Motociclista de 22 anos morre após colisão com caminhonete em Campinas

Um motociclista de 22 anos morreu após ser atingido por uma caminhonete e bater contra uma árvore na madrugada desta sexta-feira, 24 de julho, em Campinas.

O acidente ocorreu na Avenida Monsenhor João Batista Martins Ladeira, próximo ao cruzamento com a Rua Fernão Pompeo de Camargo, no sentido Centro-bairro. A vítima foi encontrada caída na via pelas equipes que atenderam a ocorrência.

A avenida fica no Jardim do Trevo e dá acesso à Avenida Prestes Maia e à região do Hospital Mário Gatti.

Caminhonete teria atingido a traseira da motocicleta

Segundo as informações iniciais da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e da Polícia Militar, a caminhonete teria atingido a traseira da motocicleta.

Após a colisão, a moto bateu contra uma árvore às margens da avenida. Os laudos periciais deverão ajudar a esclarecer como ocorreu a colisão.

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Durante o atendimento da ocorrência, policiais identificaram o veículo que estaria envolvido no acidente. A caminhonete foi localizada pouco depois, trafegando no sentido oposto da avenida.

Motorista apresentava sinais de embriaguez

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista da caminhonete, de 39 anos, apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem.

O condutor teria deixado o local sem prestar socorro e recusado o teste do etilômetro. A SSP não informou se houve outro exame para constatação do consumo de álcool.

Segundo a SSP, porções de drogas foram encontradas dentro da caminhonete e apreendidas. O tipo e a quantidade do material não foram divulgados.

Uma passageira que estava no veículo também foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.

Motorista foi levado ao 1º Distrito Policial

O motorista foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas. Segundo a SSP, ele foi preso e ficou à disposição da Justiça. A caminhonete foi recolhida.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil deverá analisar os laudos periciais e os depoimentos reunidos durante a investigação para esclarecer a dinâmica da colisão.

A identidade do motociclista não havia sido divulgada oficialmente até a última atualização.

Avenida foi liberada após perícia

O trecho da Avenida Monsenhor João Batista Martins Ladeira permaneceu bloqueado durante o atendimento da ocorrência e o trabalho da perícia.

Segundo a Emdec, a via foi liberada por volta das 3h04.