Estado de atenção: alagamentos em São Paulo e a rotina sob risco na capital

São Paulo em estado de atenção para alagamentos: chuva intensa, mais de 50 mil domicílios sem luz e risco em todas as zonas da capital.

Todas as regiões entram em alerta por chuvas, ventos e paralisações

A capital paulista acordou na quarta-feira (29 de outubro de 2025) em estado de atenção para alagamentos São Paulo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura informou que às 05h28 foi acionado alerta para toda a cidade Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste, Centro e marginais Tietê e Pinheiros.

Segundo o órgão, a instabilidade vem do interior do estado e provoca “chuva de moderada intensidade desde o final da madrugada”, com potencial para rajadas de vento, extravasamento de córregos e vias parcialmente intransitáveis.

Impactos imediatos na cidade

Mais de 60 mil imóveis na capital estavam sem energia elétrica por volta das 9h desta quarta na Grande São Paulo o número ultrapassava 50 mil.



estavam sem energia elétrica por volta das 9h desta quarta na Grande São Paulo o número ultrapassava 50 mil. Na região do Butantã, a queda de uma árvore bloqueou a Rua Domingos Nogueira, altura do número 53, interrompendo os dois sentidos da via.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou congestionamento recorde: mais de 80 km de lentidão na manhã.



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou congestionamento recorde: mais de 80 km de lentidão na manhã. Vias como a Marginal Pinheiros operavam em velocidade média de cerca de 40 km/h nos dois sentidos.



Três linhas de ônibus tiveram desvios desde 03h40.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, três linhas de ônibus tiveram que ser desviada desde as 3h40 desta quarta:

Linhas desviadas:

6250/10 Jd. Jaqueline – Term. Bandeira

8024/10 Jd. Jaqueline – Butantã

8073/10 Jd. Guaraú – Term. Vl. Sônia

Por que o alerta de alagamentos São Paulo foi acionado?

Mapa da Cidade de São Paulo em estado de atenção. Foto: Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE)

Origens da instabilidade e volume de chuva

O CGE informa que uma frente fria posicionada no litoral paulista está alimentando áreas de instabilidade e provocando a chuva que atinge a capital desde a madrugada.



Em outubro de 2025, o total acumulado de chuva era de 71,3 mm, ou seja, aproximadamente 63,5% da média esperada em 112,2 mm para o mês.



A previsão indica risco de rajadas de até 60 km/h, umidade entre 70% e 95%, e máximas de temperatura em torno de 22 °C.

Regiões mais vulneráveis

A Zona Sul tem “potencial moderado para alagamentos em vias baixas”.



A Zona Norte e Leste também estão sob atenção para chuvas isoladas e acúmulo rápido de água.



As marginais Tietê e Pinheiros concentram tráfego intenso e são monitoradas por risco de alagamento e impacto no trânsito.

O que os paulistanos devem fazer agora

Recomendações imediatas

Evite transitar em ruas com histórico de alagamento ou forte acúmulo de água.

Se perceber correnteza ou plano inclinado com água, busque abrigo e não force passagem de veículos ou pedestres.

Mantenha-se longe da rede elétrica e não permaneça debaixo de árvores durante ventos fortes.

Consulte o site da CET ou disque 156 para verificar tráfego e desvios, especialmente nas marginais.

Se houver inundação em ambiente fechado, utilize os números ‎199 (Defesa Civil) e ‎192 (SAMU) em emergências.

Como se preparar para o restante do dia

A previsão indica continuidade da instabilidade até quinta-feira (30 de outubro), com possibilidade de chuva fraca e máxima de 18 °C no dia seguinte.



Recomenda-se manter objetos de valor acima do nível do chão, revisar vasos de plantas perto de janelas e atentar-se a informações em tempo real via apps de trânsito.

Porque você deve estar atento para os alagamentos em São Paulo?

Impacto urbano e sobrecarga da infraestrutura

A cidade de São Paulo possui uma malha viária extensa, vulnerável em áreas de baixa altitude e com histórico de enchentes.

Em dias de chuva persistente ou intensa, a drenagem acaba sobrecarregada, os rios e córregos extravasam e vias se transformam em pistas de risco.

O recente registro de 71,3 mm de chuva já representa mais de meio metro cúbico de água por metro quadrado acumulada no mês.

Esses eventos também afetam o transporte público, com linhas de ônibus sendo desviadas e os trens muitas vezes sofrendo locais de alagamento, gerando atrasos e prejuízo para milhares de usuários.

Segurança, pessoas e economia

Quando ocorrem alagamentos, a energia elétrica é desligada ou torna-se instável, como já aconteceu em mais de 50 mil domicílios nesta manhã aumentando risco de acidentes e gerando prejuízo para famílias e comércio.

Para além da infraestrutura, há danos reais à rotina das pessoas: engarrafamentos gigantes, perda de horas trabalhadas, suspensão de entregas, aumento de gastos com transporte alternativo.

Próximos passos para moradores e visitantes

Acompanhe os alertas oficiais via CGE e Defesa Civil, eles atualizam volumes, estado de atenção e indicações de riscos.



via CGE e Defesa Civil, eles atualizam volumes, estado de atenção e indicações de riscos. Evite deslocamentos desnecessários nas próximas 24-48 horas, em especial nas áreas próximas a rios, marginais ou regiões de baixa altimetria.



nas próximas 24-48 horas, em especial nas áreas próximas a rios, marginais ou regiões de baixa altimetria. Tenha um plano de emergência familiar : identifique rotas de fuga, local seguro na residência, leve documentos essenciais e mantenha lanternas ou luz de emergência.



: identifique rotas de fuga, local seguro na residência, leve documentos essenciais e mantenha lanternas ou luz de emergência. Caso encontre alagamento , não tente atravessar com o veículo: apenas 30 cm de água já podem deslocar um automóvel leve.



, não tente atravessar com o veículo: apenas 30 cm de água já podem deslocar um automóvel leve. Registre danos, caso ocorram, para acionar seguro ou assistência da Prefeitura, se aplicável.

Veja o vídeo do ClimaTempo