Vaga de emprego em Cajamar: Auxiliar de Logística I na Loggi para início imediato

Emprego imediato para Auxiliar de Logística I com benefícios completos
A Loggi está com oportunidades abertas em Cajamar (SP) para o cargo de Auxiliar de Logística I em turnos manhã, tarde e noite, a Loggi é uma empresa que já se posiciona como referência em entregas e tecnologia no Brasil.
Essa é uma excelente porta de entrada para quem deseja trabalhar com operações logísticas, equipe motivada e forte foco em inovação.
Quem é a Loggi e o que você precisa saber
A Loggi é uma empresa de tecnologia que vem reinventando o setor de entregas no país, tendo como missão tornar as entregas acessíveis em todos os cantos do Brasil. Movimentando mais de 500 mil pacotes por dia, a empresa baseia suas operações em tecnologia ponta-a-ponta.
Para a vaga em Cajamar, o ambiente de trabalho é presencial e a escala pode ser 5×2 ou 6×1, dependendo do turno. A empresa busca pessoas com:
- Ensino médio completo (cursando técnico em logística é diferencial);
- Senso de organização, trabalho em equipe e “senso de dono” nas atividades;
- Conhecimentos básicos de informática (Pacote Office);
- Disponibilidade para início imediato;
- Idade mínima de 18 anos;
- Fácil acesso a Cajamar (SP);
Atividades do cargo: o que você vai fazer
Como Auxiliar de Logística I, suas responsabilidades principais serão:
- Receber, inspecionar e fazer a conferência de materiais e pacotes que chegam ao centro de operações;
- Separar, organizar e processar os pacotes para envio, de acordo com os roteiros definidos;
- Garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro do prazo e de acordo com as normas de qualidade e segurança;
- Manter o local de trabalho limpo, organizado e alinhado com os padrões da empresa;
Benefícios que fazem a diferença
O pacote de benefícios oferecido é um dos diferenciais desta vaga:
- Vale-refeição ou alimentação (cartão Flash ou refeitório interno);
- Transporte fretado 100% custeado pela empresa;
- Assistência médica e odontológica, também estendida para dependentes até 21/24 anos;
- Auxílio-creche para filhos de até 5 anos e auxílio para filhos com deficiência;
- Licença maternidade/paternidade ampliada (6 meses para mães e 20 dias para pais);
- Convênio farmácia, seguro de vida, programa de bem-estar físico e mental (academia, esportes, aulas);
- Bolsa de estudo e cursos para colaboradores e dependentes, empréstimo consignado (após 3 meses), envio gratuito de pacotes (Loggi 4Free);
- Wellhub (antigo Gympass): Para você treinar em diversas academias, realizar esportes e aulas;
Por que trabalhar em Cajamar nessa área logística?
Cajamar é um polo logístico estratégico, sua localização e infraestrutura fazem dela uma cidade de destaque para empresas de transporte, distribuição e tecnologia.
Trabalhar aqui significa estar no centro de operações de uma empresa que visa inovação, eficiência e crescimento contínuo.
Para quem mora na região ou tem fácil acesso, essa é uma excelente oportunidade de emprego com boas condições.
Como se inscrever e prazos para essa vaga de emprego em Cajamar
O processo seletivo está aberto até o dia 31 de outubro, pelo site da Loggi, basta acessar a página de carreiras e fazer sua candidatura para “Auxiliar de Logística I em Cajamar”.
A empresa informa início imediato para as vagas, portanto, quanto antes enviar seu currículo, mais rápido poderá ser a convocação.
Dicas para se destacar na seleção
- Atualize seu currículo com destaque para experiência em logística ou atividades similares mesmo que sejam estágios ou práticas escolares;
- Demonstre organização e proatividade, já que são qualidades valorizadas para o cargo. Cite exemplos concretos;
- Mostre flexibilidade de horários, uma vez que os turnos podem variar;
- Esteja preparado para testes básicos de informática, como digitar, utilizar planilhas ou realizar conferências;
- Confira o acesso a Cajamar, planejando seu deslocamento, visto que o fretado é oferecido, mas a empresa espera que o colaborador tenha facilidade de acesso;
Se você busca uma oportunidade real na área de logística, com estrutura moderna, salário competitivo e benefícios completos e está em Cajamar ou na região essa vaga da Loggi representa uma excelente porta de entrada.
Combine seu perfil com os requisitos, inscreva-se até o prazo e prepare-se para integrar um time que cria o futuro, entrega soluções simples, comunica abertamente e vive o diferente.
Não deixe para depois: as inscrições fecham em 31 de outubro.
Boa sorte!
Acesse o site oficial para fazer sua inscrição: loggi.com/carreiras/vagas