Cajamar abre 1.800 vagas gratuitas para cursos de capacitação profissional no Campus de Tecnologia e Logística

Cajamar abre 1.800 vagas gratuitas em cursos de capacitação no Campus de Tecnologia e Logística. Inscrições a partir de 25 de outubro.

Oportunidade para quem quer crescer na carreira ou conquistar o primeiro emprego

A cidade de Cajamar dá mais um passo importante em direção à geração de oportunidades e ao fortalecimento do mercado de trabalho local.

A Prefeitura Municipal, por meio do Campus de Tecnologia e Logística, anunciou a abertura de 1.800 vagas gratuitas para novos cursos de qualificação profissional, voltados à formação de moradores e profissionais que desejam aprimorar suas habilidades e conquistar novos espaços no mundo do trabalho.

Todas as capacitações oferecem certificado de conclusão aos participantes que cumprirem os requisitos de frequência e avaliação.

Vagas gratuitas para formações práticas e de alto impacto

Nesta nova edição, o programa apresenta seis opções de cursos gratuitos, sendo cinco presenciais e um online, todos pensados para atender áreas de alta demanda profissional e desenvolvimento pessoal.

Os cursos presenciais fazem parte da linha “Capacitação de Alto Impacto”, que busca preparar o aluno para os desafios reais do mercado.

Confira as opções:

Liderança de Equipes

Voltado para quem deseja aprimorar sua capacidade de gestão e motivação de pessoas, o curso ensina estratégias para liderar com empatia, produtividade e visão de futuro.

É ideal tanto para quem já ocupa cargos de chefia quanto para quem busca desenvolver o perfil de liderança.

Direção Segura e Inteligente

Perfeito para profissionais da área de Logística e Transporte, o curso aborda direção defensiva, planejamento de rotas, manutenção preventiva e boas práticas para reduzir riscos e custos nas operações.

Fundamentos da Gestão de Projetos

Uma introdução completa aos conceitos modernos de gestão, planejamento e execução de projetos.

Ensina a estruturar cronogramas, definir metas, acompanhar resultados e garantir entregas eficazes, competências muito valorizadas por empresas de todos os setores.

Gestão de Estoque e Armazenamento

Voltado para o setor logístico, o curso ensina técnicas para controle de estoque, armazenamento eficiente, movimentação de materiais e otimização de processos.

Uma excelente oportunidade para quem deseja trabalhar em centros de distribuição e empresas da região.

Oratória para Profissionais do Futuro

A comunicação é uma das habilidades mais exigidas no mercado.

Esse curso ajuda o aluno a desenvolver autoconfiança, clareza e domínio da fala em público, além de técnicas de apresentação profissional, algo essencial para entrevistas, vendas e liderança.

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (Online)

Oferecido totalmente à distância, o curso de LIBRAS promove a inclusão e acessibilidade na comunicação.

Cada vez mais valorizado em empresas públicas e privadas, ele amplia as oportunidades para quem deseja atuar com atendimento ao público e educação.

Inscrições e participação

As inscrições são gratuitas e acontecem a partir de 25 de outubro, pelo site oficial do Campus de Tecnologia e Logística de Cajamar.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme critérios do edital publicado pela Prefeitura.

Cada curso tem 40 horas de carga horária e será ministrado por instrutores especializados em suas respectivas áreas.

Ao final, os participantes receberão certificado de conclusão, que pode ser utilizado para comprovação de horas complementares em instituições de ensino ou valorização curricular em processos seletivos.

📅 Início das inscrições: 25 de outubro de 2025 exclusivamente pelo site oficial abaixo.

🌐 Site oficial: campus.cajamar.sp.gov.br.

📆 Período dos cursos: novembro de 2025 a janeiro de 2026 com duração média de 40 horas por curso.

Cajamar: referência em qualificação e logística

A cidade de Cajamar tem se destacado como um dos principais polos logísticos e de capacitação do Estado de São Paulo.

Com a instalação de grandes empresas e centros de distribuição, a região se tornou referência na geração de empregos e no fortalecimento da economia local, você também pode encontrar vaga de emprego em Cajamar para Auxiliar de Logística na Loggi para início imediato

O Campus de Tecnologia e Logística é um dos pilares dessa transformação. Criado com o objetivo de formar mão de obra qualificada e conectar pessoas ao mercado, o espaço oferece cursos voltados às demandas reais das empresas, aliando tecnologia, prática e empregabilidade.

Nos últimos anos, centenas de cajamarenses já participaram das capacitações oferecidas pelo programa municipal, conquistando certificações e recolocações profissionais.

Agora, com mais 1.800 vagas gratuitas, a expectativa é ampliar ainda mais o número de beneficiados.

Educação que transforma e gera oportunidades

A iniciativa reflete a visão da Prefeitura de Cajamar de que investir em educação e qualificação é investir no futuro da cidade.

Mais do que preparar para o emprego, os cursos ajudam a formar profissionais mais conscientes, autônomos e preparados para inovar.

Além do ganho técnico, os participantes também desenvolvem habilidades socioemocionais, como liderança, comunicação e trabalho em equipe, competências cada vez mais valorizadas em processos seletivos.

“Essa é mais uma oportunidade para quem quer mudar de vida, investir em si mesmo e abrir caminhos para um futuro melhor.

Cajamar mostra, mais uma vez, que o conhecimento pode e deve ser acessível a todos.”

(Trecho da nota oficial da Prefeitura de Cajamar)

Impacto direto no mercado de trabalho

O foco em logística, gestão e comunicação reforça a vocação econômica do município e prepara os moradores para os setores que mais crescem na região.

Com a expansão dos parques empresariais e centros de distribuição, cresce também a demanda por profissionais qualificados.

As parcerias com empresas locais e instituições de ensino fortalecem o ecossistema de empregabilidade e desenvolvimento social em Cajamar, contribuindo para uma economia mais dinâmica, inovadora e inclusiva.

Como aproveitar essa oportunidade

Para garantir uma das 1.800 vagas gratuitas, é importante realizar a inscrição acesse o link oficial que citei acima, como a seleção segue a ordem de inscrição é importante ficar atento para não perder essa oportunidade.

A participação é gratuita, e qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode se inscrever, independentemente de ter experiência prévia.

Os cursos também são uma excelente oportunidade para quem busca recolocação profissional ou quer iniciar a carreira em áreas de grande potencial de crescimento.

Cajamar segue investindo no futuro

Com ações como essa, a Prefeitura de Cajamar reafirma seu compromisso com a educação, o desenvolvimento humano e o fortalecimento do mercado local.

As iniciativas do Campus de Tecnologia e Logística comprovam que capacitação gratuita e de qualidade é o caminho para transformar vidas e gerar oportunidades reais.

Conhecimento é o principal motor da economia e Cajamar se posiciona como exemplo de gestão pública eficiente, inclusiva e voltada para o futuro.