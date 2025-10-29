Francisco Morato: inscrições abertas para conselho municipal de proteção e defesa civil 2025

A Prefeitura de Francisco Morato está com as inscrições para a formação do novo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), um órgão fundamental na construção de estratégias que visam a segurança e o bem-estar da população, especialmente em situações de risco e emergências.
Este conselho tem um papel crucial na elaboração e implementação de políticas públicas que buscam a prevenção de desastres naturais, a resposta eficaz a situações de emergência e a recuperação de áreas afetadas.
A Prefeitura convida os moradores da cidade a se inscreverem e contribuírem com ideias e ações que impactam diretamente o dia a dia da comunidade.
Além de atuar diretamente em projetos de proteção civil, os membros do conselho têm a chance de se engajar em um trabalho que visa tornar Francisco Morato uma cidade mais preparada para enfrentar possíveis crises.
A participação no Compdec é uma oportunidade para quem deseja ajudar a moldar uma cidade mais segura, enquanto contribui para o fortalecimento da segurança pública e do bem-estar de todos.
As inscrições estão abertas até 7 de novembro de 2025, com a eleição marcada para 1º de dezembro.
Inscrições
- Período de Inscrição: Até 7 de novembro de 2025
- Local: Secretaria de Segurança Cidadã – Praça da Liberdade, nº 10 – Jardim Sinobe
- Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h20 às 15h45
- Data da Eleição: 1º de dezembro de 2025
Como Participar
Para se inscrever, os interessados devem comparecer pessoalmente à Secretaria de Segurança Cidadã, munidos dos documentos exigidos no edital do Compdec, disponível no local.
A eleição dos novos membros ocorrerá em 1º de dezembro, com a posse dos eleitos prevista para o mês seguinte.
O Papel do Compdec
O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil é composto por representantes da sociedade civil e do poder público, com a missão de:
- Elaborar e implementar ações de prevenção, resposta e recuperação em situações de emergência.
- Promover a conscientização e educação da população sobre riscos e medidas de segurança.
- Fomentar a integração entre órgãos municipais, estaduais e federais em ações de defesa civil.
- Avaliar e monitorar políticas públicas relacionadas à proteção e defesa civil.
A Defesa Civil tem um papel extremamente importante para a sociedade como no caso do Estado de atenção: alagamentos em São Paulo e a rotina sob risco na capital.
Por Que Participar?
A participação no Compdec é uma oportunidade única de influenciar positivamente a segurança e qualidade de vida em Francisco Morato.
Além de contribuir para a construção de políticas públicas eficazes, os conselheiros têm acesso a informações privilegiadas e participam ativamente na implementação de ações que impactam diretamente a comunidade.
Dicas para Inscrição
- Verifique os Documentos: Antes de se dirigir à Secretaria, consulte os documentos exigidos no edital para evitar deslocamentos desnecessários.
- Atente-se ao Prazo: As inscrições vão até 7 de novembro, não deixe para última hora.
- Informe-se: Acompanhe as atualizações sobre o processo seletivo e a eleição através dos canais oficiais da Prefeitura.
Mais Informações
Para mais detalhes sobre o edital e o processo de inscrição, acesse o site oficial da Prefeitura de Francisco Morato ou entre em contato diretamente com a Secretaria de Segurança Cidadã.
A participação cidadã é fundamental para o fortalecimento da proteção e defesa civil em nosso município.
Seja parte dessa transformação e ajude a construir um Francisco Morato mais seguro para todos.
Maiores informações:
Site: Franciscomorato.sp.gov
Facebook: Prefeituradefranciscomorato
Instagram: Prefeiturademorato