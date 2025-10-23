Vaga de emprego em Cajamar: Auxiliar de Logística I na Loggi para início imediato

Loggi tem vagas de emprego em Cajamar para Auxiliar de Logística I em todos os turnos, com salário competitivo, benefícios e início imediato.

Emprego imediato para Auxiliar de Logística I com benefícios completos

A Loggi está com oportunidades abertas em Cajamar (SP) para o cargo de Auxiliar de Logística I em turnos manhã, tarde e noite, a Loggi é uma empresa que já se posiciona como referência em entregas e tecnologia no Brasil.

Essa é uma excelente porta de entrada para quem deseja trabalhar com operações logísticas, equipe motivada e forte foco em inovação.

Quem é a Loggi e o que você precisa saber

A Loggi é uma empresa de tecnologia que vem reinventando o setor de entregas no país, tendo como missão tornar as entregas acessíveis em todos os cantos do Brasil. Movimentando mais de 500 mil pacotes por dia, a empresa baseia suas operações em tecnologia ponta-a-ponta.

Para a vaga em Cajamar, o ambiente de trabalho é presencial e a escala pode ser 5×2 ou 6×1, dependendo do turno. A empresa busca pessoas com:

Ensino médio completo (cursando técnico em logística é diferencial);

Senso de organização, trabalho em equipe e “senso de dono” nas atividades;

Conhecimentos básicos de informática (Pacote Office);

Disponibilidade para início imediato;

Idade mínima de 18 anos;

Fácil acesso a Cajamar (SP);

Atividades do cargo: o que você vai fazer

Como Auxiliar de Logística I, suas responsabilidades principais serão:

Receber, inspecionar e fazer a conferência de materiais e pacotes que chegam ao centro de operações;

Separar, organizar e processar os pacotes para envio, de acordo com os roteiros definidos;

Garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro do prazo e de acordo com as normas de qualidade e segurança;

Manter o local de trabalho limpo, organizado e alinhado com os padrões da empresa;

Benefícios que fazem a diferença

O pacote de benefícios oferecido é um dos diferenciais desta vaga:

Vale-refeição ou alimentação (cartão Flash ou refeitório interno);

Transporte fretado 100% custeado pela empresa;

Assistência médica e odontológica, também estendida para dependentes até 21/24 anos;

Auxílio-creche para filhos de até 5 anos e auxílio para filhos com deficiência;

Licença maternidade/paternidade ampliada (6 meses para mães e 20 dias para pais);

Convênio farmácia, seguro de vida, programa de bem-estar físico e mental (academia, esportes, aulas);

Bolsa de estudo e cursos para colaboradores e dependentes, empréstimo consignado (após 3 meses), envio gratuito de pacotes (Loggi 4Free);

Wellhub (antigo Gympass): Para você treinar em diversas academias, realizar esportes e aulas;

Por que trabalhar em Cajamar nessa área logística?

Cajamar é um polo logístico estratégico, sua localização e infraestrutura fazem dela uma cidade de destaque para empresas de transporte, distribuição e tecnologia.

Trabalhar aqui significa estar no centro de operações de uma empresa que visa inovação, eficiência e crescimento contínuo.

Para quem mora na região ou tem fácil acesso, essa é uma excelente oportunidade de emprego com boas condições.

Como se inscrever e prazos para essa vaga de emprego em Cajamar

O processo seletivo está aberto até o dia 31 de outubro, pelo site da Loggi, basta acessar a página de carreiras e fazer sua candidatura para “Auxiliar de Logística I em Cajamar”.

A empresa informa início imediato para as vagas, portanto, quanto antes enviar seu currículo, mais rápido poderá ser a convocação.

Dicas para se destacar na seleção

Atualize seu currículo com destaque para experiência em logística ou atividades similares mesmo que sejam estágios ou práticas escolares; Demonstre organização e proatividade, já que são qualidades valorizadas para o cargo. Cite exemplos concretos; Mostre flexibilidade de horários, uma vez que os turnos podem variar; Esteja preparado para testes básicos de informática, como digitar, utilizar planilhas ou realizar conferências; Confira o acesso a Cajamar, planejando seu deslocamento, visto que o fretado é oferecido, mas a empresa espera que o colaborador tenha facilidade de acesso;

Se você busca uma oportunidade real na área de logística, com estrutura moderna, salário competitivo e benefícios completos e está em Cajamar ou na região essa vaga da Loggi representa uma excelente porta de entrada.

Combine seu perfil com os requisitos, inscreva-se até o prazo e prepare-se para integrar um time que cria o futuro, entrega soluções simples, comunica abertamente e vive o diferente.



Não deixe para depois: as inscrições fecham em 31 de outubro.

Boa sorte!

Acesse o site oficial para fazer sua inscrição: loggi.com/carreiras/vagas