema produtor da Região Metropolitana perde volume, a gestão da água precisa ser mais cuidadosa.

A Represa Paiva Castro, parte do Sistema Cantareira, fica na região de Franco da Rocha e Mairiporã, regula o nível do Rio Juqueri e direciona água para o tratamento no sistema, segundo material institucional da Sabesp.

O ponto central para o morador é simples: mesmo que cada bairro tenha particularidades no abastecimento, o Cantareira é uma peça essencial da segurança hídrica metropolitana.

Água precisa ser tratada como prioridade

A queda do Cantareira não deve ser vista apenas como número técnico. Água está presente no banho, no preparo dos alimentos, na limpeza, no cuidado com crianças, idosos, pessoas doentes, escolas, comércios, unidades de saúde e serviços públicos.

Sem comida, uma pessoa pode sobreviver por vários dias. Sem água, o risco à vida aparece muito mais rápido. Essa comparação ajuda a dimensionar por que o alerta nos reservatórios precisa ser levado a sério antes de qualquer sinal de crise na torneira.

Economizar água agora é mais eficiente do que esperar uma situação pior. Quando milhões de pessoas reduzem pequenos desperdícios, a pressão sobre o sistema diminui.

Como economizar água sem mudar toda a rotina

Uso racional da água é recomendado por órgãos oficiais para preservar o volume dos reservatórios no período seco.

A economia não precisa começar com medidas difíceis. O mais importante é cortar desperdícios diários.

Medidas simples ajudam:

• reduzir o tempo de banho

• fechar a torneira ao escovar os dentes

• juntar roupas antes de ligar a máquina

• usar balde em vez de mangueira

• evitar lavar calçadas com água tratada

• corrigir vazamentos rapidamente

• reaproveitar água sempre que for seguro

• acompanhar boletins da Sabesp e dos órgãos oficiais

Um vazamento pequeno pode desperdiçar muita água ao longo do mês. Por isso, torneiras pingando, descargas desreguladas e caixas d’água com problemas devem ser corrigidas rapidamente.

Período seco aumenta o risco de nova queda

A entrada na Faixa de Alerta ocorre durante o período seco, que vai de 1º de junho a 30 de novembro. Nessa fase, as chuvas costumam ser menos frequentes e a recuperação dos reservatórios fica mais difícil.

Não basta chover forte em um único dia. O Cantareira depende de chuva regular nas áreas que alimentam os reservatórios Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro.

A ANA informa que o sistema é formado por esses cinco reservatórios, conectados por túneis subterrâneos e canais.

Quando a chuva falha nas áreas certas, o volume não se recompõe com velocidade suficiente. Por isso, o acompanhamento precisa ser constante.

O que o morador deve acompanhar agora

Até o momento, a informação confirmada é de Faixa de Alerta, não de racionamento anunciado.

Mesmo assim, o nível baixo exige atenção. O morador deve acompanhar os boletins oficiais dos mananciais e comunicados da Sabesp.

Os principais pontos são:

• volume diário do Cantareira

• volume do Sistema Integrado Metropolitano

• chuva acumulada nos reservatórios

• avisos sobre pressão ou abastecimento

• orientações de economia de água

• eventual mudança de faixa operacional

O Portal dos Mananciais da Sabesp atualiza diariamente os dados dos sistemas produtores da Região Metropolitana de São Paulo.

Alerta não é pânico, é prevenção

O Cantareira já passou por períodos graves na última década. A crise hídrica de 2014 e 2015 deixou uma lição clara: esperar a água baixar demais custa caro para todos.

A entrada na Faixa de Alerta em julho de 2026 deve ser tratada como aviso para economia imediata, redução de perdas na rede, manutenção do sistema e consumo mais consciente nas casas, comércios e serviços públicos.

Para o morador, a orientação é direta: usar água como se ela pudesse faltar. Quando o principal sistema produtor da Grande São Paulo entra em alerta, cada litro desperdiçado pesa mais.