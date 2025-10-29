Francisco Morato: inscrições abertas para conselho municipal de proteção e defesa civil 2025

Inscrições abertas para o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Francisco Morato!

Participe e ajude a construir uma cidade mais segura. Inscreva-se até 7 de novembro de 2025.

Avatar photo

Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 29/10/2025, s 18:09

Atualizado: 29/10/2025, às 18:44

Francisco Morato

A Prefeitura de Francisco Morato está com as inscrições para a formação do novo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), um órgão fundamental na construção de estratégias que visam a segurança e o bem-estar da população, especialmente em situações de risco e emergências.

Francisco Morato Inscrições Abertas Para Conselho Municipal

Este conselho tem um papel crucial na elaboração e implementação de políticas públicas que buscam a prevenção de desastres naturais, a resposta eficaz a situações de emergência e a recuperação de áreas afetadas.

A Prefeitura convida os moradores da cidade a se inscreverem e contribuírem com ideias e ações que impactam diretamente o dia a dia da comunidade.

— ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Veja também

Além de atuar diretamente em projetos de proteção civil, os membros do conselho têm a chance de se engajar em um trabalho que visa tornar Francisco Morato uma cidade mais preparada para enfrentar possíveis crises.

A participação no Compdec é uma oportunidade para quem deseja ajudar a moldar uma cidade mais segura, enquanto contribui para o fortalecimento da segurança pública e do bem-estar de todos.

As inscrições estão abertas até 7 de novembro de 2025, com a eleição marcada para 1º de dezembro.

Inscrições

  • Período de Inscrição: Até 7 de novembro de 2025
  • Local: Secretaria de Segurança Cidadã – Praça da Liberdade, nº 10 – Jardim Sinobe
  • Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h20 às 15h45
  • Data da Eleição: 1º de dezembro de 2025

Como Participar

Para se inscrever, os interessados devem comparecer pessoalmente à Secretaria de Segurança Cidadã, munidos dos documentos exigidos no edital do Compdec, disponível no local.

A eleição dos novos membros ocorrerá em 1º de dezembro, com a posse dos eleitos prevista para o mês seguinte.
Você também pode gostar de ler sobre Cajamar abre 1.800 vagas gratuitas para cursos de capacitação profissional no Campus de Tecnologia e Logística

O Papel do Compdec

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil é composto por representantes da sociedade civil e do poder público, com a missão de:

  • Elaborar e implementar ações de prevenção, resposta e recuperação em situações de emergência.
  • Promover a conscientização e educação da população sobre riscos e medidas de segurança.
  • Fomentar a integração entre órgãos municipais, estaduais e federais em ações de defesa civil.
  • Avaliar e monitorar políticas públicas relacionadas à proteção e defesa civil.

A Defesa Civil tem um papel extremamente importante para a sociedade como no caso do Estado de atenção: alagamentos em São Paulo e a rotina sob risco na capital.

Por Que Participar?

A participação no Compdec é uma oportunidade única de influenciar positivamente a segurança e qualidade de vida em Francisco Morato.

Além de contribuir para a construção de políticas públicas eficazes, os conselheiros têm acesso a informações privilegiadas e participam ativamente na implementação de ações que impactam diretamente a comunidade.

Dicas para Inscrição

  • Verifique os Documentos: Antes de se dirigir à Secretaria, consulte os documentos exigidos no edital para evitar deslocamentos desnecessários.
  • Atente-se ao Prazo: As inscrições vão até 7 de novembro, não deixe para última hora.
  • Informe-se: Acompanhe as atualizações sobre o processo seletivo e a eleição através dos canais oficiais da Prefeitura.

Mais Informações

Para mais detalhes sobre o edital e o processo de inscrição, acesse o site oficial da Prefeitura de Francisco Morato ou entre em contato diretamente com a Secretaria de Segurança Cidadã.

A participação cidadã é fundamental para o fortalecimento da proteção e defesa civil em nosso município.
Seja parte dessa transformação e ajude a construir um Francisco Morato mais seguro para todos.

Maiores informações:
Site: Franciscomorato.sp.gov
Facebook: Prefeituradefranciscomorato
Instagram: Prefeiturademorato

Francisco Morato
Celio Ricardo

Celio Ricardo

Eu sou alguém que vive com os olhos curiosos e o coração aberto para o mundo.
Apaixonado por tecnologia, fascinado por saúde e encantado com tudo que envolve animais e plantas, encontro beleza tanto nos avanços digitais quanto na simplicidade da natureza.

Viajar é meu combustível, cada destino me ensina algo novo, e cada cultura me inspira a ver a vida por outros ângulos.

Escrever é minha forma de eternizar essas descobertas, transformar experiências em palavras e compartilhar ideias que conectam.

# Tags:

Artigo anterior Polêmica envolve a instalação de Pedágio no Circuito das Águas e na região: Impactos e Como se Proteger

Artigos Relacionados